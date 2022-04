Facebook: Die Geschichte des „toten oder lebenden Huhns“ nahm am englischen Wettbewerb teil und wurde viral

Lebt das Huhn oder ist es tot? Die Geschichte von Pedro Castillo.

Als Pedro Castillo für den Präsidenten der Republik kandidierte, wurde eine seiner öffentlichen Präsentationen für eine Geschichte bekannt, die er erzählte. Es war die Geschichte eines Jungen, der ein Huhn trug und seinen Lehrer täuschen wollte.

Aufgrund der Art und Weise, wie Castillo es erzählte, klang es jedoch ziemlich verwirrend: „Einmal, eines Nachmittags, trug er ein Kind, ein Huhn auf dem Rücken und das Huhn, der Lehrer wusste nicht, was er trug, und wollte den Lehrer fragen und er sagte: „Ich wollte sie fallen lassen und ihn fragen, ob er lebt oder tot ist. .“

„Wenn er tot wäre, würde er ihm das Huhn lebend beibringen, aber wenn er am Leben wäre, tut mir leid, wenn er tot wäre, ergibt sich der Junge, der Lehrer, das Kind brachte ihn lebend zur Welt, aber wenn er ihm sagen würde, dass er am Leben sei, würde er dem Huhn den Hals verdrehen und ihm das tote Huhn zeigen“, erzählte ihm der Präsident in einer verwirrenden Geschichte.

Es bezog sich tatsächlich auf eine Geschichte, die ihren Ursprung in Griechenland hatte:

Eines Tages sagte ein Teenager im Gespräch mit einem Freund:

- Ich glaube, ich weiß, wie man den Weisen täuscht. Ich nehme ihm einen Vogel, den ich in seiner Hand halte, und frage ihn, ob er tot oder lebendig ist. Wenn er sagt, er sei am Leben, werde ich ihn drücken und sobald er tot ist, werde ich ihn zu Boden fallen lassen; wenn er sagt, er sei tot, werde ich meine Hand öffnen und ihn fliegen lassen.

Der junge Mann kam zu dem Weisen und stellte ihm die Frage:

- Sage, ist der Vogel in meiner Hand lebendig oder tot?

Der weise Mann sah den jungen Mann an und sagte:

- Junge, die Antwort liegt in deinen Händen.

Die Wahrheit ist, dass diese Geschichte ziemlich viral geworden ist. Aus diesem Grund hat die Verwendung dieser Geschichte in einem englischen Wettbewerb Aufmerksamkeit erregt. Es kommt vor, dass das IPCNA-Institut über Facebook einen Wettbewerb gestartet hat, bei dem es seine Anhänger einlud, eine kostenlose Themengeschichte mit 250 bis 300 Wörtern zu schreiben, die in englischer Sprache verfasst ist. Sie nannten es Writing Challenge und es erzeugte ziemlich viel Interaktion in ihren sozialen Netzwerken.

Das Lustige ist, dass Benutzer den Wettbewerb mit Humor aufgenommen haben. Viele wurden ermutigt, bekannte Geschichten ins Spanische zu übersetzen. Einer von ihnen wurde ermutigt, die Geschichte von Castillo zu übersetzen:

„Eines Nachmittags trug ein Kind ein Huhn auf dem Rücken, das Huhn, das der Lehrer trug, wusste nicht, was er trug, und er wollte den Lehrer fragen und sagte ihm, er wolle ihn glauben lassen und sagte ihm, er solle ihn fragen, ob er am Leben oder tot sei. Wenn er tot wäre, würde er ihm das Huhn lebend zeigen, aber wenn er noch am Leben wäre, entschuldigen Sie, wenn er tot wäre, wenn der Lehrer ihm sagte, dass das Kind tot ist, gab ihm der Lehrer... das Kind gab ihn lebendig, aber wenn er ihm sagte, dass er tot war, lebte der Junge. Er verdrehte den Hals des Huhns und zeigte ihm die Toten Huhn er wusste nicht, was er tun sollte. Weder er noch das Kind waren in dieser Falle, um den Lehrer zu machen, und das Kind fragt den Lehrer, dass der Lehrer mir sagt, dass das Huhn, das ich in meinen Händen habe, lebendig oder tot ist „, kommentieren. El comentario logró verschiedene Likes, pero fue a través de WhatsApp que logró viralizarse.