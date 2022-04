Kolumbien kehrt zum Toulon Esperanzas Turnier zurück

Das Toulon Esperanzas Turnier bringt den Kolumbianern nach den guten Leistungen der ausgewählten Teams, die an den vorherigen Ausgaben dieser Veranstaltung teilgenommen haben, großartige Erinnerungen, die dem Land große Freude bereitet haben.

Die gute Nachricht ist, dass Kolumbien erneut diese Meisterschaft spielen wird, die jetzt Maurice Revello Tournament genannt wird und vom 29. Mai bis 12. Juni in französischen Ländern ausgetragen wird. Der Hauptsitz wird 6 Gemeinden (Aubagne, Fos-sur-Mer, Vitrolles, Arles, Mallemort, Salon-de-Provence) sein, die sich alle im Departement Bouches-du-Rhone befinden.

Der erste Start der Nationalmannschaft wird am 31. Mai gegen die Komoren-Nationalmannschaft sein. Am 3. Juni treffen sie auf Algerien und am letzten Tag der Gruppenphase treffen sie auf Japan.

An der Meisterschaft nehmen 12 Nationalmannschaften teil und Brasilien, der derzeitige Champion des Wettbewerbs, wird anwesend sein.

Gruppe A: Argentinien, Frankreich, Saudi-Arabien und Panama.

Gruppe B: Ghana, Indonesien, Mexiko und Venezuela

Gruppe C: Kolumbien, Komoren, Japan und Algerien

Es sei daran erinnert, dass Kolumbien dreimal zum Meister dieses Turniers gekrönt wurde: Das erste war 1999, als es gegen Argentinien im Elfmeterschießen verhängt wurde; im Jahr 2000 besiegte es auf die gleiche Weise Portugal und 2011 unter dem Kommando von Eduardo Lara, als es auch Frankreich von der Elfmeterschießen.

Vorerst bereiten sich Cardenas unter der Leitung von Hector Cardenas auf die südamerikanische U-20-Meisterschaft vor, die nächstes Jahr in Kolumbien stattfinden wird und die Weltmeisterschaft in Indonesien 2023 ausrichten wird. Darüber hinaus wird sie Plätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und die Panamerikanischen Spiele gewähren.

Der Trainer sprach über die Bedeutung dieses Turniers, dem er mit U-19-Spielern gegenüberstehen wird, um wie in den Vorjahren eine gute Rolle zu spielen.

Dies wird Kolumbiens 48. Teilnahme sein, die diesen Wettbewerb zuletzt 2014 ausgetragen hat, als sie die Gruppenphase nicht bestanden hat. Die Nationalmannschaft, die die meisten Titel gewann, ist Frankreich (12 Mal), gefolgt von Brasilien (9) England (7). Die Tricolor seinerseits belegt mit drei Trophäen den fünften Platz der Gewinner.

Das letzte Mal, dass Kolumbien ein Finale spielte, war in der Ausgabe 2013, als es um den geringsten Unterschied zu Brasilien fiel. Dieses Team wurde von Carlos 'Piscis' Restrepo angeführt und hatte Miguel Ángel Borja in seinen Reihen.

Dieses Freundschaftsturnier, das seit 1967 auf französischem Boden ausgetragen wird, wird ein guter Test für die Tricolor sein, die aus dem Gewinn des Raúl Coloma Cup hervorgeht, der in Chile stattfand, wo Tomás Ángel, der Maßstab dieser Mannschaft mit Blick auf die südamerikanische U-20, von Tomás Ángel gespielt wurde.

