Tessy Linda bestätigt, dass Nestor Villanueva mit ihr ausgegangen ist, während sie im Fernsehen um Florcita Polo weinte

Nachdem Florcita Polo in einer Erklärung angekündigt hatte, dass ihre Ehe mit Néstor Villanueva beendet sei, erschien der Cumbiambero in verschiedenen Fernsehprogramme, die versicherten, dass er seine Frau immer noch liebte und dass er seine Familie zurückbekommen wollte.

Laut der Tänzerin Tessy Linda wurde jedoch während der Als die Sängerin von Cumbia im Fernsehen auftrat, um sich mit seiner stillen Frau zu versöhnen, erhielt sie Nachrichten von Néstor, in denen sie mitgeteilt wurde, dass er sie liebte und dass er für die Romanze kämpfen würde, die sie begannen.

Auf Befragung von Magaly Medina wies der Tänzer darauf hin, dass dies im Februar geschah und dass der Cumbiambero ihr zu jeder Zeit mitteilte, dass er getrennt sei und dass er nicht die Absicht habe, nach Florcita Polo zurückzukehren.

Außerdem sagte sie, dass sie ihr zu dieser Zeit glaubte, weil sie sich seit Jahren kennen. „ Nestor ist ein sehr höflicher Typ, der weiß, wie man Menschen überzeugt, er hat mich nicht schikaniert oder so, weil ich auch einen Fehler gemacht habe, ich sollte ihm nicht glauben “, sagte er.

In dem Interview, das sie in der Show Magaly Tv: La firme hatte, Tessy Linda zeigte auch einige Hochspannungsnachrichten, die sie mit Néstor Villanueva teilte, als sie sich verabredeten, in denen sie ihn bat, ihn zu umarmen und bei ihrem Freund zu schlafen.

Zu einem anderen Zeitpunkt ging die Tänzerin davon aus, dass sie einen Fehler gemacht hatte, als sie glaubte, dass alles, was die Sängerin zu ihr sagte, ohne sich vorzustellen, dass es eine Familie und Florcita Polo betraf, die bei verschiedenen Gelegenheiten weinend herauskam und darum bat, ihren stillen Ehemann nicht mehr einzubeziehen.

„ Ich bin hier, um zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe; aber ich habe meine Hose gut an, um zuzugeben, dass ich sie gemacht habe “, sagte er in Anwesenheit von Susy Díaz, die ebenfalls zum Programm kam, um einige Kommentare zu diesem Thema abzugeben.

Schließlich gab Tessy Linda an, dass sie die Entscheidung getroffen habe, Nestor Villanueva zu verlassen, als sie ihn im Fernsehen weinen sah und sagte, er sei bereit, seine Familie zurückzubekommen.

„Ich habe mich von bestimmten Dingen mitreißen lassen. Ich glaubte ihm, was er mir erzählte, solange wir uns auch kennen. Er war immer allein. Er hat mich immer angerufen. Irgendwann dachte ich, es sei wahr, dass er getrennt war . Nachdem er erklärt hatte, dass er seine Familie zurückbekommen würde, beschloss ich, fernzubleiben „, sagte er.

Tessy Linda wies darauf hin, dass sie irgendwann an die Worte von Néstor Villanueva glaubte, der ihr sagte, dass sie nicht allein nach Florcita Polo zurückkehren würde.

WIE VIEL GIBT NÉSTOR VILLANUEVA VON DER PENSIÓN AN SEINE KINDER WEITER?

Laut Susy Díaz hält sich Nestor Villanueva an die Wartung ihrer Kleinen, aber sie würde einen relativ geringen Geldbetrag ausgeben, da sie laut dem ehemaligen Kongressabgeordneten ihr insgesamt nur 100 Sohlen pro Woche gibt.

Die ehemalige Vedette wies auch darauf hin, dass die Möglichkeit einer Versöhnung zwischen dem Sänger und seiner Tochter Florcita völlig ausgeschlossen sei, nachdem bekannt wurde, dass er mehr als einmal untreu war. Daher ist es für Cumbiambero zweckmäßig, die Scheidung einvernehmlich zu unterzeichnen.

