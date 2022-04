Sporting Cristal protestiert gegen Conmebol wegen der umstrittenen Schiedsentscheidung zugunsten der Katholischen Universität

Beschämt! So fühlen sie sich im Sporting Cristal Club nach dem, was in der Copa Libertadores passiert ist, und es ist kein Wunder, denn die Celestes banden 1-1 an die Universidad Católica in Santiago In den letzten Minuten gab es jedoch ein kontroverses Stück, das die Partitur beeinflusste.

Was ist passiert? Es kommt vor, dass der uruguayische Schiedsrichter Leodan Gonzalez bei Sporting Cristal gegen die Universidad Católica zum zweiten Mal in Gruppe H der Copa Libertadores Percy Liza im Himmelsbereich eine nicht existierende Hand abgenommen hat. So erzielte Fernando Zampedri mit einem Elfmeter das Siegtor der Einheimischen, und diese Entscheidung führte zu Unruhen in der himmlischen Richtlinie.

Und alles begann in der 91. Minute, als der Schiedsrichter des Spiels, der Uruguayer Leodán Gonzáez, zu Beginn einer Kurve die Hand von Percy Liza nach einem Kopfball im Bereich des argentinischen Nehuén Paz wahrnahm, der wahrscheinlich nicht nur sein Team, sondern auch den Chef seines Trainers rettete, der auch Cristian Paulucci kritisierte .

DIE RIMENSE-RICHTLINIE WIRD STARK UND BESCHWERT SICH BEI CONMEBOL

Sporting Cristal reichte eine Beschwerde für das höchste Unternehmen im südamerikanischen Fußball ein und erklärte seine „durchschlagende Meinungsverschiedenheit“ und „starken Protest“, weil „eine strafrechtliche Sanktion“ gegen Sporting Cristal „nach einer klaren Verwendung verhängt wurde“ der Hand eines Spielers aus der gegnerischen Mannschaft“.

Für Sporting Cristal war die Strafe zugunsten der Universidad Católica eine „Schiedsentscheidung“, was einen großen Schaden für seine Institution bedeutet, da ihm eine Strafe gegen ihn angeklagt wurde, die zum Tor des Chilenen endete Team gibt ihm die drei Punkte des Spiels.

Die Rimense-Richtlinie brachte nicht nur ihre Position zum Ausdruck und erhob ihre Stimme des Protests, sondern forderte auch, dass „angemessene Maßnahmen ergriffen und die erforderlichen Sanktionen gegen das zuständige Schlichtungsteam verhängt werden“, da ihnen klar ist, dass sie die von ihnen berücksichtigten Punkte nicht zurückgeben können sie haben verloren, aber sie versuchen, einen Grundstein für die Zukunft zu legen.

Das Ziel der Erklärung ist laut der peruanischen Mannschaft, dass diese Art von Situation nicht erneut „um des südamerikanischen Fußballs willen“ vorkommt.

Schließlich forderte das Team unter der Leitung von Roberto Mosquera, den VAR von Beginn des höchsten südamerikanischen Wettbewerbs an einzusetzen, um „keine groben Fehler in der Größenordnung des Geschehens zu machen“. Die Anfrage wurde über ihre sozialen Netzwerke veröffentlicht und von Präsident Joel Raffo Olcese unterzeichnet.

Wann ist Sporting Cristals nächstes Spiel um Copa Libertadores?

Sporting Cristal wird seinen zweiten Besuch in der Copa Libertadores haben und am kommenden Dienstag, dem 26. April, um 19:30 Uhr (peruanische Zeit) gegen Talleres de Córdoba antreten.

Sporting Cristal: Spiel der verbleibenden Spiele des Celeste Club

Mittwoch, 4. Mai

- Sporting Cristal vs. Katholische Universität - Nationalstadion (21:00 Uhr)

Dienstag, 17. Mai

- Sporting Cristal vs. Workshops - Nationalstadion (19:30 Uhr)

Dienstag, 24. Mai

- Flamengo gegen Sporting Cristal - Maracana-Stadion (19:30 Uhr)

