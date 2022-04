SEHEN SIE ATLETICO MADRID GEGEN MANCHESTER CITY HEUTE LIVE: Champions League 2022 Viertelspiel

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

SEHEN Sie Atletico Madrid gegen Manchester City LIVE. „Colchoneros“ empfangen heute die „Bürger“ im Wanda Metropolitano Stadium für das Viertelfinale der Champions League 2022. Diejenigen von „Cholo“ Simeone sind verpflichtet, Tore zu schießen, wenn sie ihren Namen in der nächsten Instanz des Turniers angeben wollen.

Im Hinspiel hatten die Engländer die totale Ballkontrolle und trafen auf eine Elf-Mann-Verteidigungsmauer. Dies spiegelte sich in den Statistiken wider, die „Colchoneros“ schossen nicht einmal aufs Tor, sie widmeten sich nur dem Spiel ihres Rivalen. Mit großem Verdienst gelang es den Einheimischen jedoch, in der 70. Minute der zweiten Halbzeit mit einem Tor von Kevin De Bruyne zu gewinnen.

De Bruyne erzielte in Manchester City gegen Atletico Madrid ein 1:0 für die Champions League. (Video: ESPN).

Josep Guardiola kritisierte die Art und Weise, wie Atletico Madrid spielt. „Wir haben gespürt, dass sie 5-3-2 spielen würden, und wir kamen drei- oder viermal an den Seiten heraus. Dann passten sie sich an und setzten Griezmann ganz rechts und João ganz links und bekamen Fünf-Fünf. Mit zwei Fünferzeilen. In prähistorischen Zeiten, heute und in 100.000 Jahren, ist es sehr schwierig, fünf und fünf anzugreifen.“

„Ich trainiere seit 2005, 2006 bis heute und war nie verächtlich mit einem Kollegen von mir. Niemals. Weil ich mich immer an die Stelle der Trainer setze, mit denen ich konkurriere. Ich verstehe, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auszudrücken, was Sie fühlen, was Sie bei jedem Spiel sehen und erleben, aber wenn Sie einen Kollegen verachten, teile ich es nicht „, antwortete 'Cholo' Simeone auf einer Pressekonferenz.

„Dann, von Journalisten, ehemaligen Spielern, Leuten, die schon lange nicht mehr gespielt haben und etwas anderes sagen wollen, sind wir, wie mein Vater sagte, 'Fisch durch den Mund stirbt'. Die Worte sind kostenlos und wir können alle mitreden. Aber nicht unter Kollegen. Jeder hat seine eigenen Formen und ich wähle eine: Respektiere immer meine Kollegen „, fügte der Argentinier hinzu.

Wie haben sie sich in ihren jeweiligen Ligen geschlagen? Manchester City verschenkte eine Show zum 32. Spieltag der Premier League. Diejenigen, die von „Pep“ angeführt wurden, zogen 2-2 Liverpool mit Toren von Kevin De Bruyne und Gabriel Jesus. Auf diese Weise folgt ein Zeiger mit 74 Einheiten.

Atlético de Madrid seinerseits fiel aufgrund des geringsten Unterschieds gegenüber Mallorca in Bezug auf den Besuchszustand. Muriqi erzielte das einzige Tor des Kompromisses seit den zwölf Schritten. Die Besetzung von Diego Simeone befindet sich mit 57 Punkten immer noch im vierten Feld und befindet sich in der Champions League-Position.

Wer sind die Haupttorkarten in beiden Vereinen? Auf der Besucherseite steht Riyad Mahrez, der in neun gespielten Spielen sechs Tore in seinem Rekord hat, während Antoine Griezmann Torschütze für „Atleti“ mit vier Toren in acht Spielen ist.

MANCHESTER CITY ATLETICO DE MADRID

- Guatemala/13:00 Uhr

- Honduras/13:00 Uhr

- El Salvador/ 13.00 Uhr

- Costa Rica/13:00 Uhr

- Panama/ 14.00 Uhr

- Mexiko/ 14.00 Uhr

- Peru/ 14.00 Uhr

- Kolumbien/14.00 Uhr

- Ecuador/14.00 Uhr

- Bolivien/15.00 Uhr

- Venezuela/ 15.00 Uhr

- Paraguay/ 15.00 Uhr

- Vereinigte Staaten (Miami) /15.00 Uhr

- Chile/16:00 Uhr

- Argentinien/16:00 Uhr

- Uruguay/16.00 Uhr

- Brasilien/16:00 Uhr

- Spanien/ 21:00 Uhr

KANÄLE VON MANCHESTER CITY VS.. ATLETICO DE MADRID

Argentinien: Fox Sports Argentinien, Star +.

Bolivien: ESPN, ESPN2, Star +.

Brasilien: HBO Max.

Chile: ESPN Chile, Sterne +.

Kolumbien: Star+, ESPN2

Mexiko: HBO Max.

Paraguay: ESPN2, Sterne +, ESPN.

Peru: Star +, ESPN2, ESPN

Venezuela: Star +, ESPN2.

WAHRSCHEINLICHE AUFSTELLUNGEN: MANCHESTER CITY VS. ATLETICO DE MADRID

Atletico Madrid: Jan Oblak; Sime Vrsaljko, Stefan Savić, Philip Augustus, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco oder Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke Auferstehung, Geoffrey Kondogbia; Antoine Griezmann und Joao Felix.

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Bernardo Silva, Rodri Hernandez, Ilkay Gundogan; Phil Foden, Kevin De Bruyne und Raheem Sterling.

