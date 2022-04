Damián Alcázar versicherte, dass „das Volk der Opposition keine Gnade haben wird“, wenn es gegen die elektrische Reform stimmt

Einer der leidenschaftlichsten Charaktere bei der Verteidigung von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) und seiner politischen Bewegung, die sich selbst die vierte Transformation (Q4) nennt, ist zweifellos der Schauspieler Damián Alcázar, der bei mehreren Gelegenheiten unterstützte die Aktionen und Erklärungen der Bundesregierung.

Jetzt, mit der Kontroverse um die Elektrizitätsreform, beschloss der Produzent auch, sich gegen die Parteien des Oppositionsblocks zu stellen: Institutional Revolutionary (PRI), Demokratische Revolution (PRD) und National Action (PAN).

Auf seinem Facebook-Account versicherte der Protagonist des Films El Infierno, dass die Bürger bei den nächsten Wahlen im Juni, bei denen einige wichtige Gouverneure beschlossen werden, „keine Gnade“ gegen diese politischen Organisationen haben werden.

Er versicherte auch, dass diese Entscheidung getroffen wird, weil die Koalition Va X Mexico und ihre Verbündeten „versucht“ haben, dem Land Schaden zuzufügen, indem sie ausländische Unternehmen über die Energiesouveränität des mexikanischen Staates unterstützt haben.

„Wenn PRI, PAN und PRD sich selbst beibringen, unserem Mexiko weiterhin Schaden zuzufügen, indem sie für ausländische Unternehmen stimmen, werden die Menschen am 5. Juni in Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo und Tamaulipas kein Erbarmen haben. Wenn sie gegen #ReformaElectrica stimmen, wird das Volk bei den nächsten Wahlen, bei denen der Gouverneur gewählt wird, gegen die PRI, PAN und PRD stimmen. Schau dir die Umfragen an!“ , schrieb Damian Alcazar.

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

Stunden später teilte jeder, der an dem Film Herod's Law teilnahm, diese Nachricht auf seinem Twitter-Account und wiederholte, dass die Bevölkerung ihm auch „2023 im Bundesstaat Mexiko den Rücken kehren würde, geschweige denn dort“.

Nutzer dieser sozialen Netzwerke äußerten sich zu Alcázars Veröffentlichungen und äußerten unterschiedliche Positionen. Einige begrüßten die Worte des Schauspielers und versicherten, dass es in ihren Staaten auch das Ende einer Ära der heutigen Opposition bedeuten würde.

Ein anderer Sektor von Internetnutzern, Kritiker der derzeitigen Regierung, beschloss, sich dagegen zu wehren, indem er Daten zum Widerruf des Mandats veröffentlichte und die Tatsache hervorhob, dass mehr als 80% der Wählerverzeichnisse nicht teilgenommen haben. Darüber hinaus beschlossen sie, eine Grafik zu veröffentlichen, die eine Zunahme der Missbilligung von López Obrador als Präsident des Landes zeigt.

In den letzten Tagen argumentierte der Dolmetscher, dass die Diskussion über die Reform nicht nur Fragen der mexikanischen Gesetzgebung betraf, sondern auch um die Positionierung des Gesetzgebers zugunsten oder gegen ausländische Unternehmen und nicht für das Thema saubere Energie.

„Die Hauptdebatte von #ReformaEléctrica ist nicht zwischen sauberer und schmutziger Energie. Das Dilemma für unsere Gesetzgeber besteht darin, zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Von den Menschen in Mexiko oder von ausländischen Unternehmen?“ , befragte Alcazar.

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Jetzt, nach einer Anfrage der Abgeordneten der National Regeneration Movement (Morena), wird die Elektroreform vom Plenum an diesem Sonntag, dem 17. April, diskutiert und abgestimmt, mit dem Ziel, so Ignacio Mier, Informationen über diesen Gesetzentwurf an die Bürger zu verbreiten.

Die Opposition prangerte jedoch an, dass diese Strategie der Kirschpartei darin bestehe, mehr Stimmen zu ihren Gunsten anzustreben, da sie wussten, dass sie verloren hätten, wenn sie sich am 11. und 12. April wie mit dem Politischen Koordinierungsausschuss (Jucopo) vereinbart hätten.

Zu diesem Thema sagte der Abgeordnete von Acción Nacional, Gabriel Quadri, dass 11 Oppositionsgesetzgeber bereits „überzeugt“ seien um es zu unterstützen. Er gab jedoch keine weiteren Informationen darüber, wer die Abgeordneten sein würden.

„Caligula drängt, erpresst und droht oppositionellen Abgeordneten, für ihre abweichende elektrische Gegenreform zu stimmen. Sie haben 11. Sie brauchen 52″, erklärte das umstrittene Mitglied der Blauen und Weißen.

