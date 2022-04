Sie befreiten 30 Ukrainer in einem neuen Gefangenenaustausch mit Russland

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

Die Kiewer Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie in einem neuen Austausch mit Russland fünf Tage nach dem Austausch von 12 ukrainischen Soldaten und 14 Zivilisten die Freilassung von 30 ukrainischen Gefangenen sichergestellt habe, gab jedoch die Gegenstücke zu Moskau nicht an.

„Heute fand auf Befehl von Präsident Volodimir Zelensky ein vierter Gefangenenaustausch statt. Fünf Offiziere und 17 Militärangehörige sowie acht Zivilisten, darunter eine Frau, traten in die Börse ein. Insgesamt kehren heute 30 unserer Bürger nach Hause zurück „, schrieb die stellvertretende ukrainische Premierministerin Iryna Vereshchuk auf Telegram.

Wereschtschuk gab die Anzahl der im Gegenzug freigelassenen russischen Gefangenen nicht an. Die Gruppe der befreiten Personen ist jetzt in Sicherheit und kehrt nach diesen Quellen auf ukrainisches Gebiet zurück.

Am Donnerstag veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium in einer Erklärung, dass zwei Armeepiloten, die letzten Monat von Moskau gefangen genommen und nach Russland gebracht wurden, freigelassen wurden.

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

In der Erklärung werden sie als Ivan Pepelyashko und Oleksiy Chyzh identifiziert, die Anfang März in einem Dorf in der nördlichen Region Tschernigow in der Ukraine gefangen genommen wurden.

Laut Chyzh, zitiert in der Mitteilung des Ministeriums, zwang die russische Armee „sie, Propagandavideos zu drehen (...) Wenn wir uns weigerten, drohten die Russen, unsere Kameraden nicht mehr medizinisch zu versorgen „, sagte er.

Es wurde nicht erklärt, ob diese Piloten Teil des von Vereshchuk angekündigten Austauschs waren.

Die Ukraine führte Ende März, einen Monat nach Beginn des Konflikts, ihren ersten Gefangenenaustausch mit Russland durch, als zehn russische Soldaten gegen zehn ukrainische Soldaten und elf russische Zivilsegler ausgetauscht wurden, die von einem Schiff gerettet wurden, das im Schwarzen Meer in der Nähe von Odessa sank, für 19 ukrainische Zivilisten von den Russen gefangen genommen.

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

Am 1. April meldete die Ukraine die Freilassung von 86 von Russland gefangenen Soldaten im Austausch gegen russische Soldaten, deren Anzahl nicht angegeben wurde.

Kiew kündigte am 9. April den „dritten Austausch“ von Gefangenen an, der die Freilassung von 12 ukrainischen Soldaten und 14 Zivilisten ermöglichte.

(mit Informationen von AFP)

