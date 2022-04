Raymundo Riva Palacio warnte davor, dass Videoskandale mit den Kindern von AMLO im Besitz von EPN sein könnten

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reúne con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, para entrar en detalles de la transición de poderes. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Präsident von Mexiko, hat während seiner sechsjährigen Amtszeit große Kontroversen erlebt, hauptsächlich aufgrund der Veröffentlichung von Videoskandalen, bei denen sogar seine Verwandten als Protagonisten waren.

Dies ist der Fall von Pío López Obrador, dessen Videos verbreitet wurden und Geld von David León, dem ehemaligen Katastrophenschutzkoordinator, erhielten, um zum Betrieb von Movimiento Regeneración Nacional (Morena) in Chiapas beizutragen.

Wir erinnern uns sogar an den, in dem Alejandro Esquer Verdugo, jetzt Privatsekretär von Präsident Andrés Manuel López Obrador, angebliche Zahlen von Tausenden von Pesos in einem Treuhandfonds für das Erdbeben in Mexiko hinterlegt hat, das angeblich Jahre später in die Hände morenoistischer Betreiber gelangte.

Laut dem Journalisten Raymundo Riva Palacio liegen jedoch noch viel mehr Drohungen auf dem Tisch, in denen die Kinder von AMLO in Situationen identifiziert werden können, die den Kampf gegen die Korruption der vierten Transformation (Q4) bedrohen könnten.

Raymundo Riva Palacio advirtió que no pararán los videoescándalos contra AMLO EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo EFE

Der Autor berichtete in seiner jüngsten Kolumne für Ejecentral, dass der Nationalpalast seit mindestens vier Monaten nach dem Besitzer oder den Besitzern dieser Videos sucht, um sie endgültig zu neutralisieren, und der Präsident sei von einem weiteren Anliegen befreit.

Darüber hinaus wies er darauf hin, dass bisher nicht bekannt sei, wie viele dieser Aufnahmen heute existieren und ob sie sich im Besitz bestimmter Personen oder politischer Gruppen befinden, die sie in Extremsituationen, die sie gefährden könnten, unbegrenzt nutzen könnten.

Eine der Alternativen, die Riva Palacio selbst vorstellte, war die Möglichkeit, dass es Enrique Peña Nieto selbst ist, der diese Videos in seinem Besitz hat. Er versicherte sogar, dass die Mitarbeiter des Präsidenten ihn darüber informierten, dass zwischen den beiden eine Kommunikation zum Austausch von Rüstungen bestand.

Als Reaktion darauf warnte die Regierung der Vierten Transformation, dass Enrique Peña Nieto in keiner Weise wegen Korruptionsverbrechen im Zusammenhang mit der Firma Odebrecht strafrechtlich verfolgt wird. Im Gegenzug wären seine Kinder, die noch nicht in die Netzwerke des Skandals gefallen sind, gepanzert worden.

Raymundo Riva Palacio advirtió que EPN podría tener videos de los hijos de AMLO en sus manos (Foto: Martin BERNETTI / AFP) AFP

Riva Palacio wies darauf hin, dass diese Videos eine gut geplante Strategie der Oppositionsforschung sein könnten, bei der hochrangige Beamte im Zeitraum von sechs Jahren des EPN auf Videos gegen AMLOs Kinder zugreifen könnten, falls verdächtige Bewegungen gegen sie auftreten oder einfach nur versuchen, politischen moralischen Schaden zuzufügen Zahlen von großer Bedeutung.

Er warnte sogar davor, dass jeder, der solche Videos in seinen Händen hatte, sie entsprechend der aktuellen Situation verwenden könnte, auch wenn das, was ausgestrahlt wird, wahr oder falsch ist.

„Es ist sehr einfach, mit dem Verstand zu spielen, und ein Video mit Bildern seiner Kinder oder engen Mitarbeiter in kompromittierenden Situationen wäre für López Obrador verheerend“, schloss der Journalist Raymundo Riva Palacio für Ejecentral, obwohl vorerst der angebliche Präsidentenpakt zwischen dem zwei sind noch vorhanden.

Hasta el momento, AMLO habría cumplido cabalmente con el supuesto pacto presidencial Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo REUTERS

Dieser angebliche Pakt, den der Journalist in seiner Kolumne erwähnte, veranlasste Peña Nieto zu versprechen, sich in keiner Weise an den Wahlen 2018 zu beteiligen, im Austausch für López Obrador, falls er gewonnen hat, und ihn nicht wegen eines Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen, das er während seiner Zeit in Los Pinos begangen haben könnte.

In diesem Jahr trat AMLO um die Präsidentschaft gegen José Antonio Meade von der Partei des Präsidenten, der PRI, und Ricardo Anaya von der PAN sowie Jaime Rodríguez Calderón aus Nuevo León als unabhängiger. Schließlich gelang es ihm bei seinem dritten Versuch, Präsident zu werden.

LESEN SIE WEITER: