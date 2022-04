Pharaoh Love Shady vs. Residente: was sagen die Texte seines neuen Songs

Freestyle hergestellt in Arequipa. Im März kam die lateinamerikanische Musikszene zum Erliegen, als René Pérez, bekannt als Residente, einen „Schützen“ gegen J Balvin startete. Dieses Lied wurde zusammen mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap im Rahmen seiner Serie BZRP Music Sessions aufgeführt. Nach seiner Veröffentlichung waren viele Künstler in ihren sozialen Netzwerken anwesend, um ihre Unterstützung für jeden einzelnen zu zeigen. Unter ihnen war Pharaoh Love Shady, der mit seinen viralen Liedern und seiner Art, sich anzuziehen, im Internet an Popularität gewonnen hat. Wenn wir es mit einem anderen Charakter verbinden müssen, wäre dies Tongo oder die Tigerin des Ostens aufgrund der Auswirkungen, die es auf digitale Plattformen hatte.

Als das Lied des ehemaligen Sängers von Calle 13 veröffentlicht wurde, drückte der junge Mann aus Arequipa seine volle Unterstützung für den Kolumbianer aus und deutete an, dass er „etwas tun" würde, um sich über das Geschehene auszudrücken. Ein paar Wochen sind vergangen und er hat seine und neugierigen Anhänger bereits mit der Veröffentlichung seiner „Tiradera" überrascht, die er als „Rip esentido (Freistil-Sitzung #13)".

Das Lied wurde von seinem Plattenlabel Híbrido Gang Music produziert. Um die Neuigkeiten zu teilen, nutzten sie ihren offiziellen Instagram-Account, in dem sie ein Bild von René Pérez mit Tränen im Gesicht verwendeten, begleitet von der folgenden Nachricht: „Wir haben uns seinen Umgang mit dem Künstler angehört und definitiv die Nachbarschaft von esentido, daran besteht kein Zweifel. Lass uns gehen".

Schließlich wurde am 12. März das Musikvideo zu seinem Song offiziell veröffentlicht, das schnell in die Top-Trends auf YouTube aufgenommen wurde. In nur wenigen Stunden hat es 1 Million Aufrufe erreicht. Dieser „Pull“ ist auch auf Spotify, Apple Music und Deezer verfügbar.

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

LETRA RIP RESENTIDO

Im Gegensatz zum Residente-Thema, das 11 Minuten dauerte, wurde es in 3 Minuten entwickelt. Laut dem, was er im Musikvideo zeigt, wäre die Aufnahme in Arequipa gemacht worden, wo Jesús Valle Choque geboren wurde, der wahre Name des „Gottes der Vielseitigkeit“. Hier findest du den vollständigen Text des Liedes, das Residente gewidmet ist:

Raaaaaa!

Pharao Love Shady ist angekommen

Den Groll verlassen

Es lohnt sich in diesem Wurstsandwich

Du bist es auch nicht

Du verkaufst dich für ein paar Chips

Que sepan auch

dass du meine Wurst isst

Du kritisierst den Hotdog.

hier senken wir es mit Chicha

Raaaaaa!

Pharaoh Love Shady Ich klinge gut Ich scheitere nicht

Du bist eine Kopie von „Slim Shady“, Eminem, ich werde ohnmächtig

Die schlimmste Jury der Schlacht der Hähne

Es wäre nichts, wenn es nicht White Lion gäbe

In der Vergangenheit sagtest du, du wärst autistisch.

Nur um deinen kommunistischen Fanatismus zu vertuschen

Ich weiß, dass du tief im Inneren auch ein Rassist bist

Denken Sie daran, dass Chavez auch ein Terrorist war

Der einzige Philosoph im Rap heißt Vico

Du hast ihn mit dem Aldo neben ihm zusammengebracht, du bleibst Junge.

Was war es, René, passt du auf die Jungs auf?

Du nimmst den Armen ein Gesicht, aber du lebst wie reich

Du schämst dich nicht, dass du so viele Auszeichnungen hast.

Du musst Balvin werfen, das ist kein Genie.

Du nutzt Hass, um deine Karriere anzukurbeln

Du rennst also und trainierst genauso, wie du draußen geblieben bist.

Calle 13, Wohnsitz oder zu Besuch

Bist du ein Sänger, Aktivist oder Student?

Es bricht dir den Hintern du bist nicht mal mein Feind

Seit meiner Geburt sind die Hinteren mit mir gekommen

Lass diejenigen, die in dich kommen wollen, am Ende sterben

Ich bin die neue Ära und das ist multiviral

Du hast seit 2017 kein Album mehr veröffentlicht

Und ich lasse es so tief in mir verrückt, wage tete

Nach dem Skandal zwischen Residente und J Balvin veröffentlichte Pharaoh Love Shady ein Lied, das sich an den Rapper richtete. Video: YouTube/Pharao Liebe Shady.

Es lohnt sich in diesem Wurstsandwich

Du bist es auch nicht

Du verkaufst dich für ein paar Chips

Que sepan auch

dass du meine Wurst isst

Du kritisierst den Hotdog.

hier senken wir es mit Chicha

R-E-N-E

Ohne Fernsehen kann man kein Jahr aushalten

Akzeptiere, dass du auch süchtig nach Ruhm bist

Wenn niemand über dich spricht, weinst du und schreist in deinem Bett

Wenn du den anderen Mann gewinnen siehst, wirst du hysterisch.

Ich bin original in diesem Spiel und deinem Generikum

Erinnerst du dich, als du den Fan in Mexiko getroffen hast?

Ich bin die Stimme von John, dem Schizophrenen

Ich werde dich töten und für mich ist das ein Freestyle

Der Tag deines Todes ist gekommen und wir sind nicht in Hawaii

Ich wohne im Dorf La Sierra, wo du deine Eingeweide schwörst

Ich ziehe dich von Trujillo nach Arequipa

Du ziehst mitten im Krieg einen Schützen heraus

Wenn Sie mehr Gewalt erzeugen, wollen Sie dieses Land nicht

Pumpen zwischen Russland und der Ukraine verbrauchen sie nicht

Aus so viel Feuer in Briefen hast du eine Nebelwand gemacht

Du bist ein Heuchler, du repräsentierst nicht meine Schule.

Es hat lange gedauert zu akzeptieren, dass drinnen pa 'Cosculluela ist

Du trägst das Canserbero Poloshirt in deinen Videos

Und im Leben hast du ihn nicht unterstützt, ich glaube dir nichts

Du gehst schon in Rente, dein Alter geht weg

Du widersprichst dich selbst, du gibst der Gesellschaft kein Beispiel

Du kannst kein König sein, wenn du tief im Inneren Böses hast

Hey, René, dir gehört die Wahrheit nicht

Raaaaaa!

Pharao Love Shady ist angekommen

Den Groll verlassen

Es lohnt sich in diesem Wurstsandwich

Du bist es auch nicht

Du verkaufst dich für ein paar Chips

Que sepan auch

dass du meine Wurst isst

Du kritisierst den Hotdog.

hier senken wir es mit Chicha

