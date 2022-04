Tolima kämpft diesen Mittwoch um seinen Aufenthalt in der Copa Libertadores

CALI - COLOMBIA, 07-03-2022: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 entre Cortuluá y Deportes Tolima jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Juan Fernando Caicedo of Tolima celebrates after scoring the second goal of his team during a match for the date 10 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Cortulua and Deportes Tolima played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Die Independiente del Valle wird an diesem Mittwoch, dem 13. April, die Führung der Gruppe D der Copa Libertadores auf Kosten von Deportes Tolima erreichen, die nach der jüngsten Heimniederlage gegen Atlético Mineiro aus Brasilien durch den Sieg gedrängt wird.

In der ersten Runde der Gruppe D gewann das ecuadorianische Team mit 0:2 vor der brasilianischen América Mineiro, die in die Gruppenphase eintrat, nachdem sie Guaraní aus Paraguay und Barcelona aus Ecuador in den Vorphasen des kontinentalen Turniers eliminiert hatte.

In der Zwischenzeit erlag Tolima bei seinem Debüt gegen Atlético Mineiro zu Hause mit 1:3, sodass sie sich dringend erholen werden, da eine zweite Niederlage ihre Bestrebungen, das Achtelfinale zu erreichen, gefährden würde.

Independiente del Valle hat im lokalen Turnier eine unregelmäßige Kampagne mit 11 Punkten, 8 weniger als der Führende Barcelona, und am letzten Tag haben sie ohne Tore mit einem der letzten in der Tabelle, Guayaquil City, verbunden.

Die Mannschaft hat dieselbe Mannschaft, die den letztjährigen Titel in Ecuador unter der technischen Leitung des Portugiesen Renato Paiva gewonnen hat, aber immer noch keine Fußballharmonie erreicht hat, obwohl sie in den aktuellen Libertadores ein glückverheißendes Debüt hatte.

Neben dem Fußballungleichgewicht der ecuadorianischen Mannschaft ist der führende Trainer Paiva in Libertadores verboten, da er eine regulatorische Bestimmung des South American Football Confederation (Conmebol) für europäische Trainer, die in Südamerika die Führung übernehmen, nicht eingehalten hat.

Das Valle-Team wird argentinische Verstärkungen wie die Verteidiger Richard Schunke, Mateo Carabajal; die Mittelfeldspieler Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Nicolás Previtali und der Torschütze des Teams von 2021, Jonathan Bauman, in die Hand nehmen.

Im Fall von Deportes Tolima, der mit 32 Punkten auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung der BetPlay League liegt, einer weniger als Atlético Nacional. Am letzten Tag des kolumbianischen Turniers besiegte das Team von Trainer Hernán Torres Aguilas Doradas mit 3:0, mit Ergebnissen von Michael Rangel und zwei Ergebnissen Andrés Felipe Ibarguen.

Zu den ausländischen Persönlichkeiten, die morgen für Tolima spielen könnten, gehören Ecuadors Torhüter Alexander Domínguez, der Peruaner Raziel García und der Chilene Rodrigo Ureña sowie der eingebürgerte paraguayische Angreifer Gustavo Ramírez.

Während Independiente del Valle zum achten Mal an den Libertadores teilnimmt, mit einem Finale im Jahr 2016, das es an den kolumbianischen Atlético Nacional verlor, tut Tolima dies zum neunten Mal mit einem Halbfinale im Jahr 1982. Das Spiel wird morgen, Mittwoch, im Banco Guayaquil Stadium im Besitz von Independiente del Valle mit dem Schiedsverfahren des Peruaners Kevin Ortega ausgetragen.

