Der Rückgang der Covid-19-Fälle setzt sich in Kolumbien am 14. April fort

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

Das Gesundheitsministerium berichtete am 14. April 2022, dass es in Kolumbien 264 neue Fälle von COVID-19 gibt. In den letzten 24 Stunden wurden 21.949 Tests verarbeitet, von denen 7.963 PCR und 13.986 Antigene sind.

In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass am letzten Tag vier Kolumbianer an der Krankheit gestorben sind. Auf diese Weise erreicht das Land seit Beginn der Pandemie insgesamt 139.670 Todesfälle aufgrund des Virus.

Durch die Aggregation aller Zahlen erreichte Kolumbien insgesamt 6.086.233 Infektionen, von denen 3.388 aktive Fälle sind und 5.919.385 positiven Fällen entsprechen, bei denen die Krankheit bereits überwunden wurde.

Es gibt 167 Konglomerate im Land. Die Gebiete sind: Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogota, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia Guaviare, Huila, La Guajira, Putumayo, Quindio, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés.

So läuft die Impfung im Land

Der jüngste Bericht des Gesundheitsministeriums zeigt auch, dass am Dienstag, dem 12. April 2022, um 11:59 Uhr in Kolumbien bereits insgesamt 81.874.940 Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 angewendet wurden.

Demselben Bericht zufolge beläuft sich die Zahl der Kolumbianer mit dem vollständigen Impfplan, dh diejenigen, die bereits die beiden biologischen Dosen erhalten haben, derzeit auf 28.763.684 Personen, während 6.391.766 Personen mit Einzeldosen geimpft wurden. Ebenso wurden 10.973.215 Auffrischungsdosen angewendet.

In ähnlicher Weise wurden am letzten Tag insgesamt 84.622 Impfstoffe angewendet, von denen 22.543 für die zweite Injektion bestimmt waren, während weitere 3.232 Einzeldosen waren.

Während der Karwoche wird erwartet, dass in Kolumbien 8.326.792 Fahrzeuge die Hauptstraßenkorridore des Landes entlangfahren, 2.658.493 Bürger mit abteilungsübergreifenden Bussen fahren und 1.983.950 Touristen auf dem Luftweg befördert werden. Von diesen Millionen Menschen zieht es ein großer Prozentsatz vor, an Orten mit warmem Klima Urlaub zu machen, wo die Sonne stärker ist und die Haut aufgrund der Art der Kleidung stärker exponiert ist.

Längerer, ungeschützter Kontakt mit Sonnenstrahlen, sei es aus Freizeit- oder beruflichen Gründen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Hautkrebs und anderen Krankheiten zu erkranken. Vor diesem Hintergrund erinnerte das Gesundheitsministerium an einige vorbeugende Maßnahmen gegen die Entstehung von Klimavariabilität, die das Land durchläuft.

Hier sind einige der Empfehlungen von MinSalud zur Pflege der Haut und zur Vermeidung von Sonnenbrand oder Krebs:

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, insbesondere zwischen 9 und 16 Uhr, da dies der Zeitraum ist, in dem die Sonnenstrahlung am intensivsten ist.

- Ständig hydratisieren, vorzugsweise Wasser konsumieren.

- Tragen Sie Kleidung, die Arme und Beine sowie Hals und Ohren schützt, nämlich langärmlige Kleidung, lange Hosen und Hut mit breiter Krempe.

- Wenn der Tag sehr heiß ist und Sie lieber ärmellose Kleidung tragen, tragen Sie ausreichend Sonnenschutzmittel auf exponierte Bereiche auf und schützen Sie sie, wenn Sie sich in einem Gebiet mit Moskitos befinden. Verwenden Sie Regenschirme und Schatten, die von Bäumen, Häusern oder Gebäuden angeboten werden, um sich vor der Sonne zu schützen.

- Verwenden Sie eine Sonnenbrille mit Filtern, die ultraviolette Strahlen blockieren.

- Verwenden Sie Sonnenschutzmittel mit einem Lichtschutzfaktor von mehr als 30, denken Sie daran, dass der Sonnenschutz am effektivsten ist, wenn Sie ihn eine halbe Stunde vor der Sonnenexposition auftragen und alle vier Mal erneut auftragen

Neben der Pflege, die mit der Haut behandelt werden muss, haben die Behörden daran erinnert, dass es wichtig ist, sicherzustellen, dass Sie vollständig auf sich selbst aufpassen. In diesem Zusammenhang wurden Empfehlungen abgegeben, um die Ausbreitung von Covid-19 und Krankheiten, die durch Mücken und Lebensmittel übertragen werden, zu verhindern. Darüber hinaus wurden Bürger, nationale und lokale Beamte sowie das Transitpersonal aufgefordert, Maßnahmen zur Verhütung von Verkehrsunfällen zu ergreifen.

