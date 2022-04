Sunedu bietet nicht lizenzierten Universitäten ein weiteres Betriebsjahr

Die National Superintendency of Higher Education (Sunedu) ordnete an, dass die Universitäten und Graduiertenschulen zu denen verweigert die Lizenz, dass sie die abgelaufene Kündigungsfrist haben und dass sie keine Ausnahme erreicht haben Verlängerung ihrer Einstellung der Tätigkeit, kann ihren Betrieb innerhalb eines Zeitraums von maximal einem Jahr aufrechterhalten.

Gemäß der Resolution 030-2022-SUNEDU/CD des Direktorats, die an diesem Dienstag in der offiziellen Zeitung El Peruano veröffentlicht wurde, müssen Universitäten und Schulen mit einer verweigerten Lizenz Sunedu über die Registrierung ihrer Schüler und die Vereinbarungen, mit denen sie geschlossen haben, informieren andere Universitäten, um mit den Transfers fortzufahren.

Der Superintendent von Sunedu, Oswaldo Zegarra, sprach mit RPP und sagte, dass die vorgeschlagene Maßnahme impliziere, dass Universitäten, deren Schließungsfrist nur 2-3 Monate beträgt, ihre Bildungsdienste weiterhin bis zu einem Jahr anbieten können. Der Grund, den er erwähnt, ist, Studenten, die kurz vor dem Abschluss stehen, zu helfen, ihr Studium abzuschließen, und für diejenigen, die von der Pandemie betroffen sind.

„Für uns ist der höhere Zweck des Studenten unabhängig von den Institutionen das Grundlegende. Sunedu glaubt innerhalb eines Prozesses der Rationalität, dass wir uns darum kümmern müssen. Mehr als achttausend Studierende profitieren von der Maßnahme „, sagte Zegarra.

Zegarra stellte klar, dass junge Menschen, die diese Universitäten mit abgelaufenen Lizenzen abschließen, nach Abschluss ihres Studiums keine Probleme haben werden, ihren akademischen Abschluss zu erhalten.

„Im Kündigungsplan ist die Universität nach Abschluss ihrer akademischen Tätigkeit verpflichtet, innerhalb von 24 Monaten ihren akademischen Abschluss zu erteilen, damit junge Menschen ihre Abschlussarbeiten und Arbeitsprojekte abschließen können. All dies wird überwacht, und wenn sie diese Bedingungen nicht erfüllen, fallen sie in Verwaltungsverfahren mit Geldbußen. Leider muss es so sein, wir können diese Möglichkeit nicht einschränken (junge Leute) „, warnte er.

Im Laufe der Jahre hat der Kongress der Republik mehrere Gesetzesvorlagen erstellt, die nicht lizenzierten Universitäten in Peru zugute kommen. In diesem Sinne wurde im Februar dieses Jahres das Gesetz verabschiedet, das vorschlägt, die Autonomie und Institutionalität der peruanischen Universitäten durch Änderung des Sunedu Board of Directors wiederherzustellen.

Ende März wurde erneut über diese Maßnahme abgestimmt, da die Kongressabgeordnete der Purple Party, Flor Pablo, darum bat, die erste Abstimmung zu überdenken, aber sie wurde von einer Mehrheit des Parlaments abgelehnt. Derzeit setzt sich der Vorstand von Sunedu aus zwei Vertretern staatlicher Universitäten zusammen, einer von privaten Universitäten, einer von Concytec, einer von Sineace, einer von Minedu und einer vom Rat der Dekane der Berufsverbände von Peru.

Es wird auch festgestellt, dass der Superintendent von Sunedu aus dem Kreis seiner repräsentativen Mitglieder gewählt wird. Die Vertreter der Universitäten, aus denen sich der Verwaltungsrat zusammensetzt, werden in einer nationalen Ausschreibung von den Rektoren der Universität gewählt, wobei die Laufzeit der Ausschreibung in beiden Fällen 30 Werktage beträgt.

Die genehmigte Regel legt auch fest, dass die Mitglieder dieses Rates für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt werden und es keine Wiederwahl gibt.

