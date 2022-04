Musk startet ein Gebot von 43.000 Millionen US-Dollar zum Kauf von Twitter

(Bloomberg) - Elon Musk reichte ein „besseres und endgültiges“ Angebot zum Kauf von Twitter Inc. ein und sagte, dass das Unternehmen ein außergewöhnliches Potenzial habe und dass er die richtige Person sei, um es freizuschalten.

Die reichste Person der Welt wird 54,20$ in bar anbieten, was einer Prämie von 54% gegenüber dem Schlusskurs vom 28. Januar und einem Wert von etwa 43 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Aktien des Social-Media-Unternehmens stiegen vor der Eröffnung um 18%.

Musk, 50, gab das Angebot am Donnerstag in einer Präsentation vor der US Securities and Exchange Commission bekannt, nachdem er eine mögliche Position im Verwaltungsrat des Unternehmens abgelehnt hatte. Der Milliardär, der auch Tesla Inc. kontrolliert, gab am 4. April zum ersten Mal bekannt, dass er einen Anteil von rund 9% hatte. Die Tesla-Aktie fiel im vorbörslichen Handel aufgrund der Nachrichten um fast 1,5%.

Das Angebot ist die jüngste Saga in Musks unbeständiger Beziehung zu Twitter. Der Vorstand ist einer der bekanntesten Charaktere auf der Plattform und twittert oft Memes und Lächerlichkeiten an die mehr als 80 Millionen Follower von @elonmusk. Er hat offen über die Änderungen gesprochen, die er der Social-Media-Plattform auferlegen möchte, während das Unternehmen ihm nach der Ankündigung seiner Teilnahme eine Position im Vorstand anbot, was ihn zum größten Einzelaktionär machte.

Nachdem seine Teilnahme veröffentlicht wurde, schlug Musk sofort mögliche Änderungen für andere Benutzer vor, von der Umwandlung des Twitter-Hauptquartiers in San Francisco in ein Obdachlosenheim und dem Hinzufügen einer Bearbeitungsschaltfläche für Tweets bis hin zur Gewährung automatischer Verifizierungszeichen für Premium-Nutzer. Ein Tweet deutete darauf hin, dass Twitter im Sterben liegen könnte, da mehrere Prominente mit einer großen Anzahl von Followern selten twittern.

Unzufrieden mit dem Einfluss, der größte Investor von Twitter zu sein, startet er jetzt eine Gesamtakquisition und ist einer der wenigen Personen, die es sich leisten können, dies zu tun. Musks Vermögen liegt laut Bloombergs Milliardärsindex derzeit bei rund 260 Milliarden US-Dollar, während die Marktbewertung von Twitter bei rund 37 Milliarden US-Dollar liegt.

In einem Brief an den Vorstand von Twitter sagte Musk, er glaube, dass Twitter „nicht gedeihen oder dem sozialen Imperativ [der Meinungsfreiheit] in seiner jetzigen Form dienen wird. Twitter muss sich in ein privates Unternehmen verwandeln.“

Die Akquisition ist wahrscheinlich kein langwieriger Prozess. „Wenn die Vereinbarung nicht funktioniert, da ich dem Management nicht vertraue oder der Meinung bin, dass es die notwendigen Veränderungen auf dem öffentlichen Markt bewirken kann, müsste ich meine Position als Aktionär überdenken“, sagte Musk.

Musk teilte dem Twitter-Board am vergangenen Wochenende mit, dass er der Meinung sei, dass das Unternehmen laut der heutigen Erklärung von der Börse zurückgezogen werden sollte.

Das Angebot von 54,20 USD pro Aktie sei „zu niedrig“, als dass die Aktionäre oder der Vorstand es akzeptieren könnten, sagte Adam Crisafulli von Vital Knowledge in einem Bericht und fügte hinzu, dass die Aktien des Unternehmens vor weniger als einem Jahr 70 USD erreichten.

Musk stellte Morgan Stanley als Berater für die Übernahme ein. Der Angebotspreis beinhaltet auch die Zahl 420, die weithin als kodifizierter Hinweis auf Marihuana anerkannt ist. Außerdem wählte es 420 USD als Aktienkurs für den potenziellen Börsengang von Tesla im Jahr 2018, was ihm eine Prüfung durch die SEC einbrachte.

