Die Leichen von zwei Beamten des Stadtrats von Iguala wurden mit Narkomessage gefunden

Am Nachmittag dieses Mittwochs, dem 13. April, wurden die Leichen von zwei Beamten des Stadtrats von Iguala gefunden, die auf der Autobahn Iguala-Taxco neben einer auf einem Karton geschriebenen Drogenbotschaft deponiert wurden

Beide Körper hatten den Schuss Gracia und die Blutflecken deuten darauf hin, dass sie vor Ort mit einer Schusswaffe hingerichtet worden sein könnten; Experten der Generalstaatsanwaltschaft (FGE) zogen zum Tatort, um die Leichen und Beweise des Ortes zu heben.

Auf der Website wurde auch ein phosphoreszierendes Poster angebracht, das eine aufgeschriebene Nachricht enthielt, in der angekündigt wurde: „Befolgen Sie die Reinigung, um Frauen und Kinder zu töten. Es geht sogar. Da geht der Verg..! Sie haben die Codes nicht respektiert!! (sic)“.

Die Opfer wurden als José Isabel Bahena, Direktor der Limpia des Unternehmens, und Dante Ezequiel Bernal, Routenleiter der Müllwagen des Unternehmens, identifiziert.

Zuvor hatten beide Beamten den Start von sechs Müllwagen in Iguala geleitet, an der der Bürgermeister des Unternehmens, David Gama Pérez, teilnahm.

Una mujer fue ejecutada horas después en la entidad (Foto: Archivo WEB)

Einen Tag vor den gewalttätigen Ereignissen wurden mutmaßliche Drohungen gegen Beamte von einer Gruppe bekannt gegeben, die als Los Tlacos identifiziert wurde, auch bekannt als das Sierra-Kartell, das von Onsésimo Marquina, El Necho, angeführt wird.

Diese kriminelle Organisation hat dem Bürgermeister von Iguala mutmaßliche Allianzen mit Jeús Martínez Brito, Chucho Brito, vorgeworfen, einem kriminellen Führer der Organisation Beltrán Leyva, der in der Einrichtung tätig sein würde.

Stunden nach der Entdeckung der beiden Männer ohne Leben erhielten die Behörden in Iguala einen Notruf beim 911-System, in dem der leblose Körper einer Frau auf dem Fußballfeld von El Olimpo gemeldet wurde.

Nachdem uniformierte Mitglieder des Unternehmens auf das Geschehen aufmerksam gemacht worden waren, gingen sie zu dem Ort in der Calle Adrián Castrejón in der Nähe der östlichen Peripherie der Entität. wo sie den Körper der leblosen Frau fanden, die Verletzungen durch Schusswaffen hatte, von denen angenommen wird, dass sie mit seinem Leben beendet waren

Weitere Todesfälle wurden in der Einrichtung am 24. März festgestellt, als sich drei enthauptete Leichen in der Nähe der Straße nach Santa Teresa befanden, etwa 20 Minuten vom Gemeindesitz entfernt.

La plaza de Iguala es disputada por diversas organizaciones criminales (Foto: @InfSinCensuraMx / Twitter)

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden die Leichen von Männern im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren um 20:50 Uhr auf der unbefestigten Straße platziert, deren Köpfe etwa 10 Meter vom Ort entfernt waren.

Die Behörden haben die mutmaßlichen Ursachen für die Hinrichtung und Zerstückelung der Männer nicht näher erläutert, es wird jedoch vermutet, dass diese Tatsache auf Streitigkeiten zwischen Gruppen des organisierten Verbrechens zurückzuführen ist, da es in den letzten Monaten zu Zusammenstößen zwischen kriminellen Gruppen gekommen ist.

Nur wenige Stunden vor diesen Ereignissen wurde ein 25-jähriger Mann von Attentätern auf Motorrädern hingerichtet, als der junge Mann in einem Erfrischungsladen an der Bundesstraße nach Iguala auf dem Höhepunkt der Stadt Zacacoyuca aufgeladen wurde.

In den Tagen nach den Hinrichtungen wurde eine sechsköpfige Familie in der Bergregion überfallen und hingerichtet, die in dem Fahrzeug, in dem sie am 18. März unterwegs waren, leblos aufgefunden wurden.

