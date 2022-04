Sie fanden drei verbrannte und verlassene Leichen auf dem Autobahnabschnitt von Chiapas.

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Am 12. April fanden Elemente des Generalstaatsanwalts des Staates (FGE) von Chiapas drei Leichen, die auf einer Autobahn in der Gemeinde Arriaga verbrannt und verlassen wurden.

Infolgedessen berichtete die Stelle, dass ein Ermittlungskit für das Verbrechen des qualifizierten Mordes an den nicht identifizierten Opfern eröffnet wurde.

Laut lokalen Medien waren die Leichen 8 Meter das Asphaltband hinunter gestrandet. Sie bestritten jedoch, dass eine der drei Verstorbenen Berichte über vermisste Personen hatte.

Nach dem Bericht über den Befund trafen Elemente der spezialisierten Polizei und der Expertendienste bei Kilometer 33+100 auf der Autobahn Arriaga-Tuxla vor Ort ein, um sie abzusperren und Schilder zur Klärung der Fakten zu lokalisieren.

In der Zwischenzeit wurden die Leichen an den Forensic Medical Service (Semefo) gebracht, um die Rechtsnekropsie und die Entnahme von Proben zur Identifizierung genetischer Profile durchzuführen.

los cadáveres se encontraban varados a 8 metros hacia abajo de la cinta asfáltica. (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

Am 12. April vermutete Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) den Rückgang der Morde um 3,5% während seiner Regierung. Trotzdem räumte er ein, dass „es länger dauern könnte“, das Land zu beruhigen.

Dies liegt daran, dass seine Regierung die Zahl von 100.000 Morden in der Mitte überschritten hat der Regierungszeit, die über die im Mandat von Enrique Peña Nieto (2012-2018) und Felipe Calderón (2006-2012) festgelegte Zeit hinausgeht. Der Trend zum vorsätzlichen Mord ging jedoch leicht zurück.

In diesem Zusammenhang machen sechs Einrichtungen 50% der geringfügigen vorsätzlichen Morde in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 aus: Michoacán, Guanajuato, Baja California, Bundesstaat Mexiko, Jalisco und Chihuahua; Einrichtungen, in denen grausame Massaker beobachtet wurden.

In Abgrenzungen außerhalb der Liste wurden jedoch auch Demonstrationen verzeichnet, die die Sicherheitskrise unterstützen, wie Guerrero, wo sich fünf Stellen befanden gefunden. zwischen enthauptet in den Sitzen und im Kofferraum eines Taxis in Juchitan.

Vivienda donde ocurrió el asesinato de una familia en Tultepec (Foto: Twitter@EdomexRed)

In diesem Szenario befragt, sagte López Obrador, dass 75% der im Land verzeichneten vorsätzlichen Morde mit organisierter Kriminalität zusammenhängen. als Überblick über die Untersuchung des Massakers an einer achtköpfigen Familie (vier Minderjährige) in Tultepec, Edomex.

Die Experten, die den Tatort bearbeiteten, fanden am Tatort mehr als 30 Patronenhülsen und eine Tüte mit Kapseln, die mutmaßliches Kokain enthielten. Eine der Verstorbenen hatte den Angriff überlebt und wurde in das Krankenhaus Vicente Villada gebracht, wo sie in einem heiklen Zustand gemeldet worden war. Augenblicke später wurde sein Tod jedoch bekannt gegeben.

Zum Zeitpunkt ihrer Ankunft in der Kolonie La Cañada fanden die mexikanischen Behörden die sieben Leichen mit dem Schuss de Grace.

Das Office of the Attorney General of Justice (FGJ) des Bundesstaates Mexiko hat seine Ermittlungen auf den Vater der Familie konzentriert. identifiziert als Jonathan Ulises, weil sie vermuten, dass die vier Männer, die mit zwei Motorrädern bei der Familie ankamen House war hinter ihm her, um eine Schuld wegen Drogenhandels einzutreiben.

Untersuchungen im Anschluss an das Massaker haben ergeben, dass der 22-jährige Jonathan Teil einer Gruppe von Drogen-FUdisten war, die in der Gegend tätig waren.

