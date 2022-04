Luz Elena Gonzápez erlitt aufgrund von COVID-19 mehrere Folgen an ihrem Körper

Die mexikanische Schauspielerin Luz Elena Gonzálex war eines von unzähligen Opfern des COVID-19-Virus, das zweifellos in Mexiko und auf der ganzen Welt viele Todesfälle hinterlassen hat. Aber nicht nur das, sondern auch die Folgen, die nach dieser Krankheit auftreten.

Dies war bei der oben genannten Schauspielerin der Fall, da sie für das Morgenprogramm Venga La Alegría die offensichtlichen körperlichen, hormonellen und nervösen Veränderungen berichtete, die ihr Körper nach ihrer Infektion durchmachte.

„Meine Folgen waren die stärksten, sie waren nervös im Zentralnervensystem, sie gaben mir Angstattacken und viele Hormone, das hormonelle hat mich sehr getroffen, mein Testosteron ist stark gesunken und ich habe Monate, Monate, viele Monate, fast ein Jahr gebraucht, bis es reguliert wurde und das hat mich sehr verursacht von Müdigkeit habe ich sehr an Gewicht zugenommen „, betonte der Künstler.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Darüber hinaus erklärte er den Prozess, den er erlebt hatte, indem er das bereits erwähnte Hormon nicht hatte. Obwohl er alles versucht hat, die Gewichtsveränderungen weiterhin anhielten: „Wenn Sie kein Testosteron haben, haben Sie es offensichtlich sehr niedrig, Ihre Knochenmasse, Ihre Muskelmasse und erhöhen Sie Ihre Fettmasse und offensichtlich hormonelle Probleme, auch wenn Sie sich gesund ernähren und Sport treiben, weil Sie nicht abnehmen können.“

Ebenso bemerkte Luz Elena, dass der Nervenzusammenbruch Sie hatte verschiedene Konflikte in ihrer Umgebung verursacht, aber sie ließ ihre Familie immer wissen, wie schlimm sie zu dieser Zeit war: „Ich sagte ihr 'Es ist nicht bei dir, es ist ernst, ich fühle mich nicht gut, also stresse mich nicht, wirklich nicht jetzt“. Es gibt Dinge, die Sie nicht kontrollieren können, wenn Sie sich hormonell unwohl fühlen. Wichtig ist, dass ich es wusste, also weil wir bereits wissen, wie wir damit umgehen sollen „, sagte sie und war in diesen schwierigen Momenten so explizit wie möglich mit ihrem Mann zusammen.

Luz Elena gestand, dass sie verschiedene Medikamente eingenommen hatte, um die verschiedenen Krisen, die sie Tag für Tag erlebt hatte, kontrollieren zu können wurde eine Hormonbehandlung verschrieben, bei der er viele Monate lang Testosteron in seinen Körper gab, bis er seinen Spiegel regulieren konnte. Was der Sängerin half, zu ihrem normalen Gewicht zurückzukehren.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

„Ich habe Tabletten gegen Angstzustände genommen, ja, der Arzt hat mir Pillen gegeben, um mich zu beruhigen, und die Wahrheit ist, dass ich auch eine Hormonbehandlung genommen habe, das heißt, ich habe mehrere Monate lang Testosteron bekommen, bis sie es reguliert haben und ich habe bereits angefangen, Gewicht zu verlieren und ich bin schon viel glücklicher und ruhiger“, sagte Luz Elena in vor den Medien.

Es sei daran erinnert, dass Luz Elena im vergangenen Jahr 2020 mit einem Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account denunziert hat dass eine Person, die an ihrem Haus arbeitete, sie mit COVID-19 infiziert hat.

„Eine der Personen aus dem Dienst wurde krank und erzählte nicht, dass sie sich schlecht fühlte. Nach zwei Tagen bemerkten wir es und leider infizierte sie damals zwei weitere Personen vom Hauspersonal und sie infizierten mich und meine Schwiegereltern“, sagte die Teilnehmerin des Schönheitswettbewerbs.

Darüber hinaus nutzte er die Gelegenheit, um über die „Verantwortungslosigkeit“ von Menschen zu sprechen, indem er keine Masken trug oder ihre Häuser bereits krank verließ.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

„Es ist ihnen egal, sie steigen aus und es ist ihnen egal und Väter erlauben es. Ich verstehe, dass es viele Menschen gibt, die geheilt wurden und viele, die weiterkommen, aber viele andere nicht (...) Eine Angestellte kam zu mir nach Hause und brachte mir das Virus mit all der Bewusstlosigkeit der Welt, aber sie war auch von jemandem auf der Straße infiziert, dem es egal war „, sagte sie und bat darum, sich bewusst zu werden, wie Menschen andere diesem Virus aussetzen.

LESEN SIE WEITER: