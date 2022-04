Die Frauenministerin traf in Chiclayo ein, um die Familie der kleinen Damaris zu unterstützen

Diana Miloslavich, Frauenministerin, berichtete, dass sie bereits in der Stadt Chiclayo sei, um emotionale Unterstützung zu leisten und unterstützen die Familie des Kindes unter 3 Jahren, das vom 48-jährigen Juan Antonio Enríquez García, der in einem ersten Schritt 9 Monate in Untersuchungshaft im Gefängnis Chiclayo verbringen wird, vergewaltigt wurde.

Nach ihrer Ankunft in der „Stadt der Freundschaft“ begrüßte die Inhaberin dieses Portfolios die Aktion der Justiz und ihre sofortige Maßnahme, 9 Monate Untersuchungshaft an ein Subjekt zu schicken, das gestand, das Doppelverbrechen gegen das Mädchen begangen zu haben.

„Ich bin in der Stadt Chiclayo, um Damaris und seine Familie zu begleiten. Wir begrüßen das schnelle Handeln des Justizsystems und hoffen, dass der Prozess zügig vonstatten geht. Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass ihre Genesung unter den bestmöglichen Bedingungen erfolgt „, schrieb er auf seinem Twitter-Account.

In diesem Zusammenhang berichtete Miloslavich Tupac, dass er mit Verteidigungsminister José Gavidia und Justizminister Felix Chero zusammenarbeite, um den Fall anzusprechen.

Proteste in der Justiz: Sie fordern Gerechtigkeit für Damaris.

„Wir arbeiten sektorübergreifend mit den Ministern José Luis Gavidia und Felix Chero zusammen, um die Aufmerksamkeit dieses unverschämten Falles fortzusetzen“, sagte er.

Es ist erwähnenswert, dass #JusticiaParaDamaris in den letzten Stunden zu einem Trend in sozialen Netzwerken wurde, da viele Stimmen die Todesstrafe für das „Chiclayo-Monster“ forderten. Wie bekannt ist, hat dieser Fall Empörung und Ablehnung durch die Peruaner verursacht.

„Jeden Tag erleben wir die zunehmende Situation von Gewalt und Gefahr, der Mädchen und Jugendliche in unserem Land ausgesetzt sind. Wir fordern lebenslange Haft für Vergewaltiger und Täter, ohne Berufungsmöglichkeit und ohne Leistungen „, schrieb Families United for Justice, ein Kollektiv von Angehörigen von Frauenmorden, die Zugang zu Justiz und zivilrechtlichen Rechtsbehelfen suchen, wie auf Twitter beschrieben Konto.

VERHÖR

Während des Verhörs gab der Angeklagte zu, dass er den Minderjährigen entführt habe. Auf die Frage nach dem Aufenthaltsort des Mädchens gab sie an, dass sich das Mädchen in Block F, Los 19, der Urbanisierung Santuario in El Cercado de Chiclayo befand.

Die Entdeckung des Minderjährigen wurde nach 12 Stunden Suche erreicht. Die Polizei traf auf dem Grundstück ein, das der Mutter des mutmaßlichen Entführers gehören würde. Das kleine Mädchen wurde im zweiten Stock in einem Raum gefunden, auf Pappe liegend und zeigte Anzeichen von Empörung. Das Mädchen wurde zur Polizeieinheit gebracht, um die juristische Untersuchung zu bestehen, um beurteilt zu werden. Damaris' Gesundheitszustand ist stabil und sie wird im Krankenhaus Almanzor Aguinaga in Essalud ins Krankenhaus eingeliefert.

Es ist erwähnenswert, dass die Nationalpolizei die Operation Siege eingeleitet hatte, nachdem die Eltern den Vorfall der Familienpolizei gemeldet hatten, die das Verfahren sofort an die Criminal Investigation Division (Divincri) von Chiclayo verwies.

Die Kongressabgeordneten Lady Camones und Marleny Portero forderten ihrerseits, dass die Behörden „ihrer Position gerecht werden“.

„Angesichts des Verschwindens eines Minderjährigen müssen die Behörden schnell handeln; und angesichts verwerflicher Handlungen wie dem, was in Chiclayo passiert ist, müssen die Elenden mit Nachdruck bestraft werden. Für D.N.F.C., für seine Familie und für unsere Kinder. Wir fordern Gerechtigkeit! „, schrieb die Kongressabgeordnete fujimorist.

LESEN SIE WEITER