Bancada de Juntos für Peru geteilt durch die Namensänderung der Fraktion

Eine neue Pause ist in der parlamentarischen Linken zu verzeichnen, diesmal nach dem Versuch, den Namen der Bank zu ändern. Am Nachmittag des 13. April veröffentlichte eine Erklärung die Entscheidung, Juntos für Peru in Cambio Democrático umzuwandeln nach einer Einigung, die in einer Sitzung der Fraktion „mehrheitlich“ erzielt wurde. Zwei der fünf Kongressabgeordneten bestanden jedoch darauf, die Maßnahme trotz der über soziale Medien angekündigten Vereinbarung abzulehnen.

Eines der Mitglieder, die ihre Ablehnung offiziell gemacht haben, ist die Kongressabgeordnete Isabel Cortez. „Zwei politische Räume haben sich für die Kandidatur eines Reinigungsarbeiters entschieden: Gemeinsam für Peru seit jenen Jahren, als sie mich als Stadträtin einlud, und Neu-Peru, die auf Platz 2 der Kongressliste der letzten Wahlen auf mich gesetzt haben. Dank dieser Räume bin ich Kongressabgeordnete „, schrieb die Parlamentarierin auf ihrem Twitter-Account.

Cortez sagte, er sei gegen die vorgeschlagene Namensänderung, weil er der Meinung ist, dass der Name Nuevo Peru hinzugefügt werden sollte, einer politischen Gruppe unter der Leitung von Verónika Mendoza mit den Juntos for Peru, die sich verbündet haben, um an den Parlamentswahlen 2021 teilzunehmen. „Ich denke, wir sollten immer an denen liegen, die uns von Anfang an vertraut haben und konsequent sein, damit es Unterschiede gibt: Wir werden nicht immer ein Kollektiv schulden und ich von Juntos por Peru-New Peru sowie meinen Gewerkschaften Sitobur und Sitomun“, schrieb er.

Laut der Erklärung, in der die Namensänderung angekündigt wurde, fiel die Entscheidung, weil „wir vor einem anderen politischen Moment stehen, daher ist es notwendig, einen Namen anzunehmen, der unserem politischen Engagement für alle Peruaner entspricht. Die Democratic Change Bank ratifiziert ihren politischen Willen, den vom Land geforderten Veränderungsprozess zu fördern und zu fordern, indem sie Korruption anprangert und Ungleichheit bekämpft „, heißt es in der Veröffentlichung.

OFFIZIELLE ANTWORT

Die Ablehnung der Kongressabgeordneten Cortez wurde vom Parlamentarier und Minister für Außenhandel und Tourismus, Roberto Sánchez, erwidert. Beide unterzeichneten ein Kommuniqué an den Senior Officer of Congress, Hugo Rovira, in dem sie Artikel 62 Absätze 1 und 2 der Geschäftsordnung des Kongresses wiedergeben. Diese legen die Anforderungen für die Bildung einer Parlamentsgruppe oder einer Sonderparlamentarischen Gruppe fest, falls sie nicht aus einer Mindestanzahl von Kongressabgeordneten besteht.

„Unter diesen Überlegungen würde unsere Vertretung als Kongressabgeordnete der politischen Partei Juntos por Peru unterbrochen, wenn die beantragte Namensänderung offiziell bekannt gegeben wird“. Darüber hinaus betonten sie, dass die Verordnung der Legislative die Art des eingereichten Antrags nicht berücksichtigt. „Wir bitten Sie daher, den Antrag der betreffenden Kongressabgeordneten nicht zu bearbeiten“, also Ruth Luque, Edgar Reymundo und Sigrid Bazán.

Es lohnt sich, sich an eine weitere der Pausen zu erinnern, die in der betreffenden Bank sichtbar gemacht wurden. Vor einigen Tagen betonte die Kongressabgeordnete Bazán, dass Junto por Peru keine verbündete Regierungsbank sein werde, obwohl eines ihrer Mitglieder die Position des Ministers für Außenhandel und Tourismus innehabe. Im Gespräch mit Epicentro wies die Kongressabgeordnete darauf hin, dass ihre Entfernung zur Regierung Pedro Castillo seit Monaten sichtbar sei. Es sei darauf hingewiesen, dass Roberto Sánchez nicht nur Minister dieser Regierung, Kongressabgeordneter von Juntos für Peru ist, sondern auch Präsident der Partei, die sich Verónika Mendoza angeschlossen hat, um die Präsidentschaft der Republik bei den Wahlen 2021 in Versuchung zu führen.

