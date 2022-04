Luciana Fuster sagt, sie sei „verliebt, aufgeregt und erfreut“ von Patricio Parodi

Trotz der Kontroverse, die mit der Babyparty von Patricio Parodis Schwester entstand, Luciana Fuster scheint es heruntergespielt zu haben und deutlich gemacht zu haben, dass sie einen ihrer besten Momente mit dem Reality-Jungen lebt.

Die Influencerin war am 13. April im Programm En Boca de Todos, um an einer unterhaltsamen Abfolge von Fragen und Antworten teilzunehmen, bei der sie nicht zögerte, die Liebe zu schreien, die sie fühlt sich für das Mitglied von Esto ist Guerra.

Alles begann, als der Fahrer Ricardo Rondón ihn fragte: „Bist du erfreut, aufgeregt oder verliebt (in Patricio Parodi)?“ fragte der Moderator und wenige Sekunden später reagierte das Model und überraschte alle.

„ In diesem Moment kann ich sagen, dass es sich um eine Mischung aus den dreien handelt (verzaubert, aufgeregt und verliebt). Ich denke, alles hat Etappen, aber es ist sehr schön, wenn ein bisschen von allem zusammenkommt „, sagte das Reality-Girl.

Ihre Antwort wurde von Gino Pesaressi in Frage gestellt, der ihr sagte, dass sie anscheinend etwas verwirrt sei. Sie zögerte jedoch nicht, ihn in Einklang zu bringen und ihm zu sagen, dass der einzige, der verwirrt ist, dass er seine Romanze mit dem Model verteidigt.

Tula Rodríguez wies ihrerseits darauf hin, dass Liebe ein sehr schönes Gefühl ist. Denken wir daran, dass die Fahrerin immer gezeigt hat, dass sie gerne die sentimentalen Geschichten anderer Leute hört.

Es sei darauf hingewiesen, dass bisher keiner von ihnen eine offizielle Ankündigung in seiner Beziehung veröffentlicht hat, aber sie haben keine Angst mehr, Fotos und Videos in ihren sozialen Netzwerken zu teilen, wo sie zunehmend verliebt sind.

WAS IST BEI DER BABYPARTY VON PATRICIOS SCHWESTER PASSIERT?

Letzten Samstag, dem 09. April, feierte Patricio Parodis Schwester Majo Parodi die Babyparty ihres Babys Aitana mit Familie und engen Freunden. Flavia Laos war als Gast dabei, ebenso wie Luciana Fuster, aktuelle Partnerin des Reality-Jungen. Das Mitglied von Esto es Guerra war jedoch bemerkenswert für ihre Abwesenheit auf den Fotos, die ihre Schwägerin in ihre sozialen Netzwerke hochgeladen hatte.

Über den Instagram-Account der Zwillinge postete „Pato“ Parodis Schwester die Höhepunkte der Veranstaltung, bei der sie neben der Dekoration posiert, den Kuchen bricht und ein paar Geschenke öffnet. Er hat auch eine Videozusammenfassung von allem hochgeladen, was an diesem Tag passiert ist, aber ein Detail erregte die Aufmerksamkeit der Benutzer.

Es kommt vor, dass Luciana Fuster nicht in dieser Publikation erscheint, obwohl sie Fotos und Videos in ihre Netzwerke hochgeladen hat, um zu beweisen, dass sie an der Babyparty ihrer heutigen Schwägerin teilgenommen hat. Es sei darauf hingewiesen, dass er auch nicht auf dem Gruppenfoto zu sehen war, auf dem Majo sagte, er habe „mit Menschen, die ich sehr liebe“ posiert, wo Flavia Laos auftaucht.

Stunden später und nach dem Regen der Kritik von Lucianas Fans veröffentlichte Majo Parodi sogar ein Bild, das mit den Reality-Jungs posiert, und machte deutlich, dass er diese Fotos vorher hochladen wollte, dies aber aufgrund der großen Anzahl von Bildern, die er hatte, nicht konnte. „Ich möchte sie alle teilen, aber sie sind endlos“, schrieb er.

Vor diesem Hintergrund dankten die Fans des Paares Majo für die Klarstellung, dass er keine schlechte Beziehung zu seiner Schwägerin hat. Andere Internetnutzer behaupteten jedoch, dass dieser Beitrag mit „Verpflichtung“ verfasst wurde, da Luciana hätte verletzt werden können, indem sie sich in keinem Bild sah.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

