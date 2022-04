Die Kontroverse in F1 wächst nach der Inspektion der Unterwäsche der Fahrer: Hamiltons Wut über das Verbot des Tragens von Schmuck

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

Am Vorabend des Formel-1-Grand-Prix von Australien herrschte unter den Fahrern ein wenig Aufsehen, da sich die International Automobile Federation (FIA) auf die Vorschriften für ihre Kleidung konzentrierte. In diesem Zusammenhang hat die Kontroverse zugenommen, weil Lewis Hamilton, eine der Figuren in der Startaufstellung, seine Ablehnung der Vorschriften erwartete, die Wettbewerber zwingen, jeglichen Schmuck, Ringe und Ketten zu entfernen.

Der Star-Mercedes-Pilot, siebenmaliger Weltmeister in der Top-Kategorie des Motorsports, erklärte, dass er die Regel nicht einhalten werde, da er dies nicht tun könne, so sehr er die Elemente aus seinem Körper entfernen möchte. Darüber hinaus sagte Hamilton, dass es eine Entscheidung sei, die er selbst über seinen Körper treffen müsse.

„Ich habe nicht vor, meinen Schmuck bei den Rennen auszuziehen. Wie auch immer, ich kann einige von ihnen nicht ausziehen. Die in meinem rechten Ohr sind praktisch verschweißt. Also muss ich mir das Ohr abschneiden, um sie abzunehmen. Deshalb werden sie bleiben „, sagte der britische Athlet laut Reuters Reportern nach dem Rennen. „Du solltest in der Lage sein zu sein, wer du bist“, beharrte er.

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

Der 37-Jährige, der im Rennen in Melbourne mit Mercedes Vierter wurde, hat beschlossen, die Vorschriften nicht einzuhalten, die das Tragen von Piercings oder Metallhalsketten verhindern. Diese Regel wurde seit 2004 eingeführt, aber nie richtig angewendet. „Und das werde ich auch weiterhin tun... Ich verstehe die kleinen Dinge, die sie aufgreifen, wirklich nicht „, sagte Hamilton.

Tatsächlich nutzte der erfahrene englische Pilot die Gelegenheit, um sich über die Situation lustig zu machen. „Ich weiß, dass du ein Brustwarzenpiercing hast, Mann“, sagte Hamilton scherzhaft zu Verstappen, der mitspielte. „Willst du es noch einmal sehen?“ , antwortete der junge Star des Red Bull-Teams.

Die gesamte Kontroverse begann in der Vorschau auf den Großen Preis von Australien, als der F1-Verwaltungsrat beschloss, diese Verordnung zu verstärken. Der neue Renndirektor Niels Wittich sagte den Fahrern, dass „Piercing- oder Metallketten am Hals“ nicht erlaubt seien und dass sie würden sogar die Verwendung von Unterwäsche vor den Rennen überprüfen.

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

Ein weiterer Fahrer, der seine Unzufriedenheit zeigte, war der Franzose Pierre Gasly. In Aussagen der spezialisierten Website Motorsport ironisierte der junge Konkurrent von Alpha Tauri, was passiert war, und lud Wittich ein, die Läufer nacheinander zu überprüfen. „Wenn du meinen Hintern überprüfen willst, fühle dich frei, ich habe nichts zu verbergen. Mein Penis, alles. Wenn dich das glücklich macht, kannst du dich frei fühlen „, schoss Gasly.

Die fragliche Regel ist Teil von Artikel 5 im dritten Kapitel von Anhang L des Internationalen Sportgesetzbuchs der FIA, der die Fahrer im Falle eines plötzlichen Abfahrens des Fahrzeugs während eines Unfalls schützen soll. Im Jahr 2005 verhängte die FIA Läufern zum ersten Mal ein „sofortiges Verbot der Verwendung von Schmuck“, und die Regel wurde anschließend in das Internationale Sportgesetzbuch übernommen.

Viele Jahre lang gab es diesbezüglich keine Probleme, aber die Landung von Niels Wittich und sein Wunsch, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten und Risiken zu reduzieren, haben eine neue Kontroverse unter der Motorsport-Elite ausgelöst.

