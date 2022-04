Dies war die chilenische Nachahmung, die Cristopher Carpentier von Claudia Bahamón gemacht hat

Während der vier bisher entwickelten Staffeln von „MasterChef Celebrity Colombia“ (2022) - die Nummer vier wird ausgestrahlt - konnte das kolumbianische Publikum die gute Beziehung zwischen Claudia Bahamón - die als Moderatorin der gastronomischen Reality-Show arbeitet - und den Jurys erkennen. Die Köche haben Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria und den Chilenen Christopher Carpentier.

So sehr, dass sie sich gegenseitig die Haare genommen haben, scherzhafte Kommentare abgegeben haben und nicht einmal Angst hatten, in das Gebiet der Nachahmung überzugehen. Zum Beispiel gab Carpentier für diese jüngsten Folgen des Reality-Fernsehprogramms eine besondere Performance von Claudia Bahamón in der Folge, die am vergangenen Montag, dem 11. April, vorgestellt wurde.

Angesichts der Tatsache, dass die Neivana in diesem Kapitel nicht auftreten konnte - ein Special, das ausschließlich mit Komikern (alten und neuen Kandidaten) entwickelt wurde, weil der aktuelle Wettbewerb zu Ostern unterbrochen wird - wollte der chilenische Koch eine bestimmte Version von Bahamón anbieten, eine eher chilenische Nachahmung des Moderators.

So ließ sich Christopher Carpentier vor dem Qualifying der vorgestellten Vorbereitungen und so weiter mit einer blonden Perücke sehen, die auch den Haarton des Modells trug. Angesichts dieses Szenarios konnten einige der Komiker in diesem speziellen Kapitel nur lachen und lustige Kommentare abgeben.

Im Gegenzug begann der chilenische Koch seinen Auftritt, ziemlich komisch und in Anspielung auf die süße und freundliche Art und Weise, wie der Moderator mit den Teilnehmern interagiert. Außerdem veröffentlichte Carpentier in seinen sozialen Netzwerken ein Video seines Looks und schrieb darüber: „Claudia Bahamón zittert, ich bereite mich darauf vor, auf 'MasterChef Celebrity Colombia' zu präsentieren. Was halten Sie von dem neuen Look?“

Diese Comedy-Figuren waren eine Mischung aus Kandidaten aus den verschiedenen „Prominenten“ -Raten der gastronomischen Reality-Serie. So traten sie in diesem speziellen Kapitel auf: „Rogelio Pataquiva“ (Charakter gespielt von Hassam/Saison 2019), Freddy Beltrán (Saison 2021), El Mindo (Saison 2019), Juanda Caribe (Saison 2019), Piter Albeiro (Gewinner von 'MasterChef Celebrity Colombia 2018), Pamela Ospina und Chicho Arias, die beiden letzteren spielten derzeit als Teilnehmer in der Saison 2022.

In Bezug auf das Tuning liegt die Reality-Show in der Regel auf dem fünften oder sechsten Platz unter den zehn besten Produktionen mit einer Punktzahl von höchster Relevanz. Für diese Zeit gingen die ersten beiden Orte im Auftrag von „Arelys Henao: song to not cry“ (Biovela, die an diesem Mittwoch, dem 13. April endete) und „Desafío The Box“ an Caracol Televisión.

Aus planerischen Gründen teilen sich „Desafío“ und „MasterChef“ die Sendezeit um acht Uhr abends von ihren jeweiligen Kanälen: Caracol Televisión bzw. RCN.

Ursprünglich wurde dieser aktuelle Teil der gastronomischen Reality-Show von Montag bis Freitag der Öffentlichkeit präsentiert, später wurde die Sendung jedoch auch auf das Wochenende ausgedehnt, dh die Öffentlichkeit kann das Programm von Sonntag bis Sonntag verfolgen.

