Rekord-Coronavirus-Infektionen in China: Einschränkungen und psychische Probleme nehmen zu

China verschärft weiterhin die Beschränkungen für Rekordzahlen von Coronavirus-Infektionen trotz der psychischen Rechnung für Arbeitnehmer und Freiwillige, die enge Städte unterhalten, was am Selbstmord eines Beamten der Gesundheitskommission der Stadt Shanghai veranschaulicht wird.

Die offizielle Zahl der von den Behörden gemeldeten Infektionen ist die höchste seit zwei Jahren: Heute wurden landesweit 29.411 neue Fälle registriert, von denen 26.391 asymptomatisch sind, obwohl Peking letztere erst in seinen Zähler aufnimmt, wenn sie Symptome zeigen.

Lediglich in der östlichen Metropole Shanghai, in der derzeit der schlimmste Ausbruch des Coronavirus seit Beginn der Pandemie in Wuhan Anfang 2020 zu verzeichnen ist, kamen heute 27.719 Infektionen hinzu, von denen mehr als 90% immer noch nicht die von den Behörden geforderten Symptome aufweisen, um sie zu berücksichtigen bestätigte Fälle.

Das Auftreten kleiner Ausbrüche und die Angst vor einer Massenausbreitung im ganzen Land haben Shanghai jedoch nicht zur einzigen Stadt gemacht, in der Beschränkungen oder direkt Beschränkungen gelten.

Laut Alicia García Herrero, Chefökonom von Natixis für den asiatisch-pazifischen Raum, machen Gebiete, die von restriktiven Maßnahmen unterschiedlicher Größe betroffen sind, bereits 40% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus.

In Städten wie Changchun (Nordosten) oder dem oben genannten Shanghai ist die Beschränkung besonders streng, obwohl in letzterem einige Bewohner der wenigen Gebiete, in denen in den letzten zwei Wochen keine Fälle festgestellt wurden, bereits auf Straßen gehen konnten, auf denen es kaum noch offene gibt Einrichtungen.

In der östlichen Metropole, in der die meisten ihrer 25 Millionen Einwohner leben, unterstützen Gesundheitspersonal, Sicherheitspersonal und Freiwillige die Stadt in weißen Schutzanzügen weiterhin in Marathontagen.

Die Belastung für viele von ihnen ist extrem hoch: Qian Wenxiong, Direktor des Informationszentrums der Gesundheitskommission des Bezirks Hongkou in Shanghai, beging in seinem Büro Selbstmord, wie der bekannte ehemalige Direktor der Staatszeitung Global Times, Hu Xijin, bestätigte.

Hu, eine der umstrittensten, aber auch einflussreichsten Persönlichkeiten in der kontrollierten chinesischen Medienlandschaft, sagte auf seinem offiziellen Weibo-Account - einem lokalen Äquivalent zu Twitter, das im Land zensiert wurde -, dass „diese Tragödie den Eindruck verschärft, dass es (Gesundheits-) Arbeiter gibt, die von der Epidemie überwältigt sind Prävention (Kampagne) in Shanghai.“

Einige lokale Medien haben auch einen anderen Fall wiederholt, in dem sich eine Frau das Leben nahm, nachdem sie Opfer von Cybermobbing geworden war, nachdem mehrere Internetnutzer das Trinkgeld von 200 Yuan (31,4 US-Dollar, 28,8 Euro) in Betracht gezogen hatten, das sie einem Lieferboten gab, ihr zu helfen, und fuhr 27 Kilometer, um ihn zu tragen Ich füttere seinen alten und kranken Vater .

Das an der American University of Berkeley (Kalifornien) gegründete Portal China Digital Times veröffentlichte eine Abschrift eines Anrufs zwischen einem in Shanghai eingesperrten älteren Mann und einem Mitglied des Ausschusses, der seine Urbanisierung verwaltet, und bat darum, nach der Diagnose Covid und Covid in ein Krankenhaus gebracht zu werden beschwerte sich, dass er keine Antwort von den Behörden erhalten habe.

„Können sie nichts tun, um uns (normale Bürger) zu helfen? Ist das wirklich das, was unser Land geworden ist?“ , beklagte der alte Mann, worauf der Arbeiter antwortete: „Der Tag wird kommen, an dem ich zurücktreten muss, weil ich das nicht länger ertragen kann. Warum machen sie das? Wie ist Shanghai zu dieser Situation gekommen?“

Einen Tag später, nachdem der Netzwerkanruf viral wurde, behauptete die Lokalzeitung Shanghai Observer, dass der alte Mann ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und dass sein Ansprechpartner für den Anruf länger als 30 Tage nicht in der Lage gewesen sei, nach Hause zurückzukehren und Situationen wie die medizinische Versorgung schwangerer Frauen oder Beerdigungen zu bewältigen: „Es hat sich auf meine Emotionen ausgewirkt“.

In der Stadt, der wohlhabendsten Stadt Chinas, sind viele Einwohner nicht optimistisch: Mit jeder neuen Ansteckung, die in einer Urbanisierung verzeichnet wurde, wird der Zähler der 14 Tage zurückgesetzt, die seit dem letzten Fall vergehen müssen, in dem die Behörden das Ende ihrer Haft erlassen haben, und es gibt noch kein Datum für die Ende der Beschränkungen.

Darüber hinaus ist es für einige nicht die größte Angst, sich mit Covid zu infizieren, sondern was als nächstes kommt: Die Bilder, die über die improvisierten Quarantänezentren zirkulieren, in die Zehntausende von Infizierten geschickt werden, laden uns nicht ein, an einen angenehmen Aufenthalt mit Hygieneproblemen zu denken Licht auf 24 Stunden am Tag oder in Sturmtagen Lecks, die nicht aufhören zu tropfen.

Trotz allem gibt es auch diejenigen, die - wie in jeder widrigen Situation - weiterhin versuchen, es mit Humor zu behandeln: Ein beliebtes Mem, das heutzutage in der Stadt verbreitet wird, ist eine Parodie auf eine Nachricht der Behörden mit der Aufschrift „Lieber Bürger, mach dir keine Sorgen, wenn du anfängst, mit den Blumen und Pflanzen in deinem zu sprechen Haus während der Haft, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber sobald Sie sehen, dass die Blumen und Pflanzen in Ihrem Haus auch mit Ihnen sprechen, rufen Sie sofort an...“

