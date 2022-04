Ostern in Chincha: Die typischen Gerichte und Desserts, die Sie zu dieser Zeit genießen sollten

Es besteht immer die Möglichkeit, die peruanische Küche zu genießen, besonders an Feiertagen wie dem Die Osterwoche. In diesen Tagen suchen Peruaner und Touristen nach den besten typischen Gerichten, um den Geschmack der nationalen Küche zu genießen. Und Chincha präsentiert sich zu diesem Zweck als großartiges Reiseziel.

In diesem Sinne ist es ideal, die Feiertage (Donnerstag und Freitag) zu nutzen, um mit der Familie oder Freunden an dieses Ziel zu reisen. Und da Essen ein wesentlicher Bestandteil des Kennenlernens eines Ortes ist, finden wir in Chincha Folgendes. Lernen Sie es in der nächsten Notiz kennen.

CHINCHA KÜCHE

Die Chinchana-Küche hat Carapulcra als Fahnenträger mit einer köstlichen trockenen Suppe. Wenn das Gericht zusammen serviert wird, wird es außerdem als „Brustfleck“ bezeichnet. Bemerkenswert sind auch die trockene Ziege und das Kaninchen, die Chupe und die Cebiche der Muscheln, das Truthahnhackfleisch, der Kürbis-Locro, die Tamales, die Anticuchos und die Maishumitas.

Auf der anderen Seite sind die Favoriten bei Desserts Wollgelee, Quitten zerstoßen, grüne Feigen und Pflaumen süße, abgesiebte Bohnen und Picarone.

Carapulcera con seife seca

Es ist ein typisches Essen der peruanischen Küste, ein Gericht, das mit Schweinefleisch, Hühnchen oder beidem, Petersilie und immer einem köstlichen Chili-Pfeffer zubereitet wird, den Sie zu Hause essen können. Da Sie jedoch einen Ausflug in die Stadt unternehmen, suchen Sie nach einem „Punkt“, an dem Sie dieses Essen sicher genießen werden. Ich erinnere mich an den Rat von Luis 'Cuto 'Guadalupe, dieses Gericht zu probieren, und was gibt es Schöneres, als einen Teil Perus zu kennen.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

Seco de Cabrito

Seco ist eines der repräsentativsten Gerichte im Norden Perus mit einigen Variationen in verschiedenen Regionen, wobei die Hauptzutat das zarte Fleisch des Kindes ist und es mit Bohnen in Zwiebeln und Knoblauch serviert wird. Es ist jedoch auch in Chincha präsent. Es wird hauptsächlich während der beliebten und familiären Feiertage konsumiert, und Ostern ist keine Ausnahme.

Seco de cabrito

Ceviche de Mejillones

Es ist immer noch Sommersaison und es gibt keinen besseren Weg, um nach Chincha zu reisen und eine Muschel-Ceviche zu probieren. Es enthält rote Zwiebel, Saft, Korianderblätter, Pfeffer und diese Molluske. Alles, was Sie mit der Familie genießen können.

Cebiche de mejillones

Picadillo de Pavo

Es enthält Reis, Kartoffeln und Gemüse, die den gehackten Truthahn begleiten. Es ist anders als das, was man normalerweise zu Weihnachten isst. Denken Sie daran, dass dieses Gericht in Chincha bekannt ist.

Picadillo de pavo

Jalea de Níspero

Auch bekannt als Wollmarmelade. Es ist ideal, um diese Frucht zu nutzen, wenn sie Saison hat. Mispel ist eine Frucht mit einem hohen Anteil an Pektin, einer natürlichen Faser, die es ermöglicht, die Marmelade nach dem Erkalten zu verdicken. Darüber hinaus enthält es Vitamine, Mineralstoffe und Tannine, was es zu einem sehr nahrhaften und vollständigen Lebensmittel macht.

Jalea de níspero

Quitte hämmert

Quittenbonbons, ein Beitrag, den Sie nach einem köstlichen Mittagessen in Chincha probieren können. Obwohl es seinen Ursprung in Griechenland hat, von wo es sich in Länder wie Spanien und Portugal ausbreitete, wird dieses Rezept, das den Gaumen verzückt und erobert, im „Tal der Freude“ gerettet und aufbewahrt. Probieren Sie es auf Ihrer Reise aus.

Machacado de membrillo

