Dies sind die wirksamsten Präventionsmaßnahmen gegen die Weiterentwicklung von Ómicron BA.2

Die BA.2-Subvariante von Ómicron hält fast 20 Millionen Menschen in China isoliert, und die Infektionen nehmen in mehreren Ländern Europas und den Vereinigten Staaten zu.

Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass BA.2 noch ansteckender ist als die ursprüngliche Ómicron-Variante und dass es sich wie seine Vorgänger durch direkten Kontakt mit infizierten Personen ausbreitet und durch die Luft übertragen wird.

Sprays, die Menschen beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstoßen, sind immer noch der Hauptroute der Ansteckung. Darüber hinaus können Aerosole auf Oberflächen eine wichtigere Rolle bei der Übertragung von SARS-CoV-2 spielen. So könnte jemand, der an der Hand hustete und dann einen Türknauf berührte, das Virus dort lassen und es an jeden weitergeben, der später an diese Tür klopft, und seine Hand an Mund oder Nase legen.

Während die meisten Länder die Bewegungsbeschränkungen aufheben und die Verwendung von Masken in geschlossenen öffentlichen Räumen nicht mehr vorgeschrieben ist, bestehen Fachleute darauf, dass ihre Verwendung beibehalten werden sollte, insbesondere gegen eine so ansteckende Variante wie BA.2.

1- Belüftung ist sehr wichtig

Das Risiko einer Übertragung im Freien ist exponentiell geringer als das der Übertragung in Innenräumen, und ein gut belüfteter und weniger überfüllter Raum hat auch ein viel geringeres Risiko als ein Ort, an dem Menschen in einem nicht belüfteten Raum überfüllt sind.

Nach Ansicht des Notarztes und Professors für Gesundheitspolitik und -management an der Milken Institute School of Public Health der George Washington University, Leana Wen, „spielen Oberflächen eine weniger wichtige Rolle als die Übertragung von Aerosolen, aber es ist immer noch eine gute Praxis, sich die Hände gut zu waschen oder zu verwenden ein Händedesinfektionsmittel, wenn Sie Personen die Hand schütteln und häufig verwendete Oberflächen berühren. Dies wird nicht nur die Übertragung dieses Coronavirus reduzieren, sondern auch die von anderen Erregern der Atemwege und des Magen-Darm-Trakts.“

„Wir haben auch mehr Tools zur Verfügung als 2020“, betonte der Experte. Wir haben Impfstoffe und Booster, die sehr gut vor schweren Erkrankungen schützen und auch das Risiko einer schweren COVID-19-Infektion verringern . Darüber hinaus hilft ein Test vor dem Treffen mit anderen, um festzustellen, ob es asymptomatische Personen gibt, die die Teilnahme an dem Treffen vermeiden sollten. Das ist eine weitere wichtige vorbeugende Maßnahme, zu der wir jetzt Zugang haben.“

2- Masken: wann ja und wann nicht

Für Wen ist „das Risiko kumulativ“. In diesem Sinne können „einige Dinge, die weniger riskant oder von größerem Wert sind, erneut getan werden, aber dennoch einige Vorsichtsmaßnahmen treffen.“

Er veranschaulichte: „Wenn Sie in einem Büro arbeiten, das gut belüftet und gut verteilt ist und einen Impfnachweis benötigt, können Sie in Betracht ziehen, in dieser Umgebung keine Maske zu tragen.“ Und er bestand darauf, dass, wenn eine Maske verwendet wird, sei es eine N95 oder ein Äquivalent, die eine bessere Chance bieten, sich vor der hoch ansteckenden BA.2-Untervariante zu schützen.

3- Risiko in offenen Räumen

Laut dem Spezialisten „ist das Risiko einer Übertragung der Untervariante BA.2 im Freien sehr gering, bis zu dem Punkt, dass es praktisch nicht vorhanden ist. Gesellschaftliche Zusammenkünfte im Freien sind sehr sicher und das Risiko ist sicherlich geringer als das entsprechende Raumklima.“

In diesem Zusammenhang betonte er: „Ich denke nicht, dass Menschen im Freien Masken tragen sollten, aber es kann Situationen geben, in denen jemand extrem anfällig ist, zum Beispiel ein Krebspatient, der eine Chemotherapie erhält und vorsichtiger sein möchte. In diesem Fall sollten Sie im Freien und in überfüllten Umgebungen eine Maske tragen.“

4- Wie man drinnen handelt

An dieser Stelle führte Wen drei Aspekte auf: Erstens, was ist das Risiko von COVID-19 in dieser Gemeinde. „Wenn sich die Region in einem orangefarbenen oder risikoreichen Gebiet befindet, sollte laut CDC-Metriken eine Maske in Innenräumen getragen werden. Wenn es grün oder gelb oder ein niedriges oder mittleres Risiko ist, können Sie dies abhängig von den beiden anderen Faktoren nicht tun.“

Der zweite Faktor, der nach Angaben des Spezialisten berücksichtigt werden muss, ist die medizinische Situation jeder einzelnen Person und die Umstände anderer in ihrem Zuhause. „ Wenn die Person im Allgemeinen gesund und vollständig geimpft ist und die Verstärkung auf dem neuesten Stand ist, ist ihre Wahrscheinlichkeit, aufgrund von COVID an einer schweren Krankheit zu erkranken, sehr gering “, erklärte er. Dies ist anders, wenn Sie immunsupprimiert sind oder mit einer älteren Person mit mehreren Krankheiten zusammenleben. Es ist ratsam, eine höhere Vorsorgeschwelle zu haben, abhängig von der medizinischen Situation Ihrer Familie.“

Drittens muss sie unbedingt untersuchen, wie wichtig es für alle ist, COVID-19 weiterhin zu vermeiden. „Natürlich möchte sich keiner von uns mit dem Coronavirus infizieren, und niemand sollte versuchen, sich anzustecken. Aber es gibt einige Leute, die dies um jeden Preis vermeiden wollen, und andere, die akzeptieren, dass sie einem gewissen Risiko ausgesetzt sind, wenn sie vor der Pandemie eine Reise unternehmen, Partys wieder aufnehmen, in Restaurants speisen und andere Aktivitäten ausführen. Es ist eine persönliche Entscheidung, die von Person zu Person variieren wird „, sagte er in einem Interview mit CNN.

5- Hören Sie nicht auf, sich impfen zu lassen, als Reaktion auf alles

Während Ómicron im Allgemeinen etwas wirksamer war als andere Varianten, um neu geimpfte Personen zu infizieren, bieten Impfstoffe immer noch einen erheblichen Schutz vor Infektionen und einen sehr starken Schutz vor schweren Krankheiten. Booster-Dosen machen den Schutz noch robuster. Und wieder einmal scheint BA.2 nichts davon zu ändern: Britische Forscher haben kürzlich herausgefunden, dass Impfstoffe gegen beide Subvarianten von Ómicron gleich wirksam waren.

Die Omicron-Variante kreuzte auch die natürliche Immunität, die durch frühere Infektionen erworben wurde, viel besser als andere Varianten, was zu Bedenken führte, dass BA.2 dies bei Personen tun könnte, die sich in der Omicron-Welle mit BA.1 infiziert hatten. Während solche Reinfektionen gemeldet wurden, waren sie bisher selbst in Ländern, in denen BA.2 jetzt vorherrscht, äußerst selten.

