Am frühen Morgen in Kiew waren schwere Explosionen zu hören

In den frühen Morgenstunden des Freitags waren in Kiew starke Explosionen zu hören, und in der gesamten Ukraine ertönten Flugabwehrsirenen, als sich die Bevölkerung auf weitere russische Angriffe vorbereitete, nachdem Moskaus Hauptkriegsschiff auf das Schwarze Meer nach einem Brand gesunken war.

Die Explosionen schienen zu den intensivsten in der Hauptstadtregion der Ukraine zu gehören, seit sich die russischen Truppen Anfang dieses Monats aus dem Gebiet zurückgezogen hatten, um sich auf die Kämpfe im Süden und Osten des Landes vorzubereiten.

Die Ukraine behauptete den Untergang von Moskwa und erklärte, dass das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte aus der Sowjetzeit von einer ihrer Raketen getroffen wurde. Laut dem russischen Verteidigungsministerium sank das Schiff am späten Donnerstag, als es in den Hafen geschleppt wurde.

Mehr als 500 Besatzungsmitglieder an Bord des Kreuzfahrtschiffes wurden evakuiert, nachdem die Munition an Bord explodiert war, teilte das russische Ministerium mit, ohne einen Angriff anzuerkennen. Die Ukraine behauptet, das Kriegsschiff mit einer lokal hergestellten Neptun-Schiffsabwehrrakete angegriffen zu haben.

Der Verlust des Schiffes kommt daher, dass die russische Marine fast 50 Tage nach Beginn ihrer Invasion den Beschuss ukrainischer Städte im Schwarzen Meer fortsetzt. Die Einwohner von Odessa und Mariupol am angrenzenden Asowschen Meer bereiten sich auf weitere russische Angriffe vor.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es untersuche die Brandursache an Bord. Die USA versicherten, dass der Untergang des Moskwa-Kriegsschiffes „ein schwerer Schlag“ für Russland sei

Der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky wies in einer auf Video aufgezeichneten Rede auf das versunkene Kriegsschiff an, in der er vor russischen Absichten warnte, die östliche Region Dombas, einschließlich Mariupol, anzugreifen.

Zelensky würdigte alle „diejenigen, die den Fortschritt der endlosen Konvois russischer Militärausrüstung gestoppt haben (...). Diejenigen, die bewiesen haben, dass russische Schiffe (...) auf den Grund gehen können.“

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Schäden nach Explosionen in Kiew, Cherson im Süden, der östlichen Stadt Charkiw und der Stadt Iwano-Frankiwsk im Westen. Ukrainische Medien berichteten über Stromausfälle in Teilen von Kiew.

Flugabwehrsirenen wurden am Freitag kurz nach Mitternacht in allen Regionen der Ukraine aktiviert und ertönten weiterhin in den östlichen Regionen von Luhansk und Saporischschja, auch nachdem die anderswo zum Schweigen gebracht worden waren, sagten ukrainische Medien.

