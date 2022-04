Gabriel Soto gab neue Details über seinen legalen Sieg gegen Laura Bozzo

Nach Laura Bozzo gab sie bei ihrem letzten Auftritt bei den Medien dank einer Konferenz für ihr neues Programm Let it happen Laura! , um Einzelheiten zu ihrem rechtlichen Verfahren in Bezug auf den moralischen Schaden zu nennen, von dem Gabriel Soto und Irina Baeva betroffen waren, bestätigte der Histrion, der Opfer einer Verleumdung wurde, dass der Prozess in der Ausführung ist.

Es war während der jüngsten Sendung von Televisas Morgenshow Hoy, dass der Schauspieler, der Pedro Cáceres im Melodram You Remember Me zum Leben erweckte, Einzelheiten über den Fall gab, der angeblich bereits zugunsten seiner Beschwerde gegen den peruanischen Moderator entschieden hatte.

„Ich denke, Sie müssen unter allen Umständen Ihre Stimme erheben, in denen Sie sich nicht wohl fühlen, wie es irgendwann in meinem Fall war, auch mit dem Thema meiner Forderungen, von denen ich denke, dass ein sehr starker moralischer Schaden angerichtet wurde, und wenn das passiert, müssen Sie für Gerechtigkeit kämpfen“, betonte der Telenovela-Herzensbrecher.

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

Später wurde er befragt, ob die ehemalige Moderatorin von Televisa und TV Azteca bereits eine erste Zahlung ihrer Entschädigung geleistet hatte, da seit Mitte 2021 ein Richter zugunsten des Ehepaares Histrion entschieden hatte: „Ja, es befindet sich noch in der Ausführung“, betonte der Historiker aus Mexiko-Stadt.

Die Vollstreckungsstrafe liegt vor, wenn kein gerichtlicher Rechtsbehelf zugelassen wird und eine zufällige Einhaltung erforderlich oder in Ihrem Fall eine Exekutivmaßnahme eingeleitet werden kann. Diese Aussagen des mexikanischen Dolmetschers reagierten auf die Aussagen des neuen Mitglieds der Grupo Imagen.

„Alle rechtlichen Fragen sollten mit meinen Anwälten besprochen werden“, argumentierte der 69-jährige mexikanische und italienische eingebürgerte Prozessanwalt, der am 18. April auf den kleinen Bildschirm zurückkehren wird.

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

Später, während ihrer Rede mit den Medien am 13. April, erinnerte sich die Moderatorin daran, wie das Problem mit dem Dolmetscherpaar auftrat, und erklärte, dass sie während ihres Aufenthalts bei Univision um eine Meinung gebeten wurde, die falsch dargestellt wurde.

„Ich verstehe, dass gegen dieses Thema von Irina und Gabriel Soto Berufung eingelegt wurde, weil es eine Meinung ist, die ich zu einem Univision-Programm namens La opina gesagt habe. Irina wollte einen Vortrag über Frauen halten, sie sagten mir: „Was denkst du? '; Ich sagte 'es repräsentiert mich nicht'. Wenn ich jeden verklagen würde, der [über mich] spricht, wäre ich Millionär „, schloss der Moderator, der den Satz Lass den Elenden passieren verewigte.

Beide Schauspieler verklagten Bozzo im Oktober 2020 wegen Verbrechen der Verleumdung, Belästigung und Drohungen nach den öffentlichen Äußerungen von Miss Laura über das Paar, in denen sie behauptete, Gabriel sei wegen Untreue gegenüber Baeva bei seiner damaligen Frau Geraldine Bazán gelandet.

Zuvor wurde gemunkelt, dass die Folgen, mit denen Laura Bozzo hätte konfrontiert sein können, vom Verlust ihres offiziellen Namens auf Antrag der Klägerin bis hin zur Zahlung einer Entschädigung von Soto und Irina nach dem Verlust der Klage wegen moralischen Schadens reichten, die die Morgenshow Sale el Sol sicherte, die möglicherweise beliefen sich auf etwas mehr als 13 Millionen Pesos.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

Das Gerichtsverfahren dauerte nur ein Jahr und am 20. Oktober 2021 stellte ein Richter fest, dass die von den Akteuren vorgelegten Beweise ausreichten, um gegen sie vorzugehen. Laut der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Mexiko-Stadt (TSJCDMX) muss Laura Bozzo das Paar für moralischen Schaden entschädigen.

Der Anwalt beider Schauspieler, Gustavo Herrera, sagte, dass der Geldbetrag immer noch von einem Prozess abhängen würde, der ihr Einkommen bestimmt und Verträge mit Fernsehsendern abschließt oder Marken. Im Moment ist nicht bekannt, welche Vereinbarung die peruanische Moderatorin mit dem Netzwerk getroffen hat, das sie kürzlich angeheuert hat.

LESEN SIE WEITER: