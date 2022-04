Heriberto Lazcano, „El Lazca“: der kriminelle Führer, der aus der Religion „regierte“

Teil I

Die Führer des Drogenhandels sind überzeugt, dass nur zwei Personen regieren können: sie und die von „oben“. Es ist kein Zufall, dass sie den Kleriker als Vermittler in kriminellen Verhandlungen gewählt haben.

In den letzten Jahren hat die katholische Kirche beschlossen, einen gefährlichen Kreuzzug zu unternehmen: Frieden in die Hölle zu bringen, auch wenn das bedeutet, mit Kriminellen zu verhandeln. Sie haben bei ihnen oder getrennt gesessen und versucht, verschiedene Interessen in Einklang zu bringen.

Im Laufe der Zeit erkennen Drogenhändler auch einige Vorteile: Sie löschen und reinigen ihr Image von angeheuerten Killern mit Millionen von Spenden.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

Anführer Zeta, der Dämon, der an den Messias glaubte

Heriberto Lazcano, Lazca, Henker und/oder Z-3 (Hidalgo, 1974-Coahuila, 2012) hatte eine tausend und ein Gesicht: eines für jede Person, die zuschaute. Wenn er The Z-3 genannt wurde, hatte er das Gesicht eines Mörders. Wenn es Heriberto Lazcano Lazcano war, einer der 277.000 Einwohner von Pachuca (Hidalgo), war es ein Robin Hood.

Im Leben dieses Verbrechers, des Anführers des Los Zetas-Kartells, gab es viel Geld und viel Blei. Silber genug, um eine der blutrünstigsten kriminellen Gruppen des Landes zu gründen und Tausende von Unschuldigen in ihrem offenen Krieg mit anderen kriminellen Organisationen zu töten.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Obwohl es in Lazcanos Karriere mehr Blei als Silber gibt, war sein Image so wenig verboten, dass er bis heute in der Stadt Pachuca verehrt wird, selbst dort die meisten seiner Wohltätigkeitswerke.

Heriberto Lazcano

Im Jahr 2010 baute Lazcano die Kirche Unserer Lieben Frau von den Seen im Viertel Tezontle. In diesem Heiligtum mit großen Fenstern und orangefarbenen Wänden befindet sich eine Gedenktafel, die ihrem Wohltäter huldigt: „Johannes Paul II. Katechese-Evangelisierungszentrum, gestiftet von Heriberto Lazcano Lazcano Lazcano“. Unten, Psalm 143 der Bibel: „Herr, höre mein Gebet, beantworte meine Gebete, antworte mir, du bist treu und gerecht“, heißt es.

Jedes Jahr wird bei den Schutzheiligen der Kirche der meistgesuchte Korrido gehört, der von der Gruppe Invasores de Nuevo León populär gemacht und den Zetas gewidmet ist. Außerdem werden Blumen detailliert beschrieben, die zu Ehren des kriminellen Führers platziert wurden.

Heriberto Lazcano

Südlich von Pachuca und einen Kilometer von der Kirche Unserer Lieben Frau von den Seen entfernt, baute Heriberto Lazcano ein luxuriöses Grab, weil laut seiner Verwandten, der Mensch glaubte an die ewige Ruhe.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Diejenigen, die es im Ejidal Pantheon San Francisco besuchen, sagen, dass es sich um ein Mausoleum handelt, das sich von den anderen Gräbern abhebt.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Neun Jahre nach dem Tod von Lazca im Bundesstaat Coahuila (im Norden Mexikos) sagen die Bewohner der Tezontle-Kolonie, dass die durch den Los Zetas-Krieg eröffneten Wunden das Land weiterhin bluten lassen, aber die Möglichkeit, sie zu heilen, liegt in der katholischen Kirche.

Panteón San Francisco

Heriberto Lazcano, in der Welt der Unterwelt als El Verdugo oder Z-3 oder bekannt, trat im Alter von 17 Jahren der mexikanischen Armee bei, aber mit 24 Jahren, nachdem er nicht ohnmächtig geworden war, trat er dem Drogenhandel als Auslöser für das Golfkartell bei, das von Osiel Cárdenas Guillén gegründet wurde Rekrutiertes verlassenes Militärpersonal der mexikanischen Streitkräfte bildete Ende der 1990er Jahre seinen bewaffneten Arm Los Zetas. Im Jahr 2003, nach der Verhaftung von Cardenas Guillén, erlangte das sogenannte letzte Briefkartell die Unabhängigkeit vom Golfkartell und begann einen Krieg gegen andere rivalisierende kriminelle Gruppen und gegen die Behörden.

LESEN SIE WEITER: