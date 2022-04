Rodrigo Gonzáez sagt, Florcita Polo profitiere von ihrem Familiendrama

Sie haben es nicht toleriert! Rodrigo Gonzáez und Gigi Mitre waren verärgert, als sie erfuhren, dass Florcita Polo kommentierte eine andere Fernsehsendung, dass sie sich von den Kammern von Amor y Fuego belästigt fühlte, die ihr folgen, um ihre Meinung über die angebliche Untreue ihres noch Ehemanns Néstor Villanueva.

Laut Fernsehmoderatoren macht es Susy Diazs Tochter nichts aus, durch verschiedene Kanäle zu gehen, um über ihr Familiendrama zu sprechen, aber wenn ein Reporter aus ihrem Programm auf sie zugeht, spielt sie das Vergehen.

Ebenso wies die beliebte „Peluchín“ darauf hin, dass Florcita Polo sich mit dem Skandal abrechnen würde, in dem Néstor Villanueva mitgespielt hat, da sie für die Teilnahme an anderen Fernsehprogrammen einen erheblichen Geldbetrag berechnet.

„ Warum schikaniert er sich jetzt selbst, warum spricht er nicht vor unseren Kameras, warum haben wir ihm zwischendurch keinen Bonus angeboten? was sie gewohnt ist (...) sie macht die Viktimisierungs-Tour, die Mitleid-Tour. Sie kommt heraus und hält all ihre Rede (Rede) als neue Stadträtin „, kommentierte Rodrigo.

Die Moderatorin von Amor y Fuego erklärte auch, dass sie dasselbe tun wie andere Medien, und suchte nach ihr, um ein Interview zu führen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht jedoch darin, dass das Willax Television Magazin ihr keine Zahlung dazwischen anbietet.

„(Du sagst uns Stalker) dass sie draußen stehen und dich dasselbe fragen, was sie dich nur mit einer Zahlung dazwischen fragen? Ich verstehe nicht, wenn es um Geld geht, wird es nicht als Belästigung angesehen und wenn ich Sie nicht bezahle, ist es Belästigung? Wir glauben deinem Gesicht von „Ich werde die Jungfrau des Volkes“ nicht „ , fügte er hinzu.

Gigi Mitre ihrerseits bat Florcita, sie nicht mehr Stalker zu nennen, denn was sie machen, ist ein Job und sie haben kein Verbrechen begangen. „Wir kennen dich, wir wissen, wie du arbeitest... nenne uns nicht Stalker, weil das ein Verbrechen ist, fangen wir nicht an, weil du verlierst“, fügte er hinzu.

Abschließend betonte Rodrigo Gonzáez, dass dank der Zahlung, die sie an Néstor Villanueva geleistet haben, verschiedene Medien sie kontaktiert hätten und sie ihre Kleider bewerben konnte. „Wenn Sie mit der Verteilung, die es gibt, nicht genug sind, unterschreiben Sie uns nicht von Mobber“, fügte er hinzu.

Rodrigo Gonzáez entfesselte seine ganze Empörung über Florcita Polo, weil er sagte, sie fühle sich von den Amor y Fuego-Kameras belästigt.

FLORCITA BESCHWERT SICH ÜBER DIE PRESSE

Florcita Polo von der América Hoy wollte über ihre Trennung von Néstor Villanueva sprechen. Die eingebildete Susy Diaz machte deutlich, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie darüber sprechen würde, und bat die Presse, nicht mehr nach ihr zu suchen, damit sie weiterhin über ihren noch immer Ehemann sprechen könne.

„All das ist sehr kompliziert für mich, ich bin davongelaufen, meine Kinder in der Schule zu lassen. Ich muss jedoch weiterarbeiten, weitermachen, aber es ist schon zu viel, viel Presse sucht mich. Ich respektiere ihre Arbeit in der Presse und alles, aber sie müssen auch das Schweigen einer Person respektieren, wenn sie sich nicht wohl fühlt „, sagte Flor Polo Díaz.

