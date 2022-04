Ein Buch, das den Kleinen Finanzen beibringt, erreicht Buchhandlungen

Eine kürzlich von der Association of Banks of Peru (ASBANC) durchgeführte Studie ergab, dass 77% der Teilnehmer angaben, interessiert oder sehr daran interessiert zu sein, zu lernen, wie sie ihre persönliche und familiäre Wirtschaft besser verwalten können. Dies deutet darauf hin, dass finanzielle Bildung bereits in jungen Jahren notwendig ist. Aus diesem Grund ist „Giver and his friends“, der Text, der Kindern persönliche Finanzen beibringt, jetzt in den Crisol-Buchhandlungen erhältlich.

Die Finanzberaterin Arantxa Layseca, Ersteller von Inhalten bei Ara Retadora und Autorin des Buches, unterrichtet sowohl die jüngsten Haushaltsmitglieder als auch die Eltern im Geldmanagement und zeigt anhand alltäglicher Beispiele, wie man Finanzen bestellt.

Seine einfache Sprache ermöglicht es Kindern, sich leichter an Konzepte wie Geld, Ersparnisse, Organisation und Unternehmertum zu erinnern. Darüber hinaus stellen neugierige Charaktere wie das kleine Schwein Giver, die Toru-Schildkröte, die Katze Catu und die Vaquita Muchi Werte dar, die zu Hause repliziert werden können.

„Der Zweck der Arbeit besteht darin, den Unterricht über persönliche Finanzen in den Lehrplan der Schule aufzunehmen. Daher ist es auch wichtig, die Lehrer zu befähigen, das Fach selbst zu beherrschen und anzuwenden, damit sie diese Konzepte an ihre Schüler weitergeben können“, betonte Layseca.

Im Anschluss an die zwölf Geschichten für Kinder, Eltern oder Lehrer finden Sie Tipps, um das Gelernte zu Hause oder im Unterricht zu vertiefen. Damit die Botschaft mehr Menschen erreicht, wird das Buch den Lehrern der Fe y Alegría-Schule in Ventanilla vorgestellt, wo auch 20 Exemplare gespendet werden, die den Schülern zur Verfügung stehen, sowie die Spende von 50 Büchern an die MAB-Organisation, die mehr Mädchen und Jungen erreichen wird verschiedene Teile Perus.

Intelligente und verantwortungsbewusste Finanzen zu halten, ist ein Schlüsselfaktor für das persönliche Wachstum und führt zu einer besseren Entwicklung des Landes.

