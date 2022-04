AMLO bleibt einer der anerkanntesten Marktführer der Welt: Umfrage

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador, Präsident von Mexiko, verteidigte sich gegen die Kritik des Schriftstellers Francisco Martín Moreno mit eine Umfrage, die ihn als einen der zustimmendsten Führungskräfte der Welt positioniert.

Der ebenfalls Journalist und Kolumnist für nationale und internationale Medien verwendete Grafiken des Nationalen Instituts für Statistik und Geographie (INEGI), um die Staaten mit der höchsten Bürgerbeteiligung am Widerruf von Mandaten mit den Analphabetenstaaten des Landes zu vergleichen.

AMLO antwortete einfach, dass er stolz auf die Aussage sei, „weil Bildung unter anderem nicht dasselbe ist wie Kultur“, und teilte dann die Umfrage von Morning Consult zur Zustimmung von Präsidenten auf der ganzen Welt mit, wo er auf dem zweiten Platz herausragt.

Die vom Präsidenten bereitgestellten Daten stammen aus den Global Leader Approval Ratings von Morning Consult. Die Umfrage zeigt, dass AMLO eine Zustimmung von 67% hat, eine viel höhere Zahl als die von Präsidenten wie Emmanuel Macron (Frankreich, 38%), Boris Johnson (Großbritannien, 32%) oder Jair Bolsonaro (Brasilien, 42%).

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Im Fall von Andrés Manuel López Obrador können Sie das Wachstum sehen, das er im vergangenen Jahr in seiner Zustimmung hatte. Zum 15. April 2021 hatte der Präsident eine Zustimmung der Wähler von nur 60 Prozent. Zum 15. April 2020 betrug die Zustimmung 63%, sodass die Erholung im Vergleich zum Vorjahr bis zu vier Punkte betrug.

Zu den führenden Unternehmen mit einer niedrigen Zustimmungsrate gehören Andrzej Duda (Polen), Petr Fiala (Tschechische Republik), Boris Johnson (Großbritannien), Emmanuel Macron (Frankreich), Karl Nehammer (Österreich) und Pedro Sánchez (Spanien), alle mit einer Zustimmungsrate von weniger als 40%.

Über AMLO befinden sich Narendra Modi (Indien) mit 76% Zustimmung; unten, mit sehr engen Zahlen, befinden sich Magdalena Andersson (Schweden) mit 58% und Ignacio Cassis (Schweiz) mit der gleichen Zustimmungsrate wie die vorherige.

Auf der anderen Seite lag die Missbilligung von AMLO im letzten Jahr bei 26 Prozent, aber im Vergleich zum 15. April 2021 und 2020 fiel sie auf 4 Punkte, da sie zu diesem Zeitpunkt in einer Missbilligung von 30% berücksichtigt wurde. Einer der Präsidenten mit der niedrigsten Zahl. Magdalena Andersson (Schweden) hat 28% Missbilligung, Narendra Modi (Indien) hat 18% und niemand sonst sticht in diesem Bereich hervor.

Political Intelligence ist eine Plattform, die in Echtzeit Umfragedaten zu politischen Wahlen, gewählten Amtsträgern und Wahlfragen bereitstellt. Dabei werden täglich mehr als 20.000 globale Interviews durchgeführt.

Die Weltmarktführer- und Länderflugdaten basieren auf einem gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt aller Erwachsenen in einem bestimmten Land mit einer Fehlerquote von plus oder minus 1% bis 4%, gemäß der Beschreibung der Methodik auf der Seite selbst.

Sie fügten hinzu, dass Interviews online zwischen national repräsentativen Erwachsenenproben durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang werden die Umfragen in jedem Land nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet, und in jedem Land gibt es Bildungsaufschlüsselungen, die auf offiziellen Regierungsquellen selbst basieren.

