Die bescheidene Reaktion des Bewohners auf die ihm von Pharaoh Love Shady gewidmete Tiradera

Nach dem Skandal zwischen Residente und J Balvin veröffentlichte Pharaoh Love Shady ein Lied, das sich an den Rapper richtete. Video: YouTube/Pharao Liebe Shady.

Der Arequipa-Sänger Faraón Love Shady veröffentlichte diese Woche ein Lied, das Kontroversen ausgelöst hat. Der Peruaner war es gewohnt, seine Reihen aufgrund seiner expliziten Texte zu viralisieren, und beschloss diesmal, gegen den puertoricanischen Rapper René Pérez 'Residente' zu schlagen, der für seine Gruppe Calle 13 bekannt ist. Das Lustige ist, dass die „mutmaßlichen“ Betroffenen höflich auf den Angriff reagierten.

Diese „Tiradera“, wie die Lieder bekannt sind, die einen anderen Künstler angreifen, wird als Reaktion auf einen Angriff produziert, den der Puertoricaner vor einigen Wochen gegen den Kolumbianer J Balvin gestartet hat. Was muss der Pharao in dieser Angelegenheit tun? Wenig oder gar nichts. Die Wahrheit ist, dass er es geschafft hat, mit seinem neuesten Song namens „Rip [R] esentido“ Aufmerksamkeit zu erregen.

Auf YouTube hat das Lied bereits mehr als 2,5 Millionen Aufrufe, und Pharao hat das Material auch auf seinen Instagram-Account hochgeladen. Genau dort reagierte Residente auf die Tiradera. „Du bist der Beste... 🙌 Ich bin dein Fan 🔥 Mach ihn immer hart und schreibe“, sagte der Puertoricaner dem Peruaner.

DIE „TIRADERA“ GEGEN RESIDENT

Nachdem Love Shady auf ihrem Instagram ein Ziel veröffentlicht hatte, die „Tiradera“ zu veröffentlichen, bereitete sie sich darauf vor, das Lied zu veröffentlichen, das heute, am 12. April, am Nachmittag herauskam. Mit dem Titel „Rip [R] esentido“ mit Direktnachrichten an den Rapper, der bereits in sozialen Netzwerken viral geworden ist.

„Die schlechteste Jury in der Schlacht der Hähne, es wäre nichts, wenn Sie nicht für White Lion wären/In der Vergangenheit sagten Sie, Sie seien autistisch, nur um Ihren kommunistischen Fanatismus zu vertuschen. Ich weiß, dass Sie tief im Inneren auch rassistisch sind. Denken Sie daran, dass Chavez auch ein Terrorist war/Was René war, Sie kennen die Typen, Sie nehmen den Armen ein Gesicht, aber Sie leben wie reich „, sind einige der Sätze des Songs, der auf Youtube im Trend liegt und schnell 200.000 Aufrufe überschritten hat. Sie haben auch Memes hinterlassen, die auf Twitter viral geworden sind.

