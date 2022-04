Mindestens vier Tote und 10 Verletzte nach russischem Beschuss in der Region Charkiw

Mindestens vier Tote und zehn Verletzte durch Beschuss in der Region Charkiw am Mittwoch, nach Angaben der ukrainischen Behörden auf dem offiziellen Telegrammkonto der regionalen staatlichen Verwaltung der Stadt.

„Am 13. April 2022 feuerte das russische Militär auf Wohngebäude im Bezirk Nemyshlianskyi in Charkiw. Drei Menschen wurden bei den Bombenangriffen getötet. Vier Zivilisten wurden verletzt, der jüngste im Alter von 17 Jahren und der älteste mit 75 Jahren „, sagte sein Militärchef Oleg Sinegubov.

Später berichtete Sinegubov, dass russische Truppen im Bezirk Severnaya Saltovka mehrere Angriffe auf Charkiw starteten und die vier getöteten und zehn verletzten Zivilisten sowie Schäden an Wohngebäuden und persönlichem Eigentum von Zivilisten bestätigten.

Darüber hinaus berichtete die Nachrichtenagentur Unian, dass in der nordöstlichen Region Sumy bereits mehr als 100 Zivilisten getötet wurden, so der Leiter der Militärverwaltung der Region, Dimitro Zhivitsky, der bestätigt hat, dass es viele Leichen mit gebundenen Händen und Anzeichen von gibt Folter oder Schussverletzungen am Kopf.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

In dieser Hinsicht versicherte Zhivitsky, dass es in Krankenhäusern eine große Anzahl von Verletzungen gibt, und gab an, dass sie „Kolonnen mit Tausenden von russischen Panzerfahrzeugen passiert haben, die auf alles um sie herum schossen, einschließlich älterer Menschen und Kinder“.

Auf der anderen Seite zählte die staatliche Verwaltung der Stadt Kiew in einem anderen Teil des Landes fast 10.000 Binnenvertriebene, die meisten von ihnen aus Regionen wie Irpin, Bucha oder Gostomel (3.978 Personen), während rund 1.500 Zivilisten aus Tschernigow stammten.

Laut dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sind zwei Drittel der Bevölkerung zurückgekehrt, obwohl der öffentliche Verkehr weiterhin geschlossen ist. Darüber hinaus gilt die Ausgangssperre im Bezirk Vyshhorod täglich von 20 bis 6 Uhr (Ortszeit) bis zum 18. April.“

Eine weitere Region, die von den Kämpfen betroffen ist, ist Cherson, wo es mindestens 106 Siedlungen ohne Strom gibt und es an Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Grundbedürfnissen mangelt, wie die Menschenrechtskommissarin des ukrainischen Parlaments Lyudmila Denisova in ihrem offiziellen Facebook-Profil berichtete.

„Neulich nahmen die Insassen ein humanitäres Zentrum in Cherson ein, das organisiert wurde, um Bürgern und medizinischen Einrichtungen in der Region zu helfen. Die Rassisten konfiszierten Medikamente, Babynahrung und Windeln „, betonte er.

Darüber hinaus sagte er, dass mindestens 137 Personen, darunter vier Journalisten, Geiseln des russischen Militärpersonals seien, und betonte, dass „die Besatzer“ die meisten ukrainischen Informationskanäle blockiert haben und falsche Informationen über die Medien verbreiten.

Denisova berichtete auch auf ihrem offiziellen Facebook-Profil, dass ukrainische Zivilisten von der Existenz eines „Analogons“ des Izolyatsia-Gefängnisses in Donezk gemeldet haben, in dem Gefangene gefoltert wurden.

(Mit Informationen von Europa Press)

