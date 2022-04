Überraschendes Tor von Eintracht Frankfurt, das Barcelona durch das Viertelfinale der Europa League 2022 erschwert

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Filip Kostic celebrates scoring their first goal with Evan Ndicka and Jesper Lindstrom REUTERS/Albert Gea

Eintracht Frankfurt gewann im Camp Nou-Stadion 1:0 gegen Barcelona für das Viertelfinale im Rückspiel der Europa League 2022. Dies mit einem Tor von Filip Kostic, der einen Elfmeter für den Wahnsinn seiner Fans im Besuchszustand erzielte. Enormer Start.

Kostic erzielte den 1:0 -Elfmeter in Barcelona gegen Frankfurt für die Europa League 2022. (Video: ESPN).

BARCELONA GEGEN FRANKFURT

Am Gründonnerstag versucht das Team von Xavi Hernández, den Pass für das Halbfinale der Europa League 2022 zu besiegeln, ein Titel, der in ihren Vitrinen noch fehlt. Aber es wird nicht einfach sein, denn es wird an einem Trupp gemessen, der immer nach vorne geht.

Es war ein 1:1 -Unentschieden im Hinspiel. Die Deutschen begannen mit einem Tor von Ansgar Knauff zu gewinnen, aber sie konnten den Vorteil nicht aufrechterhalten und mussten sich mit der Parität zufrieden geben: Ferran Torres. Jetzt ist alles auf dem „Azulgrana“ -Gericht geklärt.

Barcelona kommt von einem erstaunlichen 3-2-Sieg gegen Levante in besuchtem Zustand. Die „Culés“ erhielten 3 Strafen und nahmen trotzdem die 3 Punkte. Im Moment bleiben sie mit 60 Punkten auf dem zweiten Platz in der LaLiga Santander, 12 hinter dem Führenden Real Madrid.