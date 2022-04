Daddy Yankee-Fans reagierten mit Memes auf Misserfolge beim Vorverkauf von Tickets für Konzerte in Guadalajara und Monterrey

Daddy Yankee, einer der größten Aussteller von Reggaeton, einem Musikgenre, das in den letzten Jahren populär geworden ist und von vielen Künstlern, sogar Europäern, inspiriert wurde, hat seinen Ruhestand angekündigt und damit seine letzte internationale Tournee mit Mexiko

Der puertoricanische Sänger gab die Daten der letzten Konzerte seiner Karriere in Mexiko bekannt, Ereignisse, die Änderungen unterliegen und zu denen derzeit die Bundesstaaten Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mexiko-Stadt, Veracruz und Quintana Roo gehören.

Am Dienstag, dem 12. April und Mittwoch, dem 13. April, begann der Vorverkauf von Tickets für ihre Konzerte in Monterrey (24. November) und Guadalajara (26. November), was laut den Nutzern einige Fehler und Unannehmlichkeiten beim Kauf von Tickets über Funticket, die für den Verkauf zuständige Seite, darstellte.

Die Anhänger des Künstlers drückten schnell in sozialen Netzwerken ihren Ärger und ihre Verzweiflung aus, einen Ort zu finden, an dem sie den Gasoline Performer zum letzten Mal auf mexikanischen Bühnen sehen können. Angesichts der bevorstehenden Sättigung der Website tendierten seine Fans seinen Namen auf der Twitter-Plattform mit der Hashtag #daddyyankee.

Internetnutzer berichteten, dass Funticket einen Zähler aktivierte, wie viel bis zum Verkauf übrig war, der nur wenige Minuten vor Ende des Countdowns fiel, was zu Memes im sozialen Netzwerk führte, als sie feststellten, dass einige Regal- und Tapatio-Benutzer „wie Clowns aussehen“ weil sie die gefeierten Tickets nicht bekommen konnten.

Der Countdown war jedoch nicht das einzige Problem. Die Follower von Daddy Yankee beschwerten sich auch darüber, dass die Plattform ihn auf eine andere Seite umleitete und darum bat, keine privaten Informationen weiterzugeben, was diejenigen erschreckte, die die Zahlung per elektronischer Karte tätigen wollten.

Raymond Ayala, besser bekannt als Daddy Yankee, ist ein Reggaeton-Künstler aus Puerto Rico, dessen Erbe umfangreich ist und einer von ihnen vielleicht am meisten important ist, der erste Künstler Urban gewesen zu sein, der den Billboard Hall of Fame Award erhalten hat.

Er war die treibende Kraft hinter Songs wie Rompe, Petrol, Ella me liftet, Dura und Despacito. Er verkaufte mehr als 17 Millionen Alben und platzierte 84 Songs in die Billboard Hot Latin Songs Charts, mit sieben Nr. 1 und 36 in den Top 10.

Er war auch der erste Reggaeton-Künstler, der eine Live-Performance auf der Billboard-Bühne machte. Dies eröffnete zweifellos einen großen Schritt für urbane Künstler, da noch niemand bei der Preisverleihung anwesend war. Auch Big Boss genannt, wurde in der Billboard Hall of Fame geehrt.

Er öffnete auch den Weg zur urbanen Musik auf dem Billboard und gewann 10 Guinness Records, 20 Billboard Music Award, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 7 Latin Grammy Awards und 3 American Music Awards.

Derzeit ist er einer der größten Influencer der urbanen Musik und gilt als lebende Legende.

Am 20. März 2022 dankte der Künstler in einem auf seinem YouTube-Account veröffentlichten Video seinen Fans für die Unterstützung, die er in so vielen Jahren seiner Karriere erhalten hatte, und gab bekannt, was bereits spekuliert wurde, seinen endgültigen Rücktritt von der Bühne.

Er gab an, dass dies das Ende seiner letzten Tournee in mehr als 10 Ländern sein würde. Diese Tour wurde „The Last Tour“ genannt und beginnt im August und endet im Dezember 2022. Laut seiner eigenen Website gibt es genau 14 Länder, die Puerto Rican besuchen wird.

