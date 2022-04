„Videospiele. Die zwei Seiten des Bildschirms“: was sind ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft

Laufen, Springen, Verkörperung eines Körpers, Erstellen eines Avatars sind unter anderem Aktivitäten, die Gamer (professionelle Spieler) jeden Tag mit Hilfe eines beliebigen Geräts ausführen, und es scheint, dass dies ohne Nutzen für die Gesellschaft geschieht. Die Ausstellung „Die beiden Seiten des Bildschirms“ zeigt jedoch die positiven Auswirkungen, die das Spielen von Spielen haben kann, unabhängig davon, ob Sie ein Spieler sind oder nicht.

Einige Videospiele wurden sogar als Therapie eingesetzt, um Menschen dazu zu bringen, sich zu verändern, Empathie zu erzeugen oder Fantasy-Konstruktionen in das wirkliche Leben zu übertragen. Und es ist so, dass die Ausstellung versuchen wird, das Phänomen der Spielerkultur, dh die Auswirkungen, die es auf verschiedene Bereiche der Staatsbürgerschaft erzielt hat, zu vermitteln und zu verstehen. Dies wurde von Nidia Chávez, Direktorin der Telefónica Movistar Foundation, dem für die Organisation und Präsentation des Projekts in Mexiko, das auch in Spanien und Sinaloa stattfand.

In einem Interview mit der Direktorin der Stiftung und während eines Rundgangs durch die Ausstellung präsentierte sie zusammen mit Ana de Saracho, Direktorin für öffentliche Angelegenheiten bei Telefónica, die bis zum 29. Mai im Das spanische Kulturzentrum und das Centro Multimedia vom National Center of Arts sagten, es sei eine Ausstellung, um zu erfahren und zu erfahren, wie sich die Welt der Videospiele auf die Bürger ausgewirkt hat.

„Videospiele haben einen Einfluss auf Ihr Leben, da sie auch dazu dienen, Anwendungen zu testen, unterschiedliche Benutzererfahrungen zu testen und Menschen näher zu kommen.“

Er erklärte, dass dies ein kulturelles Phänomen sei, das beeindruckt, zusätzlich zu der Tatsache, dass alle irgendwann im Leben „jemals gespielt haben“. In diesem Zusammenhang werden wir einige Beispiele für Videospiele vorstellen, die für die Gesellschaft von Vorteil sind.

Was sind die Auswirkungen von Videospielen auf die Gesellschaft?

Bárbara Perea, Beraterin der Fundación Telefónica Movistar im Bereich Wissen und digitale Kultur, gab bekannt, dass die „andere Seite“ mit der Art und Weise zu tun hat, wie Videospiele in das soziale Gefüge eingefügt werden, da wir alle in irgendeiner Weise mit Navigationstools konfrontiert wurden, die auf Videospielen wie als Mobile-Banking-Anwendungen.

Elektronische Spiele waren schon immer im Leben der Bürger präsent, auch wenn sie weltweit immer einen starken Einfluss hatten. Ein Beweis dafür sind die Konsolen, die zu den ersten Computern gehörten, auf die Mexikaner Zugriff hatten, wie Atari, Nintendo und andere.

Ein Beispiel: Die Spiele, die auf der Erstellung von Avataren basieren, ermöglichen es Menschen, Rollen zu übernehmen und sogar Empathie zu schaffen, da sie wichtige soziale Veränderungen bewirken können.

Selbst in Spanien wird eine Therapie gegen häusliche Gewalt angewendet, bei der die Täter aufgefordert werden, den Körper eines Mädchens zu bewohnen. Wenn Sie sich also bei der Besetzung eines anderen Körpers verwundbar fühlen, können Sie Empathie erzeugen und Teil der Welt der Videospiele sein.

Das Perfect Woman-Spiel lädt Sie auch ein, Ihren eigenen Avatar zu erstellen. Es zeichnet sich jedoch durch soziale Probleme der Ungleichheit wie Bildung und Verwandtes aus, da es unter anderem möglich ist, einen eigenen Körper zu schaffen, der auf der Erfahrung einer Frau basiert, sowie auf der Umgebung, in der sie bei der Arbeit verwaltet wird, wenn sie Kinder hat.

Ein weiteres Beispiel für die Bürgerbeteiligung ist Minecraft, das Videospiel, das den Geschmack von Jung und Alt fördert.

Im selben europäischen Land wurde eine weitere Übung mit diesem Spiel durchgeführt, bei der einige junge Menschen und Kleinkinder eingeladen wurden, städtische Dienstleistungsräume neu zu gestalten und die Gesellschaft zu verbessern. Was gefunden wurde, waren unter anderem bessere Designs von Spielplätzen, Grünflächen und Schulen.

Laut Bárbara Perea wurde diese Initiative der Jugendgemeinschaft an den Rat von Madrid geschickt, um zu sehen, wie dies die Zukunft der Stadtplanung beeinflussen könnte.

„Wenn wir an diese Übungen der Bürgerbeteiligung seit unserer Kindheit gewöhnt sind, ist es im Alter leichter, dass dies zur Gewohnheit wird, und wir sind keine passiven Gesellschaften und haben Bürgerbeteiligung am Bau von Städten.“

Spieler-Kultur

Während der Präsentation der Ausstellung wiederholte er: „Videospiele sind nicht nur Unterhaltungsfahrzeuge, sie sind ideologische Vehikel und zweifellos das wichtigste kulturelle Medium unserer Zeit“.

Laut dem Berater wurden eine Vielzahl von Studien durchgeführt, in denen festgestellt wurde, dass sich einige Bereiche des Gehirns durch Spielen verbessern. Sogar in der Ausstellung wurden einige Beispiele von bunten und 3D-Gehirnen platziert, die die Bereiche und kognitiven Fähigkeiten darstellen, die sich beim Spielen verbessert haben.

„Wenn Eltern glauben, dass Kinder ihre Zeit verschwenden, bauen sie im Gegenteil keine Gesellschaften der Bürgerbeteiligung auf, sie verbessern ihre kognitiven Funktionen und entwickeln äußerst wichtige Fähigkeiten zur gegenseitigen Zusammenarbeit, die die Zukunft einer einfühlsameren und kooperativeren Menschheit „, sagte er.

Wachstum von Videospielen

„Die beiden Seiten des Bildschirms“ zeigt auch den Entstehungsprozess eines Videospiels. Laut Javier Cano, Berater der Ausstellung, die bereits in Spanien stattfand - im Jahr 2020 und in Sinaloa im Jahr 2021 - gibt es Videospiele, die in bis zu zwei Tagen erstellt wurden.

Eines der Hauptzwecke ist es, Menschen durch Konnektivität und digitale Fähigkeiten näher zu bringen. Während der Pandemie hatte das Wachstum von Videospielen die größten Auswirkungen und stieg innerhalb eines Jahres um 5,2%.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass es in Mexiko bereits fast 75 Millionen Spieler gibt. Gamer bevorzugen Smartphones, um in diese digitale Welt einzutreten, da es das Gerät ist, das mit 75% Präferenz die Nummer eins ist.

Im Jahr 2020 erwirtschafteten rund 2,7 Milliarden Spieler einen Umsatz von rund 175 Milliarden Dollar.

Die Videospielausstellung „The Two Sides of the Screen“ wird im Centro Cultural España in der Calle de Donceles 97 völlig kostenlos der Öffentlichkeit zugänglich sein. Colonia Centro in Mexiko-Stadt.

