„Ich hatte den Verfolger“, Laura Barjum erfüllt sich endlich einen kosmetischen Traum für ihre Großmutter

Für Geschmack, Farben; sie sagen herum. Und in Bezug auf Make-up oder ästhetische Behandlungen trägt jeder sie oder verwendet sie nicht, je nachdem, wie er es für richtig hält. Wenn wir über das Gesicht sprechen, gibt es einige, die die Augenbrauen als Gesichtsrahmen betrachten, als einen der wichtigsten Bereiche, denen die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Unter den Figuren der Nationalausstellung könnte man sagen, dass Laura Barjum wunderschöne Augenbrauen hat und das ist etwas, das ihre Großmutter ihr sehr schmeichelt, so dass sie sogar solche haben wollte, die denen ihrer Enkelin ähneln.

Auf diese Weise beschloss die ehemalige Schönheitskönigin offenbar nach langem Beharren, ihrer Großmutter zuzuhören und ihre Illusion zu erfüllen, die Augenbrauen so zu haben, wie sie sie wollte. Deshalb brachte sie sie zu einer Stelle, die auf Mikropigmentierung spezialisiert ist, eine Technik, bei der die Augenbraue Haar für Haar gezogen wird und eine bestimmte Dauer.

So porträtierte sich die Moderatorin in ihren Instagram Stories bei ihrer Großmutter und hob hervor, wie glücklich sie über das durchgeführte Verfahren war. „Die Augenbrauen werden an derselben Stelle gemacht, an der ich sie mache. Ich mache Mikropigmentierung... und sie ist vielmehr so, dass sie sich für niemanden ändert, weil sie dorthin geht. Wie oft hast du mich gefragt, ob ich die gleichen Augenbrauen wie meine Großmutter haben will? “.

Angesichts der Frage ihrer Enkelin kommentierte die Frau: „Es ist sehr schwierig, ihre Augenbrauen zu haben, aber zumindest schaffen sie sie ziemlich oft.“ Später versammelte Laura Barjum in ihren InstaStories auch einige Momente ihrer Großmutter, in denen sie das oben genannte Verfahren durchführte. Sie erkannte, wie zufrieden sie war, als sie den folgenden Satz veröffentlichte: „Sie waren göttlich für mich“.

Die Schauspielerin ihrerseits verpasste nicht die Gelegenheit zu erwähnen, dass ihre Großmutter monatelang auf ihr bestanden hatte, um ihre Augenbrauen machen zu können. „Ich hatte den Verfolger... sie hatte Monate Zeit, um sie zu mir zu bringen, um ihre Augenbrauen zu machen.“

Laura Gonzáez — die in Laura Barju umbenannt wurde — war Miss Colombia 2017. Während des Wettbewerbs vertrat er Cartagena. Später wurde sie im selben Jahr universelle Vizekönin.

In diesen fünf Jahren, in denen das Land sie als öffentliche Person kennt, hat das Model ihr Interesse an verschiedenen künstlerischen Bereichen wie Musik und Schauspiel erkannt. Wenn Sie jedoch über ihre aktuellen Arbeiten im Fernsehen sprechen, sieht das kolumbianische Publikum sie für diese Zeit als Moderatorin in „Factor X“ (2022).

Diese musikalische Reality-Show wird an den Wochenenden im Auftrag von Canal RCN auf der Leinwand entwickelt.

Es sei daran erinnert, dass Laura Barjum in der Folge des Reality-Fernsehprogramms 2020-2021 auch Moderatorin war, ihre Arbeit jedoch nur von den Umkleideräumen aus im direkten Dialog mit den Teilnehmern erledigt wurde, aber in dieser aktuellen Saison ist sie die Hauptmoderatorin.

