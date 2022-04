Facebook verliert das Interesse an seinem Vorstoß ins Podcasting

(Bloomberg) Facebooks Interesse an Podcasts verschwindet, nur ein Jahr nachdem es angefangen hat.

Im vergangenen April, während eines attraktiven Marktes für Audio, startete Facebook Live Audio Rooms, Kurzgeschichten namens Soundbites und Podcasts für Benutzer in den USA. Das Unternehmen unterzeichnete Vereinbarungen mit Entwicklern und sponserte eine der größten amerikanischen Konferenzen der Branche: Podcast Movements. Facebook-Produktmanager traten sogar in der langjährigen Branchenshow „New Media Show“ auf, um Podcaster zu ermutigen, der Plattform beizutreten.

Laut Branchenführern, die mit der Plattform arbeiten, betont das Unternehmen heute andere Initiativen in Gesprächen mit Podcast-Partnern, darunter Veranstaltungen in der Metaverse und Online-Shopping. Sie baten darum, nicht identifiziert zu werden, da ihre Gespräche mit Facebook nicht veröffentlicht wurden.

Das geringere Interesse von Facebook an Podcasts ist für einige in der wachsenden Branche eine Enttäuschung, da die Größe seiner Plattform ein großes potenzielles Publikum und damit die Möglichkeit bietet, mehr Werbeeinnahmen zu erzielen. Stattdessen richtet die Muttergesellschaft Meta Platforms Inc. ihre Aufmerksamkeit auf die Metaverse- und Kurzvideoprojekte inmitten des wachsenden Wettbewerbs und eines steilen Rückgangs des Aktienkurses.

Ein Facebook-Sprecher sagte, das Unternehmen arbeite immer noch an Podcasts, obwohl die Arbeit an vorrangigen Funktionen wie Reels und Feed beschleunigt wird. Laut dem Sprecher, der sich weigerte, Einzelheiten anzugeben, sehe das Unternehmen einen guten Kompromiss mit seinen Audioprodukten.

Facebook in Richtung Audio fühlte sich irgendwie unvermeidlich an. Dies geschah während einer Zeit der Audiomanie im letzten Jahr, als die Live-Audio-Plattform Clubhouse einen Wert von 4 Milliarden US-Dollar hatte und jedes Technologieunternehmen sein Produkt kopieren wollte. Spotify Technology SA hatte vor einem Jahr einen Marktwert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar, doppelt so hoch wie jetzt, und Amazon.com Inc. unterzeichnete wichtige Audio-Deals. Als Facebook sagte, es würde Audioerlebnisse einführen, war niemand völlig überrascht.

Um den Raum zu betreten, untersuchte das Unternehmen auch, ein Schulungsprogramm zu starten, um Schöpfer für die Plattform zu gewinnen. Steph Colbourn, Gründer und CEO von Editaudio, sagte, dass eine Gruppe, die mit Facebook zusammenarbeitet, auf die Idee gekommen sei, sie dafür zu bezahlen, etwa 15 Podcaster mit unterschiedlichem Hintergrund darin zu schulen, wie sie ihre Programme erstellen und die Plattform nutzen können, aber die Idee wurde nie verwirklicht.

Nachdem Facebook im August die Podcast-Bewegung gesponsert hatte, sponserte Facebook seine Fortsetzung im März nicht und schickte laut der Teilnehmerliste der Veranstaltung keine einzige Person zur Teilnahme.

Gleichzeitig organisieren einige Partner von Live Audio Rooms keine Gespräche mehr und ihre Vereinbarungen wurden nicht verlängert. Zum Beispiel unterzeichnete der Bürgerrechtler Deray McKesson eine erste Vereinbarung mit sechs Folgen, von der er sagt, dass sie gut gelaufen ist. Aber sein Vertrag wurde nicht verlängert.

Neue Prioritäten

In einem weiteren Zeichen für sich ändernde Prioritäten scheint eine führende Facebook-Podcast-Produktmanagerin, Irena Lam, laut LinkedIn-Seite zu einer musikorientierten Rolle übergegangen zu sein.

Aber selbst die begrenzten Podcasting-Bemühungen von Facebook waren für einige Inhaltsanbieter eine Wachstumsquelle. TYT Network, das politische Programme produziert, sagte, dass Facebook nach Apple Podcasts die zweitbeliebteste Audioplattform ist. Das Netzwerk hat Facebook im September Podcast-Inhalte hinzugefügt, und seitdem hat die Plattform laut Marketingdirektor Praveen Singh „Hunderttausende zusätzlicher monatlicher Hörer“ beigetragen. Das ist das Doppelte des Publikums, das TYT auf Spotify bekommt, sagte er.

