Aktien fallen; Die falkenhaften Wetten der Fed erhöhen die Anleiherendi

(Bloomberg) Die Aktien fielen, nachdem die Renditen für Staatsanleihen aufgrund von Spekulationen gestiegen waren, dass die Federal Reserve die Zinsen aggressiv erhöhen wird, um mit Jahrzehnten hoher Inflation fertig zu werden. Das Auslaufen der Optionen könnte die Börsenbewegungen am Donnerstag verstärkt haben.

Twitter Inc. schloss niedriger, nachdem der Milliardär Elon Musk Zweifel darüber geäußert hatte, ob er mit seinem Angebot, den Social-Media-Riesen zu kaufen, Erfolg haben wird, während er einen „Plan B“ zitierte, falls sein Angebot nicht angenommen wird. Das Gespenst höherer Kreditkosten stürzte gebührenanfällige Technologieunternehmen, was zu den Verlusten des S & P 500 führte. Die 10-Jahres-Renditen in den Vereinigten Staaten überstiegen 2,8% und der Dollar stieg, nachdem der Vorsitzende der New Yorker Fed, John Williams, sagte, dass das Tempo der Anpassungen beschleunigt wurde, um Steigerungen um die Hälfte einzubeziehen Prozentpunkt-Inkremente sind eine „vernünftige Option“.

Hier sind einige der Hauptbewegungen auf den Märkten:

Aktien

Der S & P 500 fiel um 16 Uhr um 1,2% New Yorker Zeit

Der Nasdaq 100 fiel um 2,3%

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,3%

Der MSCI World Index fiel um 0,7%

Währungen

Der Bloomberg Der Dollar-Spot-Index

stieg um

0,5% Der Euro fiel um 0,6% auf 1,0825 US-Dollar

Das Pfund Sterling fiel um 0,3% auf 1,3076 US-Dollar

Der japanische Yen fiel um 0,3% auf 125,95 pro Dollar

Anleihen Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 2,83%

Deutschlands 10-jährige Anleiherendite stieg um acht Basispunkte auf

0,84%

Großbritanniens 10-jährige Anleiherendite stieg um neun Basispunkte auf 1,89% Rohstoffe

West Texas Intermediate Rohöl stieg um 1,9% auf 106,20 US-Dollar pro Barrel

Gold-Futures fielen um 0,5% auf 1.975,30 USD pro Unze

