So reagierte Angela Aguilar auf diejenigen, die sie als „unhöflich“ bezeichneten, weil sie einem älteren Erwachsenen nicht gedankt hatten

Nachdem sie mehrere Tage im Auge des Hurrikans geblieben war, weil mehrere Fotos mit ihrer Partnerin Gussy Lau veröffentlicht wurden, trat die berühmte mexikanisch-amerikanische Sängerin Ángela Aguilar erneut vor der Kamera auf, wo sie ihre Version der Ereignisse in Bezug auf ein anderes ihrer neuesten Ereignisse gab Kontroversen.

Nun, letzten März haben sich die Internetnutzer gegen den Minderjährigen der Aguilar-Dynastie für ein Video geschlagen, in dem sie angeblich eine Seniorin ignorierte, die ihr die Tür öffnete. Angesichts dieser Situation äußerten mehrere Benutzer ihre Meinung mit mehreren negativen Kommentaren zu der berühmten.

„Danke wird gesagt, wenn jemand die Tür öffnet und wenn es sich um eine ältere Person mit mehr Gründen handelt, ist es schade, dass sie das in der Schule nicht lernen“, „Ich wünschte, du wüsstest das Wort Danke“, „es fühlt sich an wie das achte Weltwunder“, „Geld gibt keine Bildung“, „sie hoffen, wenn der Vater es ist das Gleiche“, „werden sie sagen: „Wir haben es nicht gesehen, wir hatten es eilig und so weiter, aber es ist sehr bemerkenswert, dass sie keine Ausbildung haben“, schrieben sie.

Zu diesem Zeitpunkt kommentierte die Künstlerin ein Interview auf einem YouTube-Kanal namens Cheleando con las estrellas's ihre Version der oben bereits erwähnten Situation.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ángela berichtete, dass die Person, die in dem Video auftrat, ein Bekannter aus Kindertagen und sogar ein Angestellter der Familie ist, da er der Fahrer der Aguilars ist.

„Willst du wissen wer der alte Mann ist? Ich kenne diesen alten Mann seit meinem zweiten Lebensjahr, sein Name ist Tito, er war sein ganzes Leben lang der Fahrer der Familie Aguilar „, sagte er.

Also bestätigte sie, dass es sich um eine Handlung handelte, die aus dem Zusammenhang gerissen wurde, und nahm an, dass es eine Lehre für sie in ihrem Leben war: „Ich habe auch gelernt, keine guten Dinge zu tun, die schlecht erscheinen, das heißt, ich habe wirklich eine Million Details von diesem Mann, weil er sich mein ganzes Leben lang um mich gekümmert hat und dank ihm komme ich nach Hause. jeden Abend gesund und dank ihm hat er mir in vielen Dingen wirklich geholfen „, fügte der junge Sänger hinzu.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

Außerdem stellte er klar, dass er in einer der Palenques seiner Tour lebte, wo er einen kleinen Zwischenfall erlitt, da sein Rock auf der Bühne abfiel.

„Mein Monitoringenieur trat auf meinen Rock, als ich die Bühne erklimmt habe, als ich auf meinen Rock trat, mein Rock zog sich aus und ich trug Jeans. unten „, versicherte er das Es war nur ein Unfall, aber er wies darauf an, dass die Medien nur über das Schlechte sprachen und nicht, dass dieser Tag sein erster Palenque in León Guanajuato war.

Nachdem Angela zu ihrer beruflichen Laufbahn befragt worden war, erzählte sie schließlich von ihrer Vision von sich selbst in der Zukunft und stellte fest, dass sie ihre Musik in verschiedene Länder bringen möchte.

Auf der Tour „Mexicana Enamorada“ erlitt die Solistin ein Missgeschick, als sie in einem ihrer Konzerte mit ihrem Lied begann, als sie ohne Rock auf die Bühne trat.

„Ich denke, ich würde gerne mit Jaripeo eine Europatournee machen. Ich denke, dass die Menschen auf der Welt mehr über die Schönheit Mexikos wissen sollten, ich denke, dass es manchmal eine Fehlinterpretation dessen gibt, was Mexiko ist. Ich denke, dass Jaripeo über uns als Künstler hinausgeht und es nicht darum geht, wie die Pferde, die Band, die Charrería, die Bullen, das heißt, alles, was viel größer ist „, er gestanden.

