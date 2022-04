Zwei der Verwundeten sterben bei dem Chiva-Unfall in Salgar, Antioquia

In den letzten Stunden wurden zwei der Verwundeten durch den Chiva-Unfall getötet, der in einer Schlucht in Salgar, Antioquia, kenterte. Das Büro des Bürgermeisters der Gemeinde sandte eine Solidaritätsbotschaft an die Familien der beiden Verstorbenen.

„In diesem Moment des Verlustes schließen wir uns seiner Familie und seinen Freunden an, damit sie gemeinsam die nötige Kraft haben, um ihnen zu ermöglichen, sich diesem Prozess zu stellen und voranzukommen“, kommentierte der Bürgermeister von Salgar, Carlos Londoño.

Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass sich der Unfall am 10. April ereignete, als der Treppenbus beim Versuch, die als Los Urán bekannte Brücke zu überqueren, in den Fluss Barroso fiel. An diesem Tag meldeten die Behörden 33 Verletzte, einer vermisst und einer tot.

Von diesen 33 Personen sagten die Behörden, dass Normando Betancur und Arnovio Ruiz Betancur an diesem Mittwoch, dem 13. April, gestorben sind. Das erste Opfer des Unfalls wurde als Ancízar Betancur Rojas identifiziert, ein Kaffeebauer von Beruf.

Arnovio Ruiz Betancur starb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen, die in einem Gesundheitszentrum in Medellin behandelt wurden. Obwohl sie im Krankenhaus San Vicente Fundación medizinisch versorgt worden waren, konnten sie ihm nicht das Leben retten. Während Normando Betancur der Vater des Stadtrats Juan David Bentancur Henao war und auch an dasselbe Gesundheitszentrum verwiesen wurde.

Über den Unfall

Die Straße, auf der der Bus fuhr und anscheinend in die Stadt Salgar fuhr, ist eine unbefestigte und schmale Straße. Bisher sind die Gründe für den Unfall unbekannt, aber wie aus den Bildern der Bewohner hervorgeht, rollte die Ziege auf einer Straßenseite, verlor ihre Hinterradaufhängung und landete mit Reifen am Nebenfluss.

Obwohl die Schlucht keinen hohen Wasserstand hatte, hatte sie eine hohe Strömung. Anfangs waren es die Einwohner, die sich um die Opfer des Unfalls kümmerten, und Hilfssysteme wie die Feuerwehr Salgar wurden aktiviert, ebenso wie die in den nahe gelegenen Gemeinden Jardín, Concordia, Andes und Ciudad Bolívar. Die verschiedenen Hilfsorganisationen führen die Sucharbeiten weiter durch, da noch eine Person vermisst wird.

Die ersten Untersuchungen der Verkehrs- und Transportbehörden ergaben, dass das Fahrzeug auf dem neuesten Stand über Technomechanik, Obligatorische Verkehrsunfallversicherung (SOAT) und Haftpflichtversicherung verfügte; Die Betriebskarte war jedoch abgelaufen.

Erhöhter Niederschlag in Antioquia

Der Unfall in Salgar war nicht der einzige, der in Antioquia aufgrund der Zunahme der Regenzeit registriert wurde. In der Gemeinde Abriaquí gab es eine Lawine, bei der 13 Tote zurückblieben, und eine Person verschwand am 8. April. Am selben Tag meldete Uramita einen plötzlichen Anstieg des Flusses Sucio, der zu Untergrabungen führte und zum Zusammenbruch von 14 Häusern und mehreren Überschwemmungen führte. In Aberrojal gab es auch Bewegungen und es war notwendig, zwei Häuser zu evakuieren, da die Gefahr eines Einsturzes bestand.

Die Hilfs- und Risikomanagementbehörden haben vor dem prognostizierten Anstieg der Niederschläge in den kommenden Ostertagen gewarnt, von dem bereits mehrere Gemeinden betroffen waren, um auf mögliche Notfälle aufmerksam zu sein.

Tatsächlich haben sich 32 Gemeinden in Antioquia seit dem 5. April aufgrund der Regenfälle, die die Gebiete des Departements betroffen haben, in ein öffentliches Unglück geraten. Unter diesen befanden sich Uramita, Amagá, Montebello und Puerto Berrío, die laut dem Department of Risk Management von Antioquia (Dagran) von Überschwemmungen, Häusern, Stürmen und sintflutartigen Alleen betroffen sind.

LESEN SIE WEITER: