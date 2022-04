El Dane enthüllte, dass die politische Unsicherheit den Pessimismus unter Unternehmern erhöhte

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Das Land ist etwas mehr als einen Monat von der Wahl seines neuen Präsidenten entfernt. Angesichts der Unsicherheit bezüglich des möglichen Wahlsiegers, so Dane, ist der Pessimismus bei Geschäftsleuten gewachsen. Gegen März dieses Jahres, so das Unternehmen, fiel der Indikator für das Vertrauen der Geschäftsleute gegenüber dem Vorjahr auf 62,7 Punkte, dh er fiel um 0,4 Punkte.

„Diese Umfrage liefert aktualisierte Indikatoren zu: a. Betriebsstatus; b. Kanäle, die sich auf den Betrieb und die Beschäftigten auswirken; c. eingeführte Anpassungsmechanismen; d. Erwartungen an die Leistung der Wirtschaft; und e. Wahrnehmung der vom Unternehmen akzeptierten Unterstützungsrichtlinien und -leistungen“, erklärte Dane. über die Analyse, die er in den letzten Stunden geliefert hat.

Juan Daniel Oviedo, Direktor von Dane, sagte, dass es in der Tat die politische Landschaft ist, in der Geschäftsleute Zweifel an ihren finanziellen Aussichten haben. „Wir sehen, dass der makroökonomische Kontext in Bezug auf die Inflation in Verbindung mit dem politischen Zyklus und der Unsicherheit des Wahlprozesses die sichtbarsten Faktoren angesichts dieses Rückgangs des Geschäftsvertrauens sind“, sagte Oviedo.

Die Ergebnisse dieser Dane-Studie zeigen, dass 97,2% der Unternehmen in den Bereichen Handel, Fertigung, Dienstleistungen und Bauwesen im Februar 2022 einen Normalbetrieb meldeten, da sie einen Wert hatten, der genau dem des Vormonats entsprach. Der Handel verzeichnete mit 98,4% den höchsten Prozentsatz der Unternehmen mit normalem Betrieb, während der Bausektor mit 84,3% den niedrigsten Anteil aufwies. 11,6% aller Unternehmen meldeten hingegen Probleme bei der Bereitstellung von Inputs für den Monat Februar.

73,2% der Unternehmen, so Danel, gaben an, dass sie aufgrund von Verfügbarkeitsproblemen den Fluss ihrer Eingaben unterbrechen mussten. Das gleiche Problem litten bei 78,3% für Unternehmen der Branche. Darüber hinaus versicherten 71,2% der Unternehmen, dass die Kosten gestiegen sind, insbesondere im Bausektor stieg dieser Prozentsatz auf 87,4%.

Laut Fenalco gehen die Erwartungen von 46% der in seiner Umfrage konsultierten Unternehmer davon aus, dass sich die Leistung ihrer Unternehmen im Laufe des Jahres weiter verbessern wird. 37% der Unternehmer gaben an, dass ihre Verkäufe denen von März 2021 ähnelten. In diesem Jahr ging der Umsatz um 19% zurück. Während 46% der Unternehmer die Aussichten und die Zukunft ihrer Unternehmen positiv sind, gibt es für 12% keine Anzeichen für eine positive Zukunft.

„Der allgemeine Preisanstieg in den letzten Monaten hat die Händler gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit neu zu ordnen und sich zu bemühen, nicht alle Kostenüberschreitungen auf den Verbraucher zu übertragen, was darauf hindeutet, dass der März zwar ein gutes Gleichgewicht aufweist, der Inflationsgipfel jedoch das Bild in den nächsten Monaten ändern kann“ sagte Jaime Alberto Cabal, Präsident von Fenalco.

„Leider führt die Inflation dazu, dass Supermarktwagen viele Produkte in Kartons zurücklassen, die Käufer nicht mitnehmen können, weil ihre Budgets dies nicht zulassen“, fügte der diesbezügliche National Federation of Merchants (Fenalco) in den in der Zeitschrift Bitácora Económica veröffentlichten Ergebnissen hinzu.

Bruce Mac Master, Präsident von Andi, erklärte, dass es in Zeiten wie heute notwendig sei, „die Produktivität der Unternehmen aufrechtzuerhalten, um die Beschäftigung zu stärken und zu verteidigen. Wir müssen uns weiterhin bemühen, eine förderliche Landschaft zu schaffen, die es Unternehmen ermöglicht, alle Wertschöpfungsketten zu aktivieren.“

