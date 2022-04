Survivor Mexico: was ist über die dritte Staffel bekannt

Die Survival-Reality-Show wird eine dritte Staffel haben

Am 13. April wurde die dritte Staffel von Survivor Mexico bestätigt, einer TV-Azteca-Reality-Show, die an den Stränden der Dominikanischen Republik aufgenommen wurde und der Gewinner rund 2 Millionen Pesos erhält.

„Eine Reise unter extremen Bedingungen, bei der nur die Mutigen überleben können oder fliehen müssen...

In den Veröffentlichungen von Survivor Mexico wurde ein kleiner Clip geteilt, in dem die besten Momente der zweiten Staffel dieser Reality-Show gezeigt wurden endete am 15. August 2021.

Obwohl es noch keine bestätigten Teilnehmer oder Veröffentlichungstermine gibt, ist es wahrscheinlich, dass die dritte Staffel von Survivor Mexico veröffentlicht wird, sobald La Voz Kids endet und sogar gleichzeitig ausgestrahlt werden kann.

In der Vorschau ist die Stimme von Carlos Guerrero Warrior zu hören, so dass der Sportkommentator erneut als Dirigent fungiert. In der ersten Staffel war Arturo Islas für die Führung der Teilnehmer verantwortlich.

Auf der anderen Seite kommentierte der ehemalige Kandidat Gary Centeno den Instagram-Beitrag „Que arda“, obwohl er nicht angegeben hatte, ob er in die Saison zurückkehren wird oder einfach nur von der neuen Ausgabe begeistert ist.

Offiziell ist noch nicht bestätigt, wer die Teilnehmer sein werden oder wie sie ausgewählt werden, aber Ende 2021 versicherte Flor Rubio, dass die dritte Staffel von Survivor Mexico, die auf die „Rache“ -Modalität abzielt, in der mehrere Mitglieder früherer Saisons kehren Sie zurück, um seine zweite Chance zu erhalten und sich so an einigen seiner ehemaligen Kollegen zu rächen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die zweite Staffel von Survivor Mexico voller Dramen war, da einige Teilnehmer von Anfang an ihren Wunsch nach Kontroversen - wie Bella de la Vega und Gabo Cuevas - gründeten andere einen alternativen Stamm namens „Hyänen“, andere bildeten ein „Dreamteam“, um diese auszuwählen sie hielten es für wirklich wettbewerbsfähig und etablierten sogar „Steuern“.

Zu dieser Zeit begannen Fans der Reality-Serie über Pato Araujo, Aristeo Cázares und andere Exatlon-Kandidaten als mögliche Teilnehmer von Survivor zu spekulieren. Sandra Smester, Generaldirektorin für Inhalt und Vertrieb bei TV Azteca, bestritt die Informationen und versicherte, dass sie waren noch nicht im Gießprozess.

„Hallo, ich glaube du hast es etwas eilig. Wir werfen noch kein Casting. Vielen Dank für die Beförderung und Unterstützung „, schrieb er als Antwort auf ein Konto, das die Informationen der Mitglieder sicherte.

Augenblicke später leugnete er weiterhin alles, was im Internet zirkulierte, seit Flor Rubios Aussagen: „Nein, sie werden nicht für Survivor in Betracht gezogen. Sie sind unglaubliche und großartige Athleten und die Meister des Exathlons. Aber bald werden sie Namen und Grüße kennen „, schloss Smester.

Obwohl es auch Zufälle sein könnte, war Flor Rubio für die Ankündigung der besten Spoiler für Shows verantwortlich. 2021 hatte sie Recht, dass Roberto Carlo als Moderator von La Más Draga 4 bleiben würde, einem Teaser, der sich als real erwies.

Was ist Survivor Mexico

In Survivor Mexico ist eine Gruppe von 10 bis 16 Personen in zwei Stämme aufgeteilt. In der Saison 2021 waren die Teams Jaguare, die in Gelb dargestellt sind, und Falken, die in Grün dargestellt sind.

Jeder Stamm muss einen Anführer auswählen und sich in verschiedenen Kreisläufen zurechtfinden, aber all dies führt zu Verzweiflung wegen Mangels an Nahrung, dem Lernen, unabhängig von ihren Ideologien mit Gleichaltrigen zu leben, Konflikte zu lösen, mit dem sich ändernden Klima fertig zu werden, auch mit Wunden weiter zu rennen und zu akzeptieren, dass sie wird wahrscheinlich nicht jede Woche das am besten ausgestattete Tierheim haben.

Im Fernsehen Azteca sollen „Wochentage“ die Entwicklung der verschiedenen Herausforderungen und Tests zeigen, während es jeden Sonntag eine Ausscheidung gibt.

LESEN SIE WEITER:

Warum wurde Jorge Ortín nach seiner Teilnahme an Survivor Mexico operiert?