Uruguay gehört in Bezug auf Sicherheit zu den 25 besten Ländern

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

Uruguay wurde laut einer Liste von CS Global Partners, dem englischen Marketing- und Beratungsunternehmen, das sich auch auf Wohn- und Staatsbürgerschaftslösungen durch Investitionen spezialisiert hat, in die Rangliste der 40 besten Bürger der Welt aufgenommen.

Das Unternehmen erstellt den World Citizenship Report, in dem 187 Länder auf der ganzen Welt bewertet werden. Laut Nueva Majoridad Uruguay, einem Studienzentrum für sozialpolitische Studien und Analysen, werden die Zufriedenheit, Attraktivität und Lebensqualitätsstandards berücksichtigt, die beim Leben in ihnen angegeben werden.

Auf diese Weise erreichte Uruguay 72,3 Punkte, ebenso wie Länder wie Rumänien, und erreichte Platz 39 im Durchschnitt aller Kategorien. In den lateinamerikanischen Ländern belegte es den zweiten Platz nach Chile, das 75,1 Punkte erzielte. Letzterer belegte in der Weltrangliste den 33.

Die Ergebnisse werden auf der Grundlage von fünf Merkmalen berechnet: Sicherheit, wirtschaftliche Chancen, Lebensqualität, globale Mobilität und finanzielle Freiheit. In diesem Sinne, obwohl Uruguay unter den Top 50 nach unten rangiert, liegt es in der Säule „Sicherheit und Schutz“, wo es die meisten Punkte hat. Dort belegte es weltweit den 25. Platz und ist das erste in Lateinamerika.

Speziell im Bereich „Sicherheit“ wird die Kapazität, die jedes Land in diesen Parametern bietet, sowohl auf individueller Ebene jedes Bürgers als auch in allgemeinen Konfliktsituationen gemessen. Mit einer Punktzahl von 81,9 belegte Uruguay den 25. Platz und den ersten Platz auf seinem Kontinent.

Oberhalb von Uruguay befand sich San Marino mit 82,4 Punkten und darunter Monaco mit 81,8. Gleichzeitig ist Costa Rica auf dem 30. Platz mit 78,5 Punkten und Chile auf dem 41. Platz mit 74,8 Punkten das nächste lateinamerikanische Land in der Rangliste. Das erste weltweit ist Island mit 96,2 Punkten.

In Bezug auf die „wirtschaftliche Chance“ erreichte Uruguay 63,5 Punkte und belegte damit den 47. Platz. Diese Funktion bewertet die Fähigkeit jedes Landes, allen Bürgern Wohlstand, materiellen Komfort und andere Vorteile, einen der Schlüssel zu einer starken Wirtschaft, zu bieten.

Regional ist die „Schweiz von Amerika“ das drittattraktivste Land in diesem Bereich. Vor ihm liegen Chile auf dem 27. Platz mit 70,5 Punkten und Mexiko auf dem 42. Platz mit 64,9 Punkten. Weltweit war Singapur mit 84,8 Punkten die höchste Punktzahl.

In Bezug auf die Lebensqualität ist dies eine der schlechtesten Ergebnisse, die Uruguay erzielt hat. Das Unternehmen misst und berechnet die Fähigkeit eines Landes, seinen Bürgern eine hohe Lebensqualität in physischer, wirtschaftlicher, kultureller, sozialer und pädagogischer Hinsicht zu bieten.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

In dieser Kategorie erzielte das Land 73,6 Punkte und belegte damit den 53. Es ist von Montenegro mit 73,8 Punkten und Kasachstan mit 73,1 Punkten umgeben. Auf lateinamerikanischer Ebene steht es mit 77,7 Punkten auf Platz vier unter Chile, Argentinien mit 78,8 Punkten und Costa Rica mit 73,9 Punkten. Die Schweiz ihrerseits belegte mit 92 Punkten den ersten Platz der Welt.

Die globale Mobilität misst die Anzahl der Länder, zu denen Bürger ohne Visum Zugang haben. Diese Kategorie ist die zweite, in der Uruguay das beste Ergebnis der Welt erzielte. Mit 72,9 Punkten belegte er den 29. Platz zwischen Mexiko mit 74,6 und Mauricio mit 72,6.

Weltweit ist Japan das Land mit dem besten Reisezugang zu anderen Nationen, das 91,4 Punkte erzielte. Zu den lateinamerikanischen Unternehmen oberhalb von Uruguay gehören Chile mit 82,6, Argentinien mit 78,8 und Brasilien mit 76,3.

In Bezug auf die finanzielle Freiheit erzielte Uruguay schließlich 66,3 Punkte, was die niedrigste Punktzahl in allen Kategorien wäre. Es erscheint weltweit auf dem 36. Platz. Dies berücksichtigt die Fähigkeit jedes Landes, einen günstigen und stabilen regulatorischen Rahmen für die Registrierung und Leistung von Unternehmen sowie den Besitz von persönlichen und kommerziellen Vermögenswerten zu schaffen.

Uruguay ist damit der zweite Lateinamerikaner in dieser Kategorie, hinter Chile, das mit 69,8 Punkten weltweit den 27. Platz belegt. Neuseeland hat mit 87,4 Punkten die beste finanzielle Freiheit der Welt.

