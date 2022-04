12 Jahre nach dem Angriff auf Salvador Cabañas gibt es ein neues Kapitel in dem Fall

Die Verhaftung von Francisco José N, alias el Contador, durch Elemente der Generalstaatsanwaltschaft, hat den Fall Salvador Cabañas dazu gebracht, ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Der Häftling steht in direktem Zusammenhang mit dem Angriff, den der ehemalige Fußballspieler von Aguilas de América 2010 erlitt, als er mit einer Schusswaffe in den Kopf geschossen wurde.

Mit der Hauptperson, die für die Ereignisse im Gefängnis verantwortlich ist, dient José Jorge Balderas Garza oder einfach der JJ einem 20-jährige Haftstrafe im mexikanischen Gefängnis nach fast tödlichen Angriffen auf den ehemaligen Stürmer und Star der paraguayischen Nationalmannschaft. Dem Contador wird (unter anderem Verbrechen wie dem Drogenhandel) vorgeworfen, ein Komplize von Balderas Garza bei den Ereignissen in der Bar Bar vor mehr als einem Jahrzehnt zu sein.

Am frühen Morgen des 25. Januar 2010 wurde ein gruseliger für den nationalen und internationalen Fußball enthüllt. Salvador Cabañas, zu der Zeit eine der amerikanischen Figuren in der Liga MX und Paraguay in Südamerika, wurde in den Kopf geschossen. Das Ereignis schockierte das Land wegen der Ernsthaftigkeit der Ereignisse.

Nach 5:00 Uhr und nach einem Streit mit JJ in den Toiletten der Bar Bar zog der Geschäftsmann eine Schusswaffe und feuerte sie gegen den damaligen Fußballer ab. Lokale Mitarbeiter informierten die Behörden, und Chava wurde von der Notaufnahme in ein Krankenhaus im Süden von Mexiko-Stadt gebracht.

In den ersten Stunden blieb die Diagnose reserviert, aber im Laufe der Tage stellte sich heraus, dass der Gesundheitszustand von Cabañas heikel, aber stabil war. Zur gleichen Zeit, als das Bild über ihr Überleben immer klarer wurde, wussten die Ärzte immer noch nicht, welche Konsequenzen dies haben würde.

Nach einem langen Genesungsprozess wurde bestätigt, dass Cabañas neben dem Wunder, einen Schuss in den Kopf zu überleben, keine besonders schwerwiegenden Folgen für seine Gesundheit hatte. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Angriff hat Chava fast normale körperliche und geistige Fähigkeiten.

In einem Interview mit Infobae Vor etwa zwei Jahren würdigt der ehemalige Fußballspieler das, was er dem Jesus Christus erlebt hat, von dem er ein treuer Gläubiger ist. Er behauptet, dass er während der Woche, in der er im Koma lag, den Himmel besuchen konnte, aber dass er auf die Erde zurückgebracht wurde, um sein Leben fortzusetzen und mehr Menschen zu helfen.

„Ich bin zwischen den Wolken gelaufen. Ich erinnere mich dass ich in einen Garten ging und herumlief. Im letzten Teil bin ich auf Jesus Christus gestoßen. Er berührte meine Stirn mit einem seiner Finger, wo ich erschossen wurde. Er senkte seine Hand, um meine linke Schulter zu berühren und sagte zu mir: „Du hast noch einen langen Weg, um hier zu sein. Kehre zur Erde zurück, um den Bedürftigsten zu helfen, dank der Kraft, die ich dir gewähren werde. 'Er gab mir noch eine Chance und erkannte, dass es nicht meine Zeit war. Nachdem ich eine Woche im Koma verbracht hatte, wachte ich gesund und gesund im Krankenhaus auf „, erzählte er für diese Medien.

In den jüngsten öffentlichen Erklärungen, die Chava bekannt waren, wiederholte Chava, dass er keinerlei negative Gefühle gegenüber seinem Aggressor oder seinem Komplizen habe. Als seine Fußballkarriere in Bezug auf das Niveau auf dem höchsten Stand war, wurde er abrupt und endgültig von dem, was in der Bar Bar passiert ist, unterbrochen.

„Drinnen geht es mir sehr gut, ich bin in Frieden, sie haben mir noch eine Chance gegeben. Ich habe nie etwas bereut, weil ich immer die Menschen unterstütze, die sie brauchen, um weiterzukommen, und es ist mir wichtig, am Leben zu bleiben „, sagte er.

