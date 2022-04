Video: Epa Colombia sang einen verwundeten Schrei und gestand, dass sie sehr in ihren neuen Partner verliebt ist

Für die Anhänger von Daneidy Barrera Rojas, besser bekannt als Epa Colombia, ist ihre neue Beziehung so schnell vorangeschritten, dass er gelegentlich die Absicht erwähnt hat, eine Familie zu gründen und sogar die Frau zu heiraten, die jetzt seine ganze Aufmerksamkeit stiehlt. Sie war jedoch auch in den Augen von Kritikern, da ihre beste Freundin Barbie ihr vorwarf, ihr Geschäft mit Friseur und Keratinproduktion vernachlässigt zu haben, weil sie auf Reisen war.

„Was ist das? unterstützt die Mutter und den Sohn des anderen „, schrieb Barbie im WhatsApp-Chat, auf den Epa's Ex-Freundin, die Fußballerin Diana Celis, antwortet: „Nun, natürlich, wenn er sie nicht mehr arbeiten lässt und sie sie auf Reisen verbringen. Nada Barbi, es tut mir weh, all das zu sehen, weil ich mich immer noch fühle und was sie damit machen (Epa Colombia)“.

Darüber hinaus wies eine andere ihrer Kolleginnen darauf hin, dass die Geschäftsfrau unter psychischen Problemen leide.

„Man muss sich sehr unwohl fühlen zu glauben, dass jeder einen ausrauben will. Und ich gebe Ihnen einen Rat: Gehen Sie zu einem Psychologen, weil die Halluzinationen, die Sie haben, bereits sehr ernst sind „, sagte Yampier Ortega, der auch behauptete, von Begleitpersonen beobachtet worden zu sein.

Trotz der Kritik derer, die ihr am nächsten stehen, an ihrem psychischen Zustand und dem möglichen emotionalen Zusammenbruch in Begleitung ihres neuen Partners Karol Samantha, der ihr Geschäft vernachlässigte, erschien die Geschäftsfrau am 13. April durch ihre „InstaStories“ und behauptete, sie sei sehr in die junge Frau verliebt.

„Komm schon Freund, so schön zu heiraten, Liebe ist so schön und ich fühle mich wirklich sehr verliebt... für mein kleines Ding, für dich kleines Ding, ich liebe dich kleines Ding“, während ich das Lied 'You arrived tú' von Adriana Lucía sang.

Hier ist der vollständige Inhalt von Epa Colombia :

Die Geschäftsfrau sang ein Lied von Adriana Lucia und sang es mit einem verwundeten Schrei

Die Reaktionen auf die Veröffentlichung von Daneidy Barrera Rojas tauchten bald auf, als Unterhaltungsportale wie „Rechismes“ für die Verbreitung des Inhalts verantwortlich waren, in dem die Geschäftsfrau ihre ganze Liebe zu Karol Samantha ausdrückte. Mit mehr als 91.000 Ansichten, die 2.400 Likes von Internetnutzern übertreffen.

Darüber hinaus haben mehr als 300 Kommentare darauf hingewiesen, dass sie gegen diese neue Beziehung des Unternehmers sind, und andere hoffen nur, dass sie endlich einen Kopf fühlt.

„Und zu denken, dass sie allein verliebt ist“; „Ich gebe dieser Beziehung höchstens 6 Monate“; „Ich denke, dass Epa nicht allein sein kann, sie ist emotional abhängig“; „Es ist unglaublich, wie sie sich schnell verliebt“; „Ich denke, an dem Tag, an dem Epa Colombia Diana mit jemand anderem sieht, stirbt sie“; „Dies ist der Eine, die sie bankrott machen wird, und das Gute ist, dass die andere nicht da sein wird, um sie hervorzubringen „, unter anderem.

Die ersten Gerüchte über eine Beziehung zwischen Epa Colombia und Karol Samantha tauchten am 18. Februar in den sozialen Medien auf, als er kurz nach dem Ende seiner Beziehung zu Diana Celis über seine sozialen Netzwerke bestätigte, dass er sich „etwas Verrücktes“ fühlte.

Er fügte hinzu: „Ich verstecke mich nicht gerne, denn zwischen Himmel und Erde ist nichts verborgen. Ernsthaft, ich habe nie daran gedacht zu fühlen, was ich fühle, es ist verrückt. Ich habe das Gefühl, dass ich es verdient habe, glücklich zu sein, nach so vielen Dingen in meinem Leben verdiene ich es, mir eine Chance zu geben.“

