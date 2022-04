Treffen Sie Joaquín Torres, den Peruaner, der die Silbermedaille im Panamerikanischen gewann

In den letzten Jahren haben Einzel- und Kontaktsportarten auch den Peruanern große Freude bereitet, Medaillen zu gewinnen, was uns stolz macht, wenn sie mit der glorreichen weiß-roten Flagge auf dem Podium stehen. Joaquín Torres, Jiu-Jitsu-Kämpfer, war keine Ausnahme, seit er die Silbermedaille beim brasilianischen Panamerikaner gewonnen hat Meisterschaft Jiujitsu.

Vier Jahre lang ließ er seine Bequemlichkeit in Lima und packte Koffer, um sich in Miami, USA, niederzulassen und sich im Jiu-Jitsu einen Namen zu machen. Aus diesem Grund rief Infobae ihn an, um uns seine Erfolgsgeschichte zu erzählen.

Herzlichen Glückwunsch, wir haben herausgefunden, was Sie in einem panamerikanischen Jiujitsu mit der Silbermedaille gewonnen haben. Wie stark war die Konkurrenz?

Ich war beim Pan American der IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) in Orlando, Florida. Ich hatte 4 harte Kämpfe, in denen ich 3 gewann, und ich verlor das Finale gegen einen brasilianischen Rivalen.

Wie lange praktizierst du diese Kampfkunst?

Ich mache seit fast 11 Jahren brasilianisches Jiu-Jitsu. Ich bin vor 4 Jahren nach Miami gezogen, um auf höchstem Niveau zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. Hier habe ich bei vielen Wettbewerben sehr gute Ergebnisse erzielt und 2019 von meinem Lehrer Roberto Cyborg Abreu den Black Belt absolviert.

Warum hast du dich für diesen Sport entschieden?

Ich habe 2010 mit Jiu-Jitsu angefangen, nachdem ich einige Jahre im MMA angetreten war. Ich habe auch Boxen gemacht, und ich muss sagen, dass Jiu-Jitsu die vollständigste und effektivste Kampfkunst von allen ist. Es bringt Ihnen nicht nur Selbstverteidigung bei, sondern hilft Ihnen auch sehr bei Konzentration, Konzentration und Disziplin.

Welchen nächsten Wettbewerben wirst du gegenüberstehen?

Am 15. Mai werde ich in Chicago kämpfen. Normalerweise versuche ich einmal im Monat an Wettkämpfen teilzunehmen, damit ich keinen Beat verpasse. Dann sollte er vor der Weltmeisterschaft, die im September in Las Vegas, Nevada, stattfinden wird, an 2 oder 3 weiteren Turnieren teilnehmen.

Was waren die wichtigsten Errungenschaften in diesem Sport?

Die wichtigste Errungenschaft war zweifellos der American National von 2020. Es war ein schwieriges und schwieriges Turnier. Ich habe die Goldmedaille in der Kategorie Super-Heavy (bis zu 100,5 kg) gewonnen, wenn man bedenkt, dass ich 90 kg wiege, aber ich mag es und fühle mich wohler, mit Leuten zu kämpfen, die größer sind als ich. Dann war der Panamerikaner vor einigen Tagen auch eine sehr wertvolle Leistung.

Also, treibst du immer gerne Kontaktsportarten?

Ja, wie ich schon sagte, ich habe sehr jung angefangen. Im Alter von 16 Jahren mit MMA und nachdem ich an Wettkämpfen teilgenommen hatte, wechselte ich zu Jiu-Jitsu. Ich war immer eine wettbewerbsfähige Person und auch diszipliniert. Jiu-Jitsu gab mir mehr Disziplin und Werte, was für jeden Menschen wichtig ist. Deshalb heißt es, dass Jiu-Jitsu die einzige Sportart ist, die eine Familie hat.

Wen bewunderst du?

Er bewunderte viele Sportler, aber die Person, die mir am meisten Beispiel und Hilfe gab, war mein Lehrer Roberto Cyborg Abreu. Für die Tatsache, dass er im Alter von 41 Jahren weiterhin auf höchstem Niveau kämpft. Er gewann vor einigen Tagen die Goldmedaille im Panamerikanischen in der Kategorie Ultraleister. Seit ich nach Miami gezogen bin, hat Jiu-Jitsu mir viele Möglichkeiten gegeben und mir die Türen vieler Menschen geöffnet. Ich plane, weiterhin ein Beispiel für Ausdauer und Ausdauer zu hinterlassen, um die Ziele zu erreichen, die man sich setzt. Ich habe zwei jüngere Brüder und sie folgen meinem Weg.

Gibt es einen Unterschied im Jiujitsu-Niveau zwischen den Vereinigten Staaten und Peru?

Ich sage immer, dass die lateinamerikanischen Mächte neben dem offensichtlichen Brasilien auch Peru, Ecuador und Argentinien sind. Wir haben Kriegerblut und sind schwer zu besiegen. Nicht nur in dieser Sportart.

In Miami und in den USA im Allgemeinen gibt es die besten. Die einfache Tatsache, dass ich in FightSports trainiert habe, hat mir eine unglaubliche Note und ein unglaubliches Niveau verliehen, das ich in Peru kaum hätte erreichen können. Auf der Tatami haben wir mindestens 20 Black Belts pro Training.

Warum hast du dich entschieden, nach Miami auszuwandern?

Ich hatte den Plan, seit ich das College beendet habe. Ich habe Marketing an der UPC studiert und nach meinem Abschluss mein Auto verkauft, und mit einigen Ersparnissen bin ich nach Miami gezogen. Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Möglichkeiten, das Ausbildungsniveau und die Kompetenzen hier in den USA am besten. Gott sei Dank konnte ich ein Athletenvisum bekommen und dann die Residenz (Greencard).

Eine Botschaft an junge Leute, die sich danach sehnen, Jiujitsu zu praktizieren?

Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich einen Autounfall und einen Oberschenkelbruch. Ich hatte die Gefahr, lahm und querschnittsgelähmt zu werden. Gott sei Dank haben sie einen Nagel in mein Bein gesteckt und der Knochen hat dann zwei Operationen geschweißt. Ich habe jetzt kein Problem. Wie ich immer sage, haben nur diejenigen verloren, die kein Risiko eingehen. Wenn ich mich nicht entschieden hätte, in Miami zu leben, wäre ich vielleicht nicht auf dem richtigen Weg, um meine Träume zu erfüllen. Deshalb sage ich immer, dass du Angst, Ausreden, Ausreden, Ausreden aufgeben und nach dem suchen musst, was dich glücklich macht.

