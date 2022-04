Wenn Sie beim Widerruf des Mandats nicht abgestimmt haben, heißt es im Gesetz, wie Pablo Gómez betonte

Am 12. April erzählte Pablo Gómez, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), dem INE von der geringen Beteiligung, die am Tag des Widerrufs des Mandats am Sonntag, dem 10. April, verzeichnet wurde, und beschuldigte ihn die fast 93 Millionen Wähler nicht darüber zu informieren, dass die Wahl obligatorisch ist, wie in der mexikanischen Verfassung in Artikel 36 dargelegt, und dieses Scheitern hinzugefügt dies zu tun, stellt eine Sanktion gemäß Artikel 38 dar.

Das Recht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen ist eine grundlegende Garantie für jeden Mexikaner, und obwohl der Verfassungstext darauf hinweist, dass die Abstimmung auch eine Verpflichtung für die Bürger der Republik ist, ist dies nicht der Fall gesetzlich geregelt, die obligatorische Natur des Wahlrechts und wird als „staatsbürgerliche Verpflichtung“ verstanden.

Sowohl die Magna Carta als auch das Allgemeine Gesetz über Wahlinstitutionen und -verfahren (Legipe) sprechen von „Pflicht“, aber es ist weder eine Handlung, die von den Mexikanern verlangt wird, noch gibt es eine gesetzlich geregelte Strafe, wenn man nicht zur Umfragen.

Für den Widerruf des Mandats bestand das Wählerverzeichnis aus 92.823.216 Bürgern, von denen nur 16.502.636 Personen, 17,7%, ihr Wahlrecht in dieser Übung ausübten. Auf diese Weise beschlossen rund 82%, nicht in die Wahllokale zu gehen.

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

Laut den Aussagen des ehemaligen Gesetzgebers von Morena durften rund 76 Millionen Mexikaner ihrer Verpflichtung zur Teilnahme am Mandatswiderruf nicht nachkommen, obwohl er klarstellte, dass das INE eine schlechte Offenlegung durchführte und nur 57.000 Boxen im gesamten Land.

Obwohl die Meinung der Wähler in erster Linie für Präsident Andrés Manuel López Obrador positiv war, ist das Ergebnis nicht bindend, da gemäß dem Gesetz über den Widerruf des Mandats ein Prozentsatz der Teilnahme von mindestens 40% des Registers erforderlich war, sodass sich die Oppositionsparteien qualifizierten als Misserfolg dieser Übung, die ihrer Meinung nach von Morena und dem Bundeskabinett gefördert wurde.

Artikel 7 der Legipe legt fest, dass die Wahl bei Wahlen ein Recht und eine Verpflichtung zur Integration der Organe des vom Volk gewählten Staates darstellt. Artikel 447 über Verstöße durch Bürger enthält jedoch nicht die Unterlassung der Abstimmung als Vergehen oder Straftat, die eine Sanktion verdient.

Für das Gesetz handelt es sich um Verstöße gegen Bürger, dem Bundesregister der Wähler falsche Unterlagen oder Informationen vorzulegen oder leichtfertige Beschwerden zu fördern, dh solche, die in Bezug auf Tatsachen gefördert werden, die nicht durch Beweise gestützt werden oder die das Spezifische nicht aktualisieren können rechtliche Annahme, dass die Beschwerde oder Beschwerde unterstützt wird.

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano) Lalo Cano

- Registrierung im Kataster der Gemeinde unter Angabe des Eigentums des Bürgers selbst, der Branche, des Berufs oder der Arbeit, von der er verbleibt; sowie Registrierung im Nationalen Bürgerregister.

- In Bezug auf das Gesetz Teil des Reservekorps zu sein.

- Abstimmung bei Wahlen, Volkskonsultationen und Prozessen des Widerrufs des Mandats in den gesetzlich festgelegten Bedingungen.

Artikel 38 der von Pablo Gómez erwähnten Allgemeinen Verfassung sieht vor, dass die Rechte oder Vorrechte der Bürger aufgrund der Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen ausgesetzt werden. Diese müssten jedoch von einem Richter festgelegt werden, und in jedem Fall muss die Art und Weise für die Wiederherstellung dieser Rechte etabliert.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro) Francisco Guasco | EFE

- Bei Nichteinhaltung einer der in Artikel 36 auferlegten Verpflichtungen ohne berechtigten Grund. Diese Aussetzung dauert ein Jahr und wird zusätzlich zu den anderen Strafen verhängt, die das Gesetz für dieselbe Handlung vorsieht.

- Für ein Strafverfahren wegen einer Straftat, die körperliche Bestrafung verdient, gerechnet ab dem Datum der formellen Haftstrafe.

- Während des Aussterbens der körperlichen Züchtigung.

- Für Landstreicherei oder übliche Trunkenheit, erklärt in den Bestimmungen, die die Gesetze verhindern.

- Um vor der Justiz flüchtig zu sein, vom Datum der Erteilung des Haftbefehls bis zur Verjährungsfrist für strafrechtliche Maßnahmen.

- Durch eine vollstreckbare Strafe, die eine solche Aussetzung als Strafe verhängt.

Bereits 2013 schlug der damalige Senator der Partei der Demokratischen Revolution (PRD), Luz María Beristain, im Oberhaus vor, dass die Abstimmung nicht nur als Recht angesehen wird, sondern auch für alle Bürger obligatorisch werden sollte und dass ihre Nichteinhaltung als Verstoß angesehen würde, der bestraft würde mit einer wirtschaftlichen Geldstrafe. Diese Maßnahme florierte jedoch nicht und wurde gestrichen.

Daher ist die Abstimmung in Mexiko ein Recht, und obwohl sie als „bürgerliche“ Verpflichtung anerkannt wird, gibt es keine Regelung, um Mexikaner, die nicht an Volkswahlen teilnehmen, durch Stimmabgabe zu sanktionieren.

LESEN SIE WEITER:

Pablo Gómez: seine Beziehung zu AMLO und warum er ihn für die FIU verantwortlich gemacht hat