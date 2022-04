Der renommierte Supermarkt benötigt mehr als 72 Tage, um seine Mitarbeiter zu bezahlen

Ohne Löhne, ohne soziale Sicherheit und ohne Entlassungen weckte die Gewerkschaft Justo & Bueno, die mehr als 72 Tage wartete, die höchste Alarmbereitschaft für Mobilisierung und Maßnahmen zur Verteidigung des Einkommens von ihnen und ihren Familien.

Auf diese Weise erklärte er, dass sie am 28. März, 4. April und 11. April dieses Jahres zusammen mit dem Arbeitsministerium, der Superintendenz der Unternehmen und dem Unternehmen, in dem sie Informationen über die Wirtschaftskrise erhalten haben „und ihre Nichtzahlung von Arbeitskrediten, es wird festgestellt, dass solche Berichte über die Fristen für den Eintritt eines internationalen Investors haben sich Woche für Woche verzögert, ohne dass sie eingehalten wurden und ohne Angabe eines bestimmten und endgültigen Datums für die Zahlung von Gehältern, Sozialversicherungen, Siedlungen, Stiftungen und Abfindungen“.

Die Gewerkschaft fügte hinzu, dass sie auf der letzten Sitzung keine echten und konkreten Informationen erhalten habe, die zu einem genauen Lohn- und Gehaltsabrechnungstermin führen würden.

Die Handelskette Fair & Bueno hat vor sechs Jahren ihren Betrieb in Kolumbien aufgenommen, um im Format „Hard-Discount“ zu konkurrieren.

In den letzten fünf Jahren wurde es erweitert und verfügt derzeit über mehr als 1.000 Geschäfte im ganzen Land, ein Portfolio von mehr als 600 Produkten und eine Gehaltsabrechnung von fast 16.000 Mitarbeitern.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Superintendency of Companies am 19. Januar Justo & Bueno zum Umstrukturierungsprozess zugelassen hat, um „ihre kommerziellen Kreditbeziehungen zu normalisieren und betriebliche, administrative, Vermögens- oder Verbindlichkeitsumstrukturierungen durchzuführen“.

Justo & Bueno prangerten an, dass die Richter ihre Bankkonten beschlagnahmt haben, weshalb der seit letztem Januar geltende Umstrukturierungsplan für Unternehmen betroffen sei.

Laut Justo & Bueno waren seine Bankkonten unfairen Embargos unterworfen, was gegen das Gesetz 1116 zur Umstrukturierung von Unternehmen verstößt, da dies den Betrieb behindert und die Verstaatlichung der Ressourcen durch seine Investoren beeinträchtigt.

Die Beibehaltung der Ressourcen des Unternehmens mit diesen Maßnahmen verhindert insbesondere die Zahlung von Gehältern an seine Mitarbeiter und behindert gleichzeitig den Fluss von Ressourcen für die Zahlung der Miete der in Betrieb befindlichen Räumlichkeiten.

In ähnlicher Weise prangerte die Regierung von Justo & Bueno andere Maßnahmen an, die gegen den Wiederherstellungsprozess verstoßen. Er beschwerte sich, dass in einigen landesweit tätigen Geschäften vor Beginn des Prozesses Strom- und Wasserausfälle aufgrund von Schulden aufgetreten sind, was ebenfalls nicht den festgelegten Spielregeln entspricht.

Die Kette warnte davor, dass sie trotz der widrigen Situationen ihr Filialnetz aktiv hält, und sagte, dass das Unternehmen die Wiederauffüllung der Geschäfte, die Rückkehr der Kunden und eine Umsatzsteigerung verzeichnet.

