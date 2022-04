„The Kardashians“: Was ist über die Rückkehr der Prominenten in der Star+ Reality-Show bekannt?

Dies ist der offizielle Trailer zu „The Kardashians“ mit aufschlussreichen Geständnissen von Familienmitgliedern. (Hulu/Star Plus)

Das Ende von Keeping Up with the Kardashians leitete eine neue Ära für die Familie Kardashian/Jenner ein. Unter dem Titel The Kardashians kehren die Prominenten Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie und Kris zurück zu Fernsehen zum ersten Mal in einem exklusiven Format eines Streaming-Dienstes. Die US-Plattform Hulu wird diese neue Reality-Show moderieren und in Lateinamerika werden die Folgen über Star+ sichtbar sein.

Im Juni 2021 hatte sich der kleine Bildschirm vom Familienclan verabschiedet, aber bald darauf wurde bekannt gegeben, dass fast alle Mitglieder des ursprünglichen Programms zurückkehren würden, um weiterhin Details ihres persönlichen und beruflichen Lebens zu erzählen. Es ist jedoch bekannt, dass sich die Dinge im Leben dieser Influencer und Unternehmer in nur wenigen Monaten stark verändert haben.

Das Drama Kim, Pete und Kanye und mehr als wir in The Kardashians sehen werden

Kim Kardashian reichte angesichts der irreparablen Ehekrise, die die Stabilität seiner Familie bedrohte, die Scheidung vom Rapper und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Kanye West ein. Nach ihrer Trennung, Die Prominente begann unerwartet mit dem Schauspieler und Komiker Pete Davidson auszugehen . Die Beziehung wurde durch Fotos von beiden zusammen bestätigt, was dem Sänger nicht passte, und er startete eine Reihe von Angriffen gegen seinen derzeitigen Partner mit kontroversen Beiträgen auf seinem Instagram-Profil.

Auf der anderen Seite hat Kourtney Kardashian den besten Moment ihres Lebens, nachdem sie eine romantische Beziehung mit dem Schlagzeuger Travis Barker begonnen hat. und Khloe Kardashian bleibt Single, nachdem sie sich von der Basketballspielerin Tristan Thompson (Vater ihrer Tochter) getrennt hat Stimmt) angesichts des Skandals der angeblichen Untreue. Von Jenners Seite erwartet Kyle ihr zweites Baby, das Ergebnis ihrer Beziehung zu Travis Scott und ihrer älteren Schwester Kendall ist immer noch standhaft in ihrer Entscheidung, keine Kinder zu haben, um in ihrer Modelkarriere weiterhin erfolgreich zu sein.

Kris Jenner, die Matriarchin der Familie, wird ihre Töchter auch wieder in dieser Reality-Produktion begleiten und dafür verantwortlich sein, einige Geheimnisse von ihnen zu teilen, wie Kims Glück, seit sie ihr romantisches Leben mit Davidson wieder aufgenommen und die Vergangenheit mit West hinter sich gelassen hat. Dieses Mal wird Caitlyn Jenner nicht an der Reality-Serie teilnehmen.

Wann wird es um Star+ kommen?

Die Kardashians werden am 14. April im Hulu-Katalog für die Vereinigten Staaten debütieren Staaten und auf Star+ für Lateinamerika . Die ersten Folgen werden voraussichtlich zunächst veröffentlicht, um den Rest der Staffel in wöchentliche Veröffentlichungen für beide digitalen Plattformen aufzuteilen.

LESEN SIE WEITER: