Die Europäische Zentralbank behielt die Zinssätze bei und sagte, sie werde jede Entscheidung „schrittweise und flexibel“ treffen

Der EZB-Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, alle geldpolitischen Instrumente unverändert zu lassen und damit den im März geänderten Fahrplan beizubehalten, obwohl er als Neuheit betont hat, dass zukünftige geldpolitische Entscheidungen mit „Optionalität, Gradualität und Flexibilität“ getroffen werden.

Somit wird das monetäre Unternehmen Nettokäufe von 40 Milliarden Euro (43.139 Millionen Dollar) tätigen, was im Mai auf 30 Milliarden Euro (32.354 Millionen US-Dollar) und im Juni auf 20 Milliarden Euro (21,57 Milliarden US-Dollar) fallen wird. Nach diesem Datum wird die EZB erwägen, die Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen des Public Asset Purchase Program (APP) im dritten Quartal abzuschließen, sofern die Daten mittelfristige Inflationsprognosen stützen.

Obwohl die endgültige Entscheidung von der Bewertung des Ausblicks abhängen wird, betonte die EZB in der Erklärung vom Donnerstag, dass die neuesten verfügbaren Daten „die Erwartung verstärken“, dass die Käufe im dritten Quartal enden werden.

Wenn die EZB die Nettokäufe von PPP-Vermögenswerten auf Null setzt, ist dies das zweite Mal seit Beginn dieses Konjunkturprogramms im Oktober 2014. Zwischen Januar und Oktober 2019 hat die EZB bereits den Kauf von Nettovermögen eingestellt und nur die Laufzeiten reinvestiert.

In jedem Fall ist die Währungsbehörde in ihrer Verpflichtung unverändert geblieben, die Laufzeiten von Vermögenswerten, die im Rahmen des APP gekauft wurden, „für einen längeren Zeitraum“ zu reinvestieren, nachdem die Zinssätze zu steigen beginnen.

ZINSSÄTZE

Das ausstellende Institut hat die Referenzzinssätze für seine Refinanzierungsgeschäfte unverändert bei 0% gehalten, während der Zinssatz für die Einlagefazilität bei -0,50% und der Zinssatz für die Kreditfazilität bei 0,25% bleiben Die Aussichten haben sich jedoch geändert.

Jegliche Anpassungen des Geldpreises werden „irgendwann“ nach Ende des Nettokaufs von Vermögenswerten vorgenommen. Ebenso wird jede Änderung der Zinssätze „schrittweise“ erfolgen.

„Der Weg für die Zinssätze der EZB wird weiterhin von der vorausschauenden Ausrichtung des EZB-Rats und seiner strategischen Verpflichtung bestimmt, die Inflation mittelfristig um 2% zu stabilisieren“, betonte die Agentur.

Wo sich nichts geändert hat, ist das Notfall-Pandemie-Kaufprogramm (PEPP). Die Laufzeiten der im Rahmen des PEPP gekauften Vermögenswerte werden bis Ende 2024 reinvestiert. Sollte es zu einer neuen „Marktfragmentierung“ kommen, wird die EZB diese Laufzeiten außerdem mit „Flexibilität“ in Bezug auf Zeithorizont, Anlageklassen und Gerichtsbarkeiten ausführen.

In Bezug auf die Liquidität der Banken hat das in Frankfurt ansässige Unternehmen angekündigt, die Finanzierungsbedingungen der Banken zu überwachen, um sicherzustellen, dass der Ablauf der GLRG-III-Auktionen die Übertragung seiner Geldpolitik nicht beeinträchtigt.

„Der EZB-Rat ist bereit, alle seine Instrumente innerhalb seines Mandats anzupassen und erforderlichenfalls Flexibilität einzubeziehen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei 2% stabilisiert“, schloss die Währungsbehörde.

INFLATION UND BIP

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums verzeichnete im vierten Quartal 2021 einen Anstieg von 0,3% gegenüber dem Vorquartal, zwei Prozentpunkte weniger als in den letzten drei Monaten, nach den neuesten Daten, die von Eurostat, dem Statistikamt der Gemeinschaft, veröffentlicht wurden.

Andererseits verzeichneten die Preise im Februar eine Inflation von 5,9%, acht Zehntel mehr als im Vormonat, aufgrund des Anstiegs der Energie- und Lebensmittelpreise und damit den höchsten Stand seit historischen Aufzeichnungen.

In ähnlicher Weise stieg die jährliche Kerninflationsrate der Länder, die den Euro als gemeinsame Währung eingeführt haben, die auf den Ausschluss der Entwicklung der Preise für Energie, frische Lebensmittel, Alkohol und Tabak von der Berechnung zurückzuführen ist, um vier auf 2,7%.

In Bezug auf die Arbeitslosigkeit sank die Februarrate der Eurozone, die letzte verfügbare Rate, um ein Zehntel auf 6,8%. In der EU insgesamt lag die Arbeitslosigkeit bei 6,2%, also ein Zehntel weniger.

Die nächste Sitzung des EZB-Rates der für Geldpolitik in der Eurozone zuständigen Agentur findet am 9. Juni 2022 statt.

